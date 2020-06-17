Белорусских военных перед отправкой на параде Победы в Москву проверили на коронавирус

Минобороны России пригласило для участия в параде Победы в Москве 24 июня подразделения 19 армий мира. Среди них и Беларусь. Нашу страну на параде представят военнослужащие сводной роты почетного караула - 73 человека. Они прилетели в Москву 14 июня. После этого из российской столицы пришли слухи о том, что по прилете у некоторых ребят выявили коронавирус. Поэтому пришлось отправить в Москву «подкрепление».

- Военнослужащие из состава сводной роты почетного караула, отобранные для участия в параде в Москве, прошли двухнедельную изоляцию перед вылетом. Кроме того, у каждого из них накануне вылета были взяты пробы на коронавирус. Все они были отрицательные. Это подтверждено в том числе соответствующими документами, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик. - Можем заверить, что в параде на Красной площади примут участие только здоровые белорусские военнослужащие.

Также в Минобороны «Комсомолке» подтвердили, что в Москву 16 июня вылетела дополнительная знаменная группа:

- Это связано с тем, что парадный расчет, который представит Беларусь на параде в Москве, может быть увеличен. Накануне вылета, 15 июня, у них также были взяты пробы на коронавирус. Все они отрицательные, - рассказала Наталья Гаврусик.

Также на парад в Москву приедет министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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