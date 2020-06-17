Могут ли школьники ездить в транспорте бесплатно летом? Отвечает Комитет по образованию

- В нашей школе в этом году нет школьного лагеря, из-за ситуации с коронавирусом дети не работают в пришкольных трудовых лагерях. Поэтому возник вопрос: а бесплатный проезд для детей остался? Или теперь летом дети должны покупать билет, когда едут в транспорте? - обратилась в редакцию «Комсомолки» мама школьника из Минска.

Вопрос мы адресовали в Комитет по образованию Мингорисполкома.

- Дети, которые живут в Минске, по-прежнему могут ездить летом бесплатно, - рассказала замначальника отдела воспитательной и идеологической работы Надежда Великая. – В подтверждение у ребенка должна быть справка о том, что он учится в школе. Ее могут попросить предъявить, потому что бесплатный проезд распространяется на тех, кто учится в Минске. Школьники, которые приехали, например, к родственникам, а не проживают в столице, в транспорте покупают билет.

Речь идет обо всем общественном транспорте – и метро, и наземный. В комитете обращают внимание, что 11-классники уже получили аттестаты, а значит, в транспорте ездят платно. Такая же ситуация и с 9-классниками, которые не будут переходить в 10-й.

Школьники, которые живут в Минском районе, могут ездить бесплатно по Минску до 30 июня.

- Но я подчеркну, что речь идет о поездках по городу. Из Минска в Боровляны или Колодищи школьники едут, покупая билет, - говорит Надежда Великая. - С июля школьники из Минского района будут платить и за поездки по Минску.