«За 12 часов с правоохранительными органами рассказал об искусстве». Куратор коллекции Белгазпромбанка о выставке без картин и проверке, что не нашла нарушений

Во вторник, 16 июня, галерея открылась по стандартному расписанию: в 11 часов. Только вместо картин на стенах - QR-коды в рамках разного размера из скотча. Издалека Марк Шагал отличается от Хаима Сутина только вытянутостью прямоугольника. Около 150 работ из корпоративной коллекции Белгазпромбанка, треть из которых экспонировалась в галерее «Арт-Беларусь», «приобщили к делу», поэтому стены остались пустыми.

Георгий Нисский. Пейзажист из деревни Новобелица под Гомелем. Классик батального и индустриального пейзажаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вот Цадкин, смотри, скульптура! - показывает посетитель на пустой стол. Если навести телефоном на QR-код, скульптуру действительно можно увидеть - на сайте галереи.

У входа в зал дежурит милиционер, рядом - ноутбук со слайд-шоу работ, которые проектор транслирует на стену. Смотрительница ставит палочки, считая количество человек, которые пришли в галерею, что неожиданно стала скорее виртуальной чем реальной. По билетам посетителей не посчитаешь: вход на время, пока картин нет, сделали свободным.

Та самая «Ева»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Брать деньги за то, что мы даем отсканировать QR-код, было бы неправильно, - говорит Алексндр Зименко, куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка. - Сотрудник правоохранительных органов может сказать: так а за что деньги, если я могу эту выставку на диване посмотреть? Поэтому мы рады всем, кто придет.

Куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка Александр Зименко на фоне «Портрета Томаша Зана» Валентия ВаньковичаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Показывать белорусам искусство банк начал почти 10 лет назад: в Беларусь привозили работы, купленные на аукционах в разных странах. Так на родине впервые в 2012 году оказался Шагал.

Писатель и исследователь витебского периода Марка Шагала Виктор Мартинович говорит, что Белгазпромбанк реабилитировал художника, который до этого считался «спорным»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Обнаженная» Бориса Заборова понравилась милиционерам

Пару дней «Арт-Беларусь» не работала. В субботу на странице галереи в Фейсбуке сообщили о неожиданных выходных. 12 часов в этот день куратор корпоративной коллекции Александр Зименко провел с милицией.

- За это время я кратко пересказал им историю, рассказал об искусстве. Некоторые потом интересовались, где почитать и посмотреть больше, - рассказывает Александр. - Отвечал на вопросы, почему работы стоят так дорого. Я считаю, что с людьми надо говорить на их языке и объяснять. Дорого, потому что это редко, потому что Сутин умер рано... Я провожу самые простые параллели: вы знаете, что некоторые люди заказывают аэрографию на автомобиль, потому что его очень сложно угнать тогда? Там художник сможет повторить, а это уникально. Если человек говорит, что ему не нравится, я объясняю, что он просто не нашел своего художника. Безусловно, «Обнаженная» Бориса Заборова получила очень высокую оценку этих суровых мужчин. Даже они нашли что-то: о, вот красиво!

Пока картины на выставке виртуальные, вход в галерею сделали свободнымФото: Святослав ЗОРКИЙ

Я готов говорить со всеми, кто будет слушать и попытаюсь убедить в том, что это уникальная коллекция. Вы в детстве марки серии «Космос» собирали? Так вот эта коллекция - это как марки, только большие и дороже.

Официально, где сейчас находятся работы, не говорятФото: Святослав ЗОРКИЙ

Милиция в галерею пришла в субботу.

- Мне устроили сверку фондов, - говорит Александр. - Каждый хранитель знает, что это процесс муторный, и мало кто горит желанием все доставать и проверять. А когда это происходит внезапно, кроме тебя еще четыре человека проверяют каждую строчку и запятую, и в итоге все сходится, то ты чувствуешь искреннее облегчение.

Одна из дверей в галерее опечатана: «вход воспрещен по требованию правоохранительных органов». Можно предположить, что там находятся работы, приобщенные к делу, но открыто в галерее об этом не говорят из-за следствия.

