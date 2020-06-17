«Будем надеяться, что после 30 июня мы сможем открыть границы для белорусов». Посол Италии - о борьбе с коронавирусом и о том, когда белорусы превращаются в итальянцев

- Господин посол, наступило лето, и первым делом хочется спросить: когда же и на каких условиях белорусов пустят в Италию?

- К сожалению, это будет особенное лето… Нам пишут много итальянских и белорусских граждан, которые хотели бы поехать в Италию, с тем же вопросом: «Когда?»

Мы, конечно, горды, что люди проявляют интерес и любят Италию. Но здоровье - самое главное. Поэтому все страны Евросоюза решили пока не открывать внешние границы до 30 июня. Потом ситуацию оценят и снова вынесут решение. Италия - туристическая страна, туристы - не только гости, но и источник заработка.

В секторах, связанных с туризмом, работает около 5 миллионов итальянцев. Туризм приносит 15% итальянского богатства. Поэтому итальянцы тоже хотят открыть границы, но в первую очередь заинтересованы в безопасности.

Будем надеяться, что после 30 июня мы сможем открыть границы.

Как Италия переживает пандемию коронавируса, что думает о Минске и где наблюдает за белорусским народом, посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди рассказал в интервью в «Комсомолке».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- 2 июня в Италии отмечали День Республики. Наверное, впервые с 1946 года, когда Италия перестала быть монархией, не было военного парада, праздничных шествий?

- Да, в Италии отменили парад и торжественный прием, который проводит президент республики. Было небольшое приветственное слово президента и небольшой концерт, который показывали онлайн. Я тоже записал видеообращение, его поместили в соцсети, разослали итальянцам, живущим в Беларуси.

Мы тоже отменили торжественный прием: как из-за мер предосторожности, так и в знак уважения к более чем 30 тысячам погибших и их семьям.

- С одной стороны, итальянцы не дисциплинированный народ, но, с другой, в определенные моменты мы консолидируемся.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Италия очень напугала событиями в Бергамо - количеством смертей, фото военных грузовиков. Что, на ваш взгляд, итальянцы сделали не так, почему было так много смертей от COVID-19?

- Есть много причин, почему в Бергамо и Милане случились вспышки коронавируса. Италия - страна с наибольшим количеством долгожителей в Европе, а пожилые люди входят в категорию высокого риска.

Были совершены и ошибки, одна из них - сразу не закрыли так называемые красные зоны. Это очень индустриально-развитая зона, очень востребованная с точки зрения бизнеса. Динамичность в городах, активность бизнеса привели к быстрому распространению вируса. К сожалению, очаг заражения был и в одной из больниц, заразилось много людей. Примерно 3 - 4 дня больница не была закрыта.

Италия стала первой европейской страной, которая пострадала от пандемии. К сожалению, у нас не было учебника с правилами, как победить пандемию. Мы стали своеобразными подопытными кроликами, остальные страны учились на наших ошибках.

- Будем надеяться, что после 30 июня мы сможем открыть границы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ломбардия - регион с сильной системой здравоохранения, туда едут лечиться со всей Италии, если и Ломбардия не справилась - значит, ситуация и правда была трудной.

Но самое плохое уже позади. Локдаун был снят 18 мая, месяц назад. С 3 июня итальянцы свободно передвигаются по стране, разрешен въезд жителям Шенгенской зоны.

Но расслабляться не стоит, по-прежнему надо соблюдать дистанцию, носить маски. Ученые говорят, что нельзя исключать вторую волну. Я бы не сказал, что люди боятся, просто осознают, что нельзя допускать снижения мер предосторожности.

Итальянцы очень свободолюбивы, очень любят контактировать с друзьями, соседями, это тоже одна из причин, из-за которой эпидемия так быстро распространилась.

Мы очень телесно-ориентированный народ: нам нравится обниматься, целоваться, нравится контактировать с людьми на физическом уровне. Итальянцы обожают встречаться в барах, на площадях, любая очередь в магазине становится своеобразной маленькой площадью. Это приятно, но сейчас очень осложнило жизнь: все стоят в масках, на расстоянии, поэтому даже сейчас итальянский народ идет на своеобразные жертвы, чтобы избежать заражений. С одной стороны, итальянцы не дисциплинированный народ, но, с другой, в определенные моменты мы консолидируемся.

- Мы, конечно, горды, что люди проявляют интерес и любят Италию. Но здоровье - самое главное.Фото: Павел МАРТИНЧИК

15 лет назад, например, когда запретили курение в барах и ресторанах, было много скептиков, не верящих, что это можно осуществить. Но если я сейчас зайду с сигаретой в бар - я не смогу ее зажечь, мне сразу сделают замечание. То же самое сейчас происходит с масками и с дистанцией.

