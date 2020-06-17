Масштабные концерты и без масок: на «Славянский базар-2020» едут Филипп Киркоров, Томас Андерс и Лолита

На пресс-конференции, посвященной мероприятию, министра культуры Юрия Бондаря то ли в шутку, то ли всерьез спросили – а чего это он без маски.

— Я попробовал носить маску, подышал этими микробами, и больше не ношу. «Нешта мяшае», не могу дышать, — пошутил министр. — Вот Глеб Лапицкий (увидел он директора фестиваля) молодой современный человек, не носит маску.

Эта нота задала тон общению с прессой. «Славянский базар» в этом году не боится коронавируса – он просто переформатируется и пройдет с 16 по 20 июля в несколько ужатом варианте. Отменены все мероприятия в закрытых помещениях. Фестиваль превратится в масштабный оупен-эйр, причем 90% мероприятий, которые пройдут под открытым небом, будут для зрителей бесплатными! Одной из главных сцен с хорошим звуком и светодиодными экранами, партером для зрителей станет пространство перед концертным залом «Витебск». Там, под открытым небом пройдет детский конкурс, на который уже сейчас заявлены представители 21 страны. А во взрослом конкурсе (он пройдет в Амфитеатре) участвуют представители 18 стран.

- Но поскольку традиционных дождей на «Славянском базаре» никто не отменял, у нас есть на случай непогоды и план Б, - улыбнулся Глеб Лапицкий.

Председателем жюри взрослого конкурса будет Олег Газманов, а ему в подмогу членами жюри названы Инна Афанасьева от Беларуси, Александр Рыбак от Норвегии, Вахтанг Кикабидзе от Грузии. Председателем жюри детского конкурса станет Александр Солодуха.

Бюджет фестиваля – 3,8 миллиона белорусских рублей

В Амфитеатре пройдут семь самых масштабных концертов, включая открытие и закрытие фестиваля. Маски для зрителей не обязательны, рассаживать поклонников фестиваля через одного также не планируется.

- Пока нам не давали таких рекомендаций. Но мы на постоянной связи с соответствующими ведомствами, и если медики скажут, что это необходимо, выполним все предписания, - заметил директор фестиваля.

Лолита в этом году будет вести закрытие "Славянского базара".Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Посчитать количество билетов, которые мы продаем в этом году очень просто, - заметил министр культуры Юрий Бондарь. – 5,5 тысяч билетов умножить на 7 концертов в Амфитеатре. Нужно заметить, что с начала продаж реализовано 15 тысяч билетов. А вернули зрители только 70 из них. Те билеты, что купили на сольные концерты (они отменены), можно сдать. Но мы будем предлагать таким зрителям приобретать новые билеты на сборные концерты со скидкой 11%.

Все мероприятия "Славянского базара" в этом году пройдут под открытым небом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вообще же «Славянский базар» в этом году обойдется в 3,8 миллиона белорусских рублей. Из них более 80% фестиваль постарается заработать самостоятельно, и помогут спонсоры, которые не только не уменьшили финансовую поддержку в этом году, но даже увеличили.

- Вот и посмотрим, кто нам друг, а кто так, меценат, - заметил министр культуры, прозрачно намекая на Виктора Бабарико.

«Цвет настроения» Киркорова не увидим

Чтобы подтвердить, что «Славянский базар» - фестиваль не только поп-музыки, в этом году не обойдется без «Золотого хита», проекта «Шансон ТВ – все звезды» и сборного концерта «Рок на все времена». «Сольников», как говорили выше, не будет (обидней всего за фееричное шоу «Цвет настроения» Филиппа Киркорова). Но это не значит, что заявленных звезд не будет вовсе – они примут участие в сборных концертах. Например, певица Лолита станет одной из ведущих церемонии закрытия фестиваля.

Филипп Киркоров приедет в этом году без своего фееричного шоу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На вопрос «Комсомолки», как технически будет осуществляться приезд артистов, если границы окажутся все еще закрыты, Глеб Лапицкий ответил:

- Мы месяц уже прорабатываем этот вопрос на уровне государства. Два раза в неделю нам представляется отчет о ситуации, которая складывается. Если границы не будут открыты, значит, будут эксклюзивные договора по поводу пропуска артистов. У нас пока нет настороженности, что кто-то из участников может не приехать. С другой стороны, ни один артист не отказался от участия в «Славянском базаре». Мы увидим Томаса Андреса, Филиппа Киркорова, Елену Ваенгу, Александра Буйнова, Олега Митяева, Игоря Бутмана и многих других. Сергей Полунин готовит специальное шоу на открытие фестиваля.

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