Слева - Савелий Сорин. Художник-портретист из ПолоцкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Корпоративная коллекция сейчас находится в специальном хранении галереи, где соблюдается необходимый режим температуры и влажности, - говорит культуролог Елена Наборовская. – Такой вывод я делаю, потому что в телевизионном сюжете узнаю помещение хранения. Что будет с работами дальше – это для всех загадка.

- У меня на руках, как у материально ответственного лица, нет ни акта изъятия, ни постановления об аресте, ни протокола досмотра…- говорит Александр Зименко. - Нет ни одного документа, который я бы мог показать, что вот, работы изъяты. Никаких замечаний, официальных претензий по недостаче не было сделано. Я уверен: если бы у нас были какие-то серьезные нарушения, это стало бы известно сразу.

Чтобы появились «рамы», понадобилось четыре катушки малярной ленты из строительного магазинаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В углах в галерее стоят картины в пленке, которые как будто забыли развесить. Это работы современных белорусских художников, персональные выставки которых проходили в галерее, Алеси Скоробогатой, Таши Капюшон, Дарьи Цемры и других.

- Мы их вынесли, но не стали развешивать. Чтобы показать: коллекция сейчас не доступна, но работы белорусских молодых художников у нас тоже есть, но не представляют интереса для правоохранительных органов, - рассказывают в галерее.

Казимир Альхимович - один из последних белорусских и польских художников романтического направленияФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сутин бы оценил фотожабы с «Евой» в соцсетях»

- Когда я вижу эти пустые «картины», пустота и в душе, - говорит посетительница Тамара Николаевна. Женщина вчера узнала о ситуации с «арестованными» картинами и в первые часы работы пришла в галерею. - Картинная галерея живет картинами, а без них - она мертвая. Если работу отдают на реставрацию, известно, что она вернется в лучшем виде. А здесь - непонятно… Где теперь эти все картины? Я возмущена до предела, обидно до слез. Когда в прошлом году открывали скульптуру Цадкина, я была восхищена Виктором Бабарико. Он не брал деньги себе в карман, покупал произведения искусства и возвращал на родину. Какая-то двуликость: то снимали фильмы, где Бабарико был героем, лучший меценат, а сейчас льют эту грязь. Эти же работы не в подвале где-то были, не в личной спальне, а для общего обозрения! Ну а картины тут при чем?

Тамара Николаевна уверена, что люди должны прийти в галерею, чтобы показать свое отношениеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Формулировке «готовили к вывозу за рубеж» Тамара Николаевна удивляется.

- Каким образом эти работы могли вывезти за рубеж? Если для перевоза даже сомнительных произведений искусства нужно разрешение министерства культуры. А тут?

Марк Шагал. Художник-авангардист из Витебска. Его работы вернулись на родину в 2012 годуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Одна из работ, которой иллюстрировали сюжет на «Беларусь-1» о работах, что «собираются вывозить за рубеж», была «Ева» Сутина. Буквально за вечер «Ева» стала символом поддержки и протеста в соцсетях. Люди без слов постят картину, ставят на аватар, дорисовывают, адаптируя к нынешним реалиям. Открытки с «Евой» в сувенирной лавке около галереи стоят на видном месте.

- Недавно девушка купила 5 штук, - рассказывает продавец.

Архитектор Юрий Таубкин и «Ева» Хаима СутинаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Яков Балгей - представитель Парижской школы. В творчестве для него был важен человек - во всей противоречивости и сложности натурыФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я уверен, что та реакция, которую мы увидели в соцсетях, уже прочно войдет в историю Беларуси 2020 года, - говорит Александр Зименко. - Думаю, Сутин бы оценил эти фотожабы с «Евой». Может быть, ему не понравилось бы, что кто-то дорисовывает его работы, но это бы потешило самолюбие, что именно они выбраны в качестве такого оммажа. Сегодня это главная оценка для меня, что столько людей высказывают искренние слова поддержки. Мы видим, как много друзей у галереи. Конечно, хотелось бы это видеть и без таких событий, но я понимаю, что если бы мы за эти годы не смогли достучаться до сердец людей, не показывали и не общались, наверное, такой оценки бы не было.

«Ева», Хаим СутинФото: Святослав ЗОРКИЙ

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