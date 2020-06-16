Лукашенко о коронавирусе: «Радует то, что этот несчастный вирус ослаб»

Александр Лукашенко 16 июня съездил в Гродно - встретился с активом области и пообщался с работниками "Гродно Азот".

- Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси, - сделал вывод президент.

Также он рассказал о...

...ПОГОДЕ

Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время.

"Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье - молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача".

...НЕФТИ

"Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти".

...КОРОНАВИРУСЕ

"То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то $90 млн, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 млн. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем".

"Такая ситуация. Ни в коем случае нельзя расслабляться".

...УДОБНОМ МЕСТЕ

"Мне всегда приятно приезжать на Гродненщину. Это прекрасная земля, самое удобное место для жизни в нашей стране".

...ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Президент напомнил, что в 90-е годы свою предвыборную кампанию начинал с Гродненской области.

"Моя Родина - это Беларусь. Отсюда (из Гродненской области. - Прим.) я начинал предвыборную кампанию, в Бресте служил в пограничном отряде. Гомельская область навсегда останется в моем сердце - самые тяжелые времена президентства я прожил с Гомельской областью, преодолевая катастрофу на ЧАЭС. Витебск - это каждый год, и Славянский базар… Могилевщина - где я провел детство и юность".

...ГРОДНЕНЦАХ

"Было время, когда после развала Союза половина ваших людей ездила с баулами в Польшу, а другая получала нищенскую зарплату на полуразрушенных предприятиях. К счастью, мы тогда приняли необходимые меры. И сегодня можем вместе гордиться достижениями Гродненщины".

...АЭС

"Запуск БелАЭС также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Это общий вопрос Гродненского облисполкома и правительства".

"Как только мы начали строить станцию, мы почувствовали, что нам нужны кадры, новое образование, технологии. На эту станцию работали все".

"Для меня вопрос безопасности (АЭС. - Прим.), как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем - увидим. Большое видится на расстоянии".

"Что касается электроэнергии. Я их называю "альтернативщики" (идут во власть) - они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь".

"Если бы не было в Чернобыле головотяпства, не было бы этого взрыва. Будем стараться, делать все, чтобы своя станция работала".

...ГЛАВНОМ

"Выборы, не выборы: главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую подчиненных, - это уборка. Пандемия, выборы - они закончатся, а кушать нам всегда хочется".

...ЗАРПЛАТЕ

"Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей. Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому, что мы в экономике не очень хорошо работаем".

...ВЫБОРАХ

"И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут. Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей, из страны, налоги не заплатили, поехали и продали. Нам такие инвестиции не нужны - мы сами построим этот завод".

...ЭПИДЕМИИ

"Тот, кто изолировал народ, получил вторую волну".

"Я не хочу сказать, что у нас все идеально, тем более будучи в Гродно - я же знаю обстановку. Но мы рады тому, что Витебская область, откуда это все пошло, Минск, Минская область восстанавливаются. И вы уже расти не будете. Что радует: вы больше выписываете людей из больницы, чем отправляете в больницу. И радует еще то, что этот несчастный вирус ослаб. Вы попали в эту волну ослабленного вируса. Поэтому в основном это не такие тяжелые больные".

...КОРОНАВИРУСЕ В РОССИИ

"Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела - надо проводить. Ну, поедем проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись".

...БРОШЕННЫХ ДОМАХ

"Мы к концу этого года планируем принять решение, чтобы брошенные дома, усадьбы людям продать по дешевке (в неперспективных деревнях так называемых, в агрогородках, на хуторах). Пусть они там занимают, строят свои домики, а где-то старый дом восстановят. Это будет поощряться".

По информации пресс-службы