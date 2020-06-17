Александр Лукашенко впервые поедет на парад Победы в Москву 24 июня 2020 года

- Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы, - цитирует ТАСС посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева. - Важно отметить, что приглашение Владимира Владимировича Путина на эти памятные торжества в части мероприятий, где главным событием будет военный парад, принято президентом Беларуси.

Накануне, выступая перед работниками предприятия «Гродно Азот», Лукашенко сказал:

- В Москве вроде они как-то справляются, парад же надо проводить. Как же - белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела. Надо проводить. Ну, поедем, проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Но, думаю, не вернется, потому что мы не закрылись.

Александр Лукашенко поедет на парад в Москву впервые. В прошлом году Лукашенко говорил:

- Во-первых, меня никто не приглашал в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия – в Минске и в российской столице, - цитировало президента belta.by. По словам Лукашенко, пропустить праздничное мероприятие на День Победы в Минске он никак не может. - А что люди бы сказали, белорусы?

Но в марте Лукашенко свое участие в московском параде подтвердил лично:

- У меня часто спрашивают: а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет.

Ради этого парад 9 Мая в Минске впервые решили провести вечером. Но потом, когда стало известно о переносе московского парада на 24 июня, минский парад снова решили провести утром.

Интересно, что новость о приезде Александра Лукашенко на парад в Москву проходит на фоне определенных обострений отношений между Минском и Москвой, произошедших в ходе предвыборной кампании в Беларуси. Напомним, на прошлой неделе в Белгазпромбанке, акции которого принадлежат «Газпрому» и российскому Газпромбанку, прошли масштабные обыски, в ходе которых были арестованы огромные суммы денег, золотые слитки и банковская корпоративная коллекция картин белорусских художников стоимостью 20 миллионов долларов. Также задержаны 15 нынешних и бывших топ-менеджеров банка.

- Мы получили убедительные доказательства того, что эти лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств, - заявил председатель КГК Иван Тертель.

В «Газпроме» эти действия назвали незаконными.

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