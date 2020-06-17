2020-06-17T18:31:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Июнь 2020 года был уникально неудачным для комаров: их нет, и может не быть все лето

Прохладная весна погубила личинки мошек и комаров. И если лето в Беларуси окажется засушливым, то туристам хорошо, а вот птичкам - голодно
Оксана БРОВАЧ
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Если будет сухое лето, то комаров не будет. Фото: pixaby.comЕсли будет сухое лето, то комаров не будет. Фото: pixaby.com
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Уже середина июня, а комаров все еще мало. Жители полесских низин уж точно обратили на это внимание, ведь обычно в это время года спасения нет от всякого гнуса. В мае в глаза, рот и нос лезут кровососущие мошки, а в начале лета на Полесье сатанеют, как писал Мележ, комары. Теперь можно даже в лесу гулять без репеллентов - никто не кусает!

- Да, этому можно порадоваться, - отмечает Виктор Демянчик, кандидат биологических наук, замдиректора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси.

Ученый объясняет, почему нет комаров.

- В прошлые годы весна давала очень много тепла. За счет него шло активное развитие всего живого - и растений, и животных. И сильно прогревалась вода, особенно в мелких лужах. Тогда личинки комаров, которые перезимовали, быстро окукливались и давали новое поколение. В этом году весна была затяжная и прохладная. Следовательно, комарам пришлось туго. Не произошли метаморфозы, личинки погибли - комары не вылетели. И еще у нас было очень сухо. Традиционные места расплода мошек пересохли и весной не наполнились водой. Поэтому нашествия мошек тоже не было.

Жизненный цикл комара от яйца до имаго, взрослой особи, занимает примерно месяц. Основная масса тех, которые должны были вылететь в июне, погибла. Значит, до следующей партии у нас есть еще как минимум несколько недель без комаров.

- Еще не все потеряно! Если будут теплые ночи и пойдут дожди, если наполнятся водой всякие водотоки и лужи - тогда комары вполне еще могут вывестись, - предупреждает ученый.

Правда, если люди отсутствие комаров летом могут посчитать компенсацией за холодную весну, то птицам и летучим мышам не так радостно. Нет мошек и комаров - нет еды! Голодать они, конечно, не будут, но рацион их заметно обеднеет.

КСТАТИ

В Африке и Азии - нашествие саранчи! А что у нас?

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опасается продовольственного кризиса в странах Восточной Африки, Азии и Ближнего Востока. Там из-за устойчивой засухи случилось нашествие саранчи - самое серьезное за последние 30 лет. Это стихийное бедствие сравнивают с казнью египетской из Библии, когда саранча съела все до последней травинки. Дела обстоят действительно серьезно - саранча подчистую уничтожает урожай. Это чревато не просто экономическими потерями, а даже голодом - в особенности для бедных регионов.

- Саранча до нас не дойдет, она примерно до Кавказа распространилась. Но если у нас несколько лет подряд будет такая засушливая погода, тогда и у нас будет огромный расплод саранчи, - комментирует Виктор Демянчик, замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси.

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