2020-06-17T01:24:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 июня 2020 года: больше 55 тысяч зараженных, платные тесты в минских поликлиниках и поездки в Литву

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 17 июня 2020 года
Ирина КАЛИНИНА
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У медиков по-прежнему много работы.У медиков по-прежнему много работы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В мире заражены коронавирусом уже более 8,150 млн человек. Всего от COVID-19 умерло больше 440 тысяч человек.

Первая пятерка стран по количеству зараженных выглядит так: на первом месте США, затем - Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.

В Беларуси, по официальным данным, количество инфицированных превысило отметку в 55 тысяч: Минздрав сообщил о 55 369 пациентах. За минувшие сутки число заразившихся увеличилось на 689 человек.

Выздоровели и выписаны из медучреждений 31 тысяча 273 пациента (+853 за последние сутки). Всего в белорусских лабораториях проведено 760 549 исследований на коронавирус.

Увы, не удалось победить инфекцию 318 заразившимся. Это еще +6 умерших за сутки с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В 21-ой поликлинике Минска начали делать платные тесты за 21 рубль

Появилась информация о том, что сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска. Цена вопроса - около 21 рубля. Время - с 8 утра до 12 часов дня по будням, при себе иметь паспорт.

Однако когда мы позвонили в поликлинику, то выяснилось, что тест сделать уже нельзя.

- Тесты закончились, к сожалению. Когда будут, неизвестно. Всего хорошего, до свидания, - ответили нам в поликлинике.

Контрольный звонок на горячую линию Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья - и новая информация.

- Тесты в поликлиники поступили. В 6-й, 16-й поликлиниках точно уже были. Когда их будут в других предлагать - неизвестно, - рассказал специалист центра. - Узнавайте в своей поликлинике - звоните в кабинет платных услуг или старшей медсестре.

В районной 22-й поликлинике тесты есть! Но очень мало.

- Приходите в процедурный кабинет с утра. Но можете не успеть - всего 10 тестов осталось, - сообщили в кабинете платных услуг. - Но вы можете оплатить сегодня, а сделать завтра!

А вот троим моим коллегам, которые обзвонили свои районные поликлиники, не повезло - тестов не было и нет. Даже в такой крупной поликлинике, как 2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района. И, как говорят врачи, нет никаких ожиданий, что тесты будут. Делают только бесплатные тесты по направлению врача.

Лукашенко про борьбу с коронавирусом: «Дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 миллионов»

Президент рассказал, что в мире заинтересовались белорусским опытом по борьбе с коронавирусом.

- В мире посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 миллионов, — цитирует президента belta.by.

Он также отметил, что именно белорусский опыт может стать достоянием всего мира. И добавил, что в мире должны смотреть на то, как работают в Беларуси.

Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой

Тем временем литовский Минздрав утвердил список стран, где за последние две недели уровень заболевания COVID-19 оказался выше 25 случаев на 100 000 жителей. Список будут обновлять каждую неделю. Жители стран из этого списка смогут въехать в Литву только в исключительном случае. Но, даже получив разрешение на въезд, они должны будут 14 дней находиться на изоляции.

Кроме Беларуси, в этот список попали такие страны как Россия, Азербайджан, Швеция, США.

Те, кто вернулся из этих стран в Литву, тоже должны будут изолироваться на две недели. Их также ждет регистрация в Национальном центре общественного здравоохранения.

В Макановичском доме-интернате заразились 33 подопечных и 4 работника

В доме-интернате для престарелых живет 326 человек - это инвалиды, пожилые люди, которые нуждаются в уходе. Руководитель подтвердил случаи заражения:

- Было организовано ежедневное дежурство врача дома-интерната совместно с врачом центральной районной больницы даже в выходные. При необходимости пациентов госпитализируют, - рассказал руководитель дома-интерната для престарелых Михаил Астапенко.

Посещения родственников, представителей общественных организаций и волонтеров сейчас отменены. С 1 мая сотрудники работают вахтовым методом: они живут в доме-интернате 14 дней. Перед тем, как приступить к работе, персонал тестируют на «ковид». Подопечным и работникам трижды в день меряют температуру.

- Разработали так называемые карты маршрутизации для каждого сотрудника, чтобы исключить в учреждении пересечение потоков. Для персонала организованы санитарные пропускные пункты, есть карантинные зоны.

Михаил Астапенко говорит, что средствами спецзащиты дом-интернат обеспечен.

Если выявляют коронавирус, доплачивают всем, кто обслуживал и лечил заболевших. Врачам - 1500 рублей, среднему медицинскому персоналу - 1300, санитарам - 900 при условии отработки норматива часов. Сумма меняется в зависимости от количества выработанного времени: больше часов - больше доплата, и наоборот. На такие выплаты могут рассчитывать сотрудники, которые работали 169 часов в месяц. За работу с вахтовым режимом (без выявления COVID-19) предусмотрены другие суммы: врачам при выработке всех часов заплатят 500 рублей, медсестрам - 400, поварам и санитарам - 250.

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