С малиновыми стенами и без собственного входа: смотрите, как выглядит новая станция метро «Площадь Юбилейная»

«Площадь Юбилейная» - самая глубокая из всех построенных в Минске - около 30 метров. Это в два раза глубже, чем станция «Октябрьская».

- Станцию не получалось сделать выше по геологическим условиям, - поясняет производитель работ «Минсметрострой» Руслан Ошурок. - Сложность строительства этого участка в том, что слева и справа от него жилые дома. Разработка котлована станции требовала много усилий, денег и внимания. Фундаменты домов мы укрепили. Сама же работа метро не будет доставлять неудобств, так как будет практически бесшумной.

На станции скоро установят светильники, которые станут визуальным акцентом дизайна платформыФото: Павел МАРТИНЧИК

На станции тоже заканчиваются отделочные работы. В глаза бросаются стены ярко-малинового цвета, оттененные белыми подвесными потолками. Скоро начнется монтаж необычного освещения станции, который рабочие называют «солнышками» - это большие круглые светильники шириной в несколько метров, которые станут визуальными акцентами дизайна станции.

- Как только появятся светильники, станция сразу же заиграет и будет выглядеть по-другому, - вводит в курс дела производитель работ. - Кроме них еще на платформе осталось повесить камеры и по второму разу покрасить стены, на этом отделочные работы завершатся.

"Юбилейная площадь" выполнена в малиново-белых цветахФото: Павел МАРТИНЧИК

К слову, на новых станциях камеры большие и свисают с потолка почти как люстры, а не скромно ютятся где-то в уголке, как на старых ветках. Станция «Юбилейная площадь» станет пересадочной между второй и третьей ветками метро, сейчас идет активная работа в пешеходных тоннелях, которые связывают станции.

Ранее планировалось, что третью ветку минской подземки откроют ко Дню независимости. Однако недавно мэр Минска заявил о том, что для наладки оборудования потребуется больше времени, чем ожидалось. Теперь открытие "Зеленолужской" ветки ожидают к президентским выборам.

На станции установили самые длинные в минской подземке эскалаторыФото: Павел МАРТИНЧИК

Четыре станции третьей ветки метро планируют открыть к президентским выборамФото: Павел МАРТИНЧИК

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