«Не хватало коек в реанимациях, масок и защитных средств для докторов»

- Когда вспыхнул коронавирус, в Италии не хватало коек. Как удалось решить вопрос размещения больных?

- К сожалению, даже такая сильная система здравоохранения, как в Ломбардии, не смогла справиться, когда ее захлестнули тысячи инфицированных. Не хватало коек в реанимациях, не хватало масок и защитных средств для докторов, аппаратов ИВЛ.

Такая чрезвычайная ситуация неделю или две была в марте. Но благодаря гуманитарной помощи других стран и частных лиц, которые спонсировали создание временных госпиталей для больных ковидом, мы смогли выйти из этой чрезвычайной ситуации.

- Мне нравятся простота, искренность, сердечность и спонтанность белорусов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Италия производила маски и дезсредства, но в основном в Индии, Китае - там, где это дешевле. Мы поняли, что должны производить это в рамках своей страны, чтобы не зависеть от других. Когда уже у медперсонала не хватает защитных средств - это становится драматичным.

Второй урок - это профилактика и меры предосторожности. Еще в конце февраля в Италии проходили футбольные матчи. Одним из таких очагов инфекции стал матч между «Аталантой» и «Валенсией» в Милане.

На игре присутствовало 40 тысяч человек, было много болельщиков из Бергамо. Решение его провести, несмотря на то, что коронавирус уже распространялся по Италии, было ошибкой.

Другая ошибка, которую совершили - когда пожилых пациентов с ковидом, которые нормально себя чувствовали, доставляли сначала в больницу, а потом, вместо того чтобы оставить их на изоляции дома, их собрали в резиденции для пожилых людей, где они заразили других жителей и персонал.

Это было массовое заражение и массовые смерти. Из 34 тысяч погибших итальянцев 28 тысяч - люди старше 70 лет…

- Какие интернет-утки про Италию и итальянцев с начала пандемии вас удивили или разозлили?

- «Новость», которая появилась в некоторых белорусских СМИ, о том, что я в больнице, что у меня ковид. Но в Италии есть примета: когда о тебе говорят, что ты болеешь или умираешь - это продлевает твою жизнь.

- Я не могу быть беспристрастным, я скажу, что Апулия - самый красивый регион Италии, потому что это моя родина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Когда контроль ослаблен, белорусы превращаются в итальянцев»

- Где вы любите бывать в Минске?

- Мне очень нравится кататься на велосипеде вдоль Свислочи в погожие деньки. Я езжу на велосипеде к Минскому морю, мне очень нравятся велодорожки, то, как все устроено для велопрогулок. Нравится наблюдать за семьями с детьми, за счастливыми парочками, за малышами, купающимися в фонтанах.

Очень нравятся рыбаки - это мои любимые персонажи. Они не всегда удачно ловят рыбу, но часто что-то там выпивают и находят в процессе свое удовольствие…

Посол Италии в Беларуси с супругой Николетт. Фото: семейный архив.

Моя жена влюблена в Комаровку, там мы покупаем продукты. Мне же нравится ездить на Ждановичи. Мои дочки, которые учатся в Европе, но из-за коронавируса застряли в Минске без летних вещей, покупали там себе джинсы, я - спортивные вещи для бега, занятий спотом, у меня нет предрассудков на эту тему. К тому же, чтобы увидеть настоящих белорусов, белорусский народ - нужно выехать из центра и посмотреть на бурлящую жизнь на тех же рынках.

- Что нравится из белорусской еды и напитков, а чего не хватает итальянского?

- В Минске сложно найти вкусную лазанью. А из белорусской кухни нравятся драники, люблю светлые картофельно-мясные супы. Я люблю хорошо покушать и в Беларуси нахожу такое удовольствие.

Я не любитель крепких напитков, нравится ваше светлое фильтрованное пиво. Любимое же итальянское вино - «Негроамаро», это насыщенное 14,5-градусное вино из южных регионов. Из итальянских десертов порекомендую дзепполе - его готовят к 19 марта, ко Дню Отца: классические итальянские пончики из творожного теста с кремом, вишенкой и сахарной пудрой. Это типичное блюдо юга Италии.

Еще нравится лимонный сорбет сгроппино, в него добавляют немного водки и подают в бокале для просекко. Это идеальный десерт для лета - очень свежий, с лимонным вкусом и листиками мяты.

- Знаю, что у вас есть собака. Если сравнивать нас с Италией, другими странами - где комфортнее собакам и владельцам? Посол Великобритании рассказывала, что у них есть закон, по которому хозяева должны убирать за своими питомцами, но не все его соблюдают.

