Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 июня 2020 года: бесплатные лекарства, активная подготовка к «Славянскому базару» и прорыв от британских вирусологов

Число зараженных коронавирусом в мире, по данным на 18 июня, выросло до 8,288 млн человек. На первом месте - США. Затем - Бразилия, Россия, Индия и Великобритания. Жертвами коронавируса во всем мире стали больше 446 тысяч человек.

По данным Минздрава, в Беларуси за последние сутки зарегистрировано 663 пациента, у которых подтвердился этот диагноз. Общее число зараженных - уже 56 032 пациента.

Всего с начала пандемии выздоровело 32 735 человек (+1462 за последние сутки). В лабораториях проведено 778 935 тестов для диагностики коронавируса.

К сожалению, всего с начала пандемии в Беларуси от коронавируса, осложненного хроническими болезнями, умерли 324 человека (+6 за последние сутки).

Больных коронавирусом в Беларуси обеспечат бесплатными лекарствами

Коронавирус внесли в перечень заболеваний, которые дают право на бесплатные лекарства и лечебное питание. На данный момент в этом списке около ста заболеваний, среди них туберкулез, сахарный диабет, эпилепсия, ДЦП и другие.

Нововведение закреплено в постановлении правительства, которое вступает в силу с 18 июня. Соответствующий приказ Минздрава был подписан еще 5 июня, но нигде не опубликован.

- Для более эффективного лечения пациентов с инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях в приказе определен перечень антибактериальных лекарственных средств, которые могут быть назначены пациентам с коронавирусной инфекцией при лечении на дому и должны закупаться за счет средств местного бюджета, - поясняет Минздрав на официальном сайте.

В аптеках об этом перечне пока тоже не знают. Известен только список препаратов, которыми лечат ковидных больных в больничных стационарах. В нем указаны «Фавипиравир», «Эноксапарин», «Далтепарин», «Надропарин», метилпреднизолон и другие препараты, стоимость которых в аптеках доходит до 200 рублей за пачку.

Немного ясности в ситуацию внес Минздрав, его сотрудница рассказала о некоторых лекарствах, которые помогают бороться с новыми вирусом.

- Это прежде всего антибактериальные лекарственные средства, потому что зачастую та легкая ковидная инфекция, которая есть у пациента, с которой пациент может остаться на дому, протекает с какими-то бактериальными осложнениями. Из таких препаратов Азитромицин, Кларитромецин, Ципроксин, это Парацетамол при повышении температуры, - рассказала Татьяна Мигай, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси.

По ее словам, чтобы получить лекарства пациентом с коронавирусной инфекцией не нужно ходить в аптеку: их доставят на дом медицинские работники.

Лукашенко рассказал, сколько человек с коронавирусом в легкой форме в Минске

Во время визита на «Гродно-Азот» президент прокомментировал ситуацию с коронавирусом в столице и регионах.

Говоря о Гродненской области, Лукашенко сказал, что из этого региона вирус уйдет в ближайшую неделю. А также в очередной раз подчеркнул, что Беларусь – единственная страна, которая в борьбе с коронавирусом не побоялась идти своим путем.

Вот что рассказал президент о ситуации в Минске:

- Те, кто у нас под присмотром, тысяч, наверное, десять, которые практически не болеют, - сказал он в телеэфире «Беларусь-1» по поводу амбулаторных пациентов. Речь о тех, кто переносит коронавирус в легкой форме.

- У нас также 10 тысяч под изоляцией, но тех, кого должны мы держать, а не всех скопом, – сказал Лукашенко.

Всемирный банк призвал Беларусь выполнять рекомендации ВОЗ

К белорусским властям обратился глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер. Он призвал выполнять рекомендации ВОЗ, в частности: отложить массовые мероприятия, сократить количество перемещений и физическое присутствие на рабочих местах и в учебных заведениях.

По его словам, Всемирный банк готов предоставить Беларуси финансирование для борьбы с пандемией коронавируса и рассматривает запросы правительства на финансирование соцзащиты и частных предприятий.

А вот что по поводу финансовой помощи Беларуси во время пандемии от Всемирного банка сказал Лукашенко:

- То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то на 90 млн долларов, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под 300 млн долларов. Это же достояние всего мира. Пусть смотрят, как мы работаем.

«Славянский базар» в Витебске проведут с 16 по 20 июля

Несмотря на пандемию, самый масштабный песенный фестиваль Беларуси – «Славянский базар в Витебске» решили не отменять. Появилась информация о датах проведения, расписании концертов и хедлайнерах фестиваля.

Концерты пройдут 16 - 20 июля. По словам Юрия Бондаря, главы Минкульта Беларуси, у «Славянского базара» есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей лета 2020 года.

Билет на концерт открытия стоит от 50 до 220 рублей, на детские концерты - 10 рублей, а на конкурс исполнителей эстрадной песни - от 20.

На фестиваль ждут множество звезд: Филиппа Киркорова, Сергея Полунина, Елену Ваенгу, Александра Буйнова, Анну Семенович, Митю Фомина, Тиму Белорусских и других.

Открывать фестиваль будут представители трех стран: Елена Спиридович от Беларуси, Дмитрий Губерниев от России и Оксана Антонюк, представляющая Украину.

«Это первое лечение, демонстрирующее устойчивое снижение смертности пациентов с коронавирусом»

Официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб назвала «научным прорывом» исследования лечения коронавирусной инфекции, которые провели британские вирусологи.

Речь идет о клиническом исследовании RECOVERY, в алгоритме которого - применение кортикостероида дексаметазона, что позволило снизить смертность среди инфицированных COVID-19.

- Это первое лечение, демонстрирующее устойчивое снижение смертности пациентов с коронавирусом. Я поздравляю с таким прекрасным достижением английское правительство, университет Оксфорда и все многочисленные клиники Великобритании, а также пациентов, которые внесли неоценимый вклад в этот научный прорыв, - процитировала пресс-служба слова гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

В исследовании приняли участие около 11,5 тысячи пациентов в 175 клиниках по всей Англии.

Питер Хорби, профессор Оксфордского вуза, ответил от имени британской стороны:

- Дексаметазон - первое лекарство, которое показало улучшение показателей выживаемости при коронавирусе для пациентов на ИВЛ и получающих кислород. Считаем, что данный препарат нужно незамедлительно включить в протоколы лечения COVID-19 по всему миру, - заявил микробиолог.

В Литве отменили карантин

Литва присоединилась к числу стран, отменивших карантин. При этом некоторые ограничения остались в силе. Например, обязательное ношение масок отменено, но Минздрав призывает все-таки использовать их, сообщает belta.by.

Для белорусов въезд на территорию по-прежнему запрещен из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр страны Саулюс Сквернялис заявил, что «война еще не закончилась, во всем мире еще болеют миллионы людей. Умирают сотни тысяч. Вакцины и действенных препаратов для лечения еще нет».

В Литве разрешено проводить мероприятия на улице, но находиться на них могут не более 700 человек. А в закрытых помещениях - не более 150 человек. С 1 до 16 июля на открытых площадках - до тысячи человек, в помещениях - не более 200.

«Белавиа» возобновляет полеты в Брюссель

Возобновление авиасообщения между Бельгией и Беларусью обсудили директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Бельгии и посол Бельгии в Беларуси. Результат такой: с 17 июня авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты из Минска в Брюссель и обратно.

Однако белорусы могут попасть на территорию Бельгии только по веским причинам. Что это за причины, можно узнать только в компетентных органах Бельгии. Белорусам их пока никто не озвучивал.

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