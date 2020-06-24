Астролог: «Перед днем рождения избавляйтесь от надоевших вещей и долгов, но не начинайте новые дела»

День рождения с точки зрения гороскопа - период энергетического восстановления. Фото pixabay.com

Вы замечали, как часто портится настроение за неделю-другую до собственного дня рождения? Хочется уединиться, никого не видеть, в голову лезут грустные мысли о смысле жизни и бренности бытия. В той или иной степени многие переживали подобное. Чтобы выяснить, нет ли в этом какой-то закономерности, обращаюсь к астрологу Татьяне Калининой, директору школы астрологии «Ашвини».

- Каждый год Солнце - одна из главных наших планет - возвращается ровно в тот градус, минуту и секунду, когда оно было при рождении человека. И эта временная точка показывает, каким будет весь следующий год. До этого Солнце переходит в 12-й Дом (в астрологии Дом - это различные сферы жизни человека - Ред.). А это Дом потерь и изоляции, обращения к врачам, поездок, отъездов, иностранных земель. Поэтому многие люди перед днем рождения интуитивно предпочитают поехать в отпуск или как-то уединиться, - разъяснила Татьяна Калинина. - Больше хочется спокойствия, чем достижений каких-то. С точки зрения гороскопа, это действительно время подведения итогов, период энергетического восстановления, перезарядки для поправки здоровья и отдыха.

У Солнца, которое дает жизнь, есть и другая сторона - разрушительная. И она проявляется, когда Солнце возвращается в градус, минуту и секунду нашего рождения - оно как бы немножко сжигает нас.

- Стоит начинать что-то новое перед днем своего рождения или правильнее будет повременить, залечь на дно?- Стоит начинать что-то новое перед днем своего рождения или правильнее будет повременить, залечь на дно?

- Лучше в это время избавляться от надоевших вещей, заканчивать крупные проекты, отдавать долги, прощать обиды и мириться с теми, с кем испортились отношения - то есть освобождать свою жизнь от чего-то, чему вышел срок. Можно даже налоговую декларацию подать. А что-то новое лучше начинать в следующем месяце.

- Говорят, надо наблюдать, что происходит в жизни в первые 12 дней после дня рождения - так сложатся все последующие 12 месяцев…- Говорят, надо наблюдать, что происходит в жизни в первые 12 дней после дня рождения - так сложатся все последующие 12 месяцев…

- Это какое-то предубеждение. Оно не работает.

Астролог Татьяна Калинина составляет гороскопы для людей и стран. Фото из личного архива.

- А как вообще провести этот день, чтобы не навлечь проблем на свою голову на целый год?- А как вообще провести этот день, чтобы не навлечь проблем на свою голову на целый год?

- Живите как живете. Не надо заморачиваться, думать, что мы сильно можем что-то поменять. А что действительно в наших силах - не проспать благоприятные периоды. Хороший астролог может их подсказать: когда поднажать в работе, чтобы добиться успеха, когда подходящее время для устройства личной жизни и в этот период надо почаще выходить из дома, обращать внимание на мужчин (или женщин), а не на карьеру.

А по большому счету, если у вас в этот день ничего не болит, никто не умер - надо запоминать этот период жизни как один из самых счастливых, когда вы были полны сил и здоровы, думали о том, как провести этот день рождения, и у вас не было больше никаких проблем. Потом, когда пойдут болезни, старость, будет не до дня рождения.