2020-06-18T01:02:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«Минтранс»: На установку ограждений на трассах нужно 130 млн рублей

О необходимости барьеров между встречными полосами после смертельных аварий на магистралях говорил и президент
Полина СВЕТЛОВА
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Ограждения на дороге позволяют снизить аварийность с погибшимиОграждения на дороге позволяют снизить аварийность с погибшимиФото: Павел МАРТИНЧИК
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За последний месяц на скоростных трассах Беларуси произошло несколько смертельных аварий. 14 мая в Пуховичском районе при лобовом столкновении погибли четыре человека - группа документалистов, которые снимали фильмы о Беларуси.

17 мая недалеко от Борисова произошло еще одно лобовое столкновение: Renault врезалась в Geely и фуру. Погибли 6 человек, включая трех несовершеннолетних девушек.

Оба этих ДТП связаны с тем, что машины выехали на встречную полосу. Если бы на разделительной полосе были установлены ограждения, возможно, исход был бы другим.

Об авариях с большим количеством погибших президенту 11 июня доложил глава СК Иван Носкевич.

- Президент согласен с тем, что надо принимать меры, возможно, даже по изменению законодательства, касающегося технических условий, строительных норм и правил, - рассказал председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. - Где-то, по крайней мере при реконструкции дорог республиканского значения, скоростных магистралей, изыскивать средства, чтобы такого рода заграждения между встречными полосами монтировать при первой же возможности. Очевидно, что это будет способствовать более безопасной организации дорожного движения.

После двух майских аварий, в которых погибли 10 человек, в интернете появилась петиция с требованием установить заграждения на разделительных полосах.

- Обе автокатастрофы отличаются по причинам возникновения и степени ущерба, в них есть одно объединяющее обстоятельство - они связаны с выездом автомобиля на полосу встречного движения, - сказано в петиции. - Похожие трагедии в Беларуси происходят пугающе часто. По данным Белстата, только в 2019 году в нашей стране произошло 3567 ДТП, в которых погибло в общей сложности 505 человек. Эксперты дорожного научно-исследовательского института «БелдорНИИ» говорят, что большинство этих жертв можно было бы избежать, если бы на трассах устанавливались хотя бы канатные заграждения, разделяющие полосы встречного движения транспорта. Требования - принять эффективные меры по организации безопасного передвижения водителей на трассах с помощью установки канатных или любых других разделительных заграждений.

Обращение подписали больше 800 человек. Ответ из Министерства транспорта и коммуникаций составителю петиции пришел 16 июня.

- Министерство поддерживает мнение, что одним из эффективных способов обеспечения безопасности на дорогах первой категории являются разделительные ограждения, - сказано в нем. - Ежегодно вместе с ГАИ разрабатываются планы по усовершенствованию организации движения, в том числе по установке ограждения. Для полного разделения потоков нужно установить более 700 километров барьеров. Это стоит более 130 млн рублей. Единовременные работы требуют значительных средств, отвлекут средства только на эти мероприятия, снизят финансирование других дорожных работ (реконструкция, ремонт, содержание). При выполнении реконструкции и капремонта на трассах в обязательном порядке будет предусматриваться устройство недостающих ограждений.

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