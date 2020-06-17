Больных коронавирусом в Беларуси обеспечат бесплатными лекарствами

Коронавирус внесли в перечень заболеваний, которые дают право на бесплатные лекарства и лечебное питание. На данный момент в этом перечне около ста заболеваний, среди них туберкулез, сахарный диабет, эпилепсия, ДЦП и другие. Теперь к ним добавилась и коронавирусная инфекция. Нововведение закреплено в постановлении правительства, которое вступает в силу с 18 июня. Какие конкретно лекарства будут выписывать коронавирусным больным, пока непонятно, соответствующий приказ Минздрава существует, он был подписан еще 5 июня, но нигде не опубликован.

- Для более эффективного лечения пациентов с инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях в приказе определен перечень антибактериальных лекарственных средств, которые могут быть назначены пациентам с коронавирусной инфекцией при лечении на дому и должны закупаться за счет средств местного бюджета, - поясняет Минздрав на официальном сайте.

В аптеках об этом перечне пока тоже не знают. Известен только список препаратов, которыми лечат ковидных больных в больничных стационарах. В нем указаны «Фавипиравир», «Эноксапарин», «Далтепарин», «Надропарин», метилпреднизолон и другие препараты, стоимость которых в аптеках доходит до 200 рублей за пачку. Однако в Минздраве заметили, что перечень препаратов для амбулаторного лечения будет другим.

А что за лечебное питание будут выдавать больным коронавирусом? Как пояснили в Минздраве, на помощь в питании пациентам с COVID-19 рассчитывать не стоит.

- В постановлении речь о предоставлении лечебного питания для людей с другими заболеваниями, - пояснили в пресс-службе Минздрава.

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