- Мы с женой и двумя дочками любим гулять с нашей собакой, это шотландский терьер Шарик, ему почти 12 лет. Он родился в России, где я тогда работал. Шарик жил с нами в Москве, Риме и Баку, Беларусь - четвертая страна, куда Шарик приехал с дипломатической миссией (улыбается).

В Италии тоже есть закон, по которому нужно убирать собачьи какашки. Мы соблюдаем это правило и в Беларуси. На самом деле все собаки воспитанные, самая большая проблема - их хозяева.

- Как у вас появился Шарик и почему такое имя?

- Я тогда еще не был послом, а у посла был терьер, у которого родилось 6 щенков. Моим дочкам было 7 и 8 лет, и мы не могли сказать нет.

Дочь посла Италии в Беларуси Селина с любимцем семьи Шариком.

Помню февраль 2008-го, на улице 30 сантиметров снега, ветеринар принес коробку с опилками, а в них - малюсенький беленький комочек, похожий на шарик итальянского мороженого. Поэтому - Шарик (улыбается). Это был лучший подарок для наших дочерей и для нас с женой.

- Как ваша семья переживает пандемию в Беларуси?

- Спокойно, мы всю весну здесь, к счастью, никто из моих родственников и из персонала резиденции не заболел. Мои дочери сейчас с нами, мы использовали это время, чтобы покататься по Беларуси - посмотрели Мир, Несвиж.

Период пандемии посол Италии, его супруга Николетт и дочери Селина и Ясмина использовали для знакомства с Беларусью: поездили по стране, побывали в Мире и Несвиже. Фото: семейный архив.

В людных местах надеваем маски, в офисе тоже соблюдаем меры предосторожности, но без ужаса и паники. Это как раз то, о чем мы рассказали своим друзьям - что в Беларуси паники не было.

- Что еще расскажете своим друзьям про Беларусь и белорусов?

- Одно из достоинств белорусского народа - дисциплинированность, но иногда, когда контроль ослаблен, белорусы превращаются в итальянцев и становятся не такими уж правильными…

Мне нравятся простота, искренность, сердечность и спонтанность белорусов. Я в Беларуси 2 года и 2 месяца, нам здесь очень хорошо, мы здесь счастливы. И желания у нас с вами схожие - мы тоже хотим, чтобы белорусы побыстрее снова оказались в Италии. Туризм - наша нефть. Поэтому хочу пожелать всем белорусам: «До скорой встречи в солнечной Италии!»

- Итальянцы очень свободолюбивы, очень любят контактировать с друзьями, соседями, это тоже одна из причин, из-за которой эпидемия так быстро распространилась.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

«В регионе, где я родился, - самое красивое море»

- Вы из города Фоджа, что на юге Италии. Расскажите, что посмотреть белорусу, который окажется в этом месте впервые?

- Да, это очень красивая зона Италии, регион Апулия, зона Гаргано. Говорят, что там самое красивое море после Сардинии. Там родился певец Аль Бано, там очень вкусная еда, всегда хорошая погода.

Там есть исторические городки, которые состоят из так называемых трулли - это небольшие конусообразные дома из камней без использования цемента.

Я не могу быть беспристрастным, я скажу, что Апулия - самый красивый регион Италии, потому что это моя родина. Но в Италии много красивых мест.

- Многие белорусы полюбили Сицилию, что бы вы рекомендовали посмотреть на острове?

- Сицилия - одно из самых красивейших мест в мире. Эриче, Трапани, острова Эгади, Таормина, вулкан Этна, Ното - один из красивейших сицилийских городов в стиле барокко возле Сиракуз. Модика - земля шоколада.

Сицилия - фантастический остров.

Помню, как впервые прилетел на Сицилию, как спустились из самолета, вокруг горы, море - и меня поразили не только небо, море, но и особенный характерный оттенок света, который я больше нигде не встречал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сестра телеведущей Светланы Боровской о коронавирусе в Италии: Заводы и офисы закрыты, нас просят не выходить или держать расстояние в метр

Что происходит на полуострове, отменять ли отпуск и боятся ли коронавируса сами итальянцы – нам рассказала сестра известной телеведущей Руслана, которая живет в Италии [продолжение здесь]

Представитель ЕС в Беларуси Андреа Викторин: «Когда визы для белорусов будут стоить 35 евро - выпью фужер шампанского"

Что изменилось в Беларуси с начала 2000-х, как приблизиться к европейскому пути развития и перестать бояться – глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин накануне отъезда рассказала "Комсомолке" [продолжение здесь]