2020-06-17T18:31:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«Температурный режим там соблюден»: министр культуры Юрий Бондарь прокомментировал судьбу картин, изъятых у Белгазпромбанка

Силовики изъяли и приобщили к делу банка около 150 картин на 20 млн долларов. В том числе и самую дорогую - «Еву» Хаима Сутина, купленную на аукционе Sotheby’s за 1,8 млн долларов
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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На стене в арт-галерее, где висела "Ева", сейчас пусто. Приклеили только qr-код, который ведет к статье о картине.На стене в арт-галерее, где висела "Ева", сейчас пусто. Приклеили только qr-код, который ведет к статье о картине.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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О картинах из коллекции Белгазпромбанка министра культуры Беларуси Юрия Бондаря спросили журналисты во время пресс-конференции, посвященной «Славянскому базару». Напомним, что к делу Белгазпромбанка приобщили еще и около 150 картин общей стоимостью $20 млн. Это работы из корпоративной коллекции Белгазпромбанка, в которую около десяти лет на аукционах покупали работы художников - уроженцев Беларуси.

Где уникальные полотна сейчас, неизвестно. Накануне председатель белорусского комитета международного совета музеев «ИКОМ» Татьяна Бембель высказала обеспокоенность условиями нынешнего хранения картин – ведь столь ценным произведениям нужен специальный температурный режим.

Министр заверил, что "арестованные" картины находятся в полном порядке, «температурный режим их хранения соблюден».

- А кто сказал, что картины хранятся в каких-то нехороших условиях? Этот вопрос действительно относится к компетенции Министерства культуры и контролируется нашими уполномоченными специалистами. Могу успокоить Татьяну Бембель и всех волнующихся людей: режим хранения предметов искусства в Беларуси соблюдается всеми субъектами этой деятельности, — заметил Юрий Бондарь.

Министр культуры сказал, что знает, где находятся картины – но не уточнил, где именно.

Напомним, что среди авторов полотен, которые силовики изъяли и приобщили к делу Белгазпромбанка, - Шагал, Сутин, Бакст, Царфин, Любич и другие. Под арестом находится также самая дорогая картина в Беларуси — «Ева» Хаима Сутина, которая была приобретена на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в 2013 году за 1,8 млн долларов.

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Силовики изъяли и приобщили к делу банка около 150 картин на 20 млн долларов. В том числе и самую дорогую - «Еву» Хаима Сутина, купленную на аукционе Sotheby’s за 1,8 млн долларов
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