2020-06-18T15:11:47+03:00
Минск
КП Беларусь

С малиновыми стенами и без собственного входа: смотрите, как выглядит новая станция метро «Площадь Юбилейная»

Самая глубокая станция «Площадь Юбилейная» отличается от других тем, что для нее не строили собственного выхода. Его сделали из выхода на «Фрунзенской», который ближе к кинотеатру «Беларусь» [фото]
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Для станции "Юбилейная площадь" не строили вход, его сделали из уже существующего входа в станцию "Фрунзенскую"Для станции "Юбилейная площадь" не строили вход, его сделали из уже существующего входа в станцию "Фрунзенскую"Фото: Павел МАРТИНЧИК
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«Площадь Юбилейная» - самая глубокая из всех построенных в Минске - около 30 метров. Это в два раза глубже, чем станция «Октябрьская».

- Станцию не получалось сделать выше по геологическим условиям, - поясняет производитель работ «Минсметрострой» Руслан Ошурок. - Сложность строительства этого участка в том, что слева и справа от него жилые дома. Разработка котлована станции требовала много усилий, денег и внимания. Фундаменты домов мы укрепили. Сама же работа метро не будет доставлять неудобств, так как будет практически бесшумной.

На станции скоро установят светильники, которые станут визуальным акцентом дизайна платформы Фото: Павел МАРТИНЧИК

На станции скоро установят светильники, которые станут визуальным акцентом дизайна платформыФото: Павел МАРТИНЧИК

На станции тоже заканчиваются отделочные работы. В глаза бросаются стены ярко-малинового цвета, оттененные белыми подвесными потолками. Скоро начнется монтаж необычного освещения станции, который рабочие называют «солнышками» - это большие круглые светильники шириной в несколько метров, которые станут визуальными акцентами дизайна станции.

- Как только появятся светильники, станция сразу же заиграет и будет выглядеть по-другому, - вводит в курс дела производитель работ. - Кроме них еще на платформе осталось повесить камеры и по второму разу покрасить стены, на этом отделочные работы завершатся.

"Юбилейная площадь" выполнена в малиново-белых цветах Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Юбилейная площадь" выполнена в малиново-белых цветахФото: Павел МАРТИНЧИК

К слову, на новых станциях камеры большие и свисают с потолка почти как люстры, а не скромно ютятся где-то в уголке, как на старых ветках. Станция «Юбилейная площадь» станет пересадочной между второй и третьей ветками метро, сейчас идет активная работа в пешеходных тоннелях, которые связывают станции.

Ранее планировалось, что третью ветку минской подземки откроют ко Дню независимости. Однако недавно мэр Минска заявил о том, что для наладки оборудования потребуется больше времени, чем ожидалось. Теперь открытие "Зеленолужской" ветки ожидают к президентским выборам.

На станции установили самые длинные в минской подземке эскалаторы Фото: Павел МАРТИНЧИК

На станции установили самые длинные в минской подземке эскалаторыФото: Павел МАРТИНЧИК

Четыре станции третьей ветки метро планируют открыть к президентским выборам Фото: Павел МАРТИНЧИК

Четыре станции третьей ветки метро планируют открыть к президентским выборамФото: Павел МАРТИНЧИК

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