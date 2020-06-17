«Температурный режим там соблюден»: министр культуры Юрий Бондарь прокомментировал судьбу картин, изъятых у Белгазпромбанка

О картинах из коллекции Белгазпромбанка министра культуры Беларуси Юрия Бондаря спросили журналисты во время пресс-конференции, посвященной «Славянскому базару». Напомним, что к делу Белгазпромбанка приобщили еще и около 150 картин общей стоимостью $20 млн. Это работы из корпоративной коллекции Белгазпромбанка, в которую около десяти лет на аукционах покупали работы художников - уроженцев Беларуси.

Где уникальные полотна сейчас, неизвестно. Накануне председатель белорусского комитета международного совета музеев «ИКОМ» Татьяна Бембель высказала обеспокоенность условиями нынешнего хранения картин – ведь столь ценным произведениям нужен специальный температурный режим.

Министр заверил, что "арестованные" картины находятся в полном порядке, «температурный режим их хранения соблюден».

- А кто сказал, что картины хранятся в каких-то нехороших условиях? Этот вопрос действительно относится к компетенции Министерства культуры и контролируется нашими уполномоченными специалистами. Могу успокоить Татьяну Бембель и всех волнующихся людей: режим хранения предметов искусства в Беларуси соблюдается всеми субъектами этой деятельности, — заметил Юрий Бондарь.

Министр культуры сказал, что знает, где находятся картины – но не уточнил, где именно.

Напомним, что среди авторов полотен, которые силовики изъяли и приобщили к делу Белгазпромбанка, - Шагал, Сутин, Бакст, Царфин, Любич и другие. Под арестом находится также самая дорогая картина в Беларуси — «Ева» Хаима Сутина, которая была приобретена на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в 2013 году за 1,8 млн долларов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Масштабные концерты и без масок: на «Славянский базар-2020» едут Филипп Киркоров, Томас Андерс и Лолита. За все время эпидемии коронавируса зрители сдали только 70 билетов из 15 тысяч. 90% мероприятий под открытым небом будут бесплатными [подробности]