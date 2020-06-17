Шестеро потенциальных кандидатов заявили, что собрали необходимые 100 тысяч подписей

До 19.00 19 июня подписи должны быть сданы в 146 районных территориальных комиссий по всей стране. Подписи сдаются координаторами, руководителями инициативных групп или же самими претендентами на президентское кресло. Только у Александра Лукашенко, который участвует в выборах в шестой раз, есть большое количество координаторов в инициативной группе: ровно по числу районов - 146.

Мы посмотрели как прошли последние дни у потенциальных кандидатов, отведенные законом для пикетов.

Александр Лукашенко в Гродно: «Выборы мы проведем, вы не волнуйтесь»

16 июня президент был с визитом в Гродно. Тут он вспомнил, что в 90-е годы свою предвыборную кампанию начинал с Гродненской области. Президент говорил о планах на пятилетку, какие решения собирается принять до конца года. Пообещал повышение зарплат:

- Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей.

Высказался президент и о выборах.

- Выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас, первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут, - приводит слова президента его пресс-служба.

Новое уголовное дело против блогера Тихановского

Во вторник стало известно, что на блогера Сергея Тихановского заведено еще одно уголовное дело. Напомним, Сергей руководит инициативной группой своей супруги Светланы. По сведениям правозащитников, речь идет о статье 191 УК РБ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе ЦИК, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата).

Напомним, блогер Тихановский был задержан 29 мая на пикете по сбору подписей в Гродно. Вместе с Тихановским было задержаны еще 9 человек. Им предъявлено обвинение по ч. 1 статьи 342 УК РБ. Задержанные находятся в СИЗО-1 на ул. Володарского. Восемь человек, которым предъявили обвинение по 342 статье УК, признаны правозащитниками политзаключенными.

Сама Светлана начала сдавать подписи - 16 июня она заявила, что необходимые 100 тысяч у нее есть. Но Тихановская в Гомеле сомневалась, стоит ли сдавать подписные листы, из-за анонимного телефонного звонка.

Вероника Цепкало, супруга экс-руководителя ПВТ, опубликовала видеообращение и поддержала Светлану.

- Я верю, что мы живем в стране, где нет места страху, где нет места манипуляциям, особенно если речь идет о жизни детей и женщин. Я обращаюсь к вам (правоохранительные органы - Ред.), пожалуйста, помогите, - рассказала Вероника Цепкало.

По данным Валерия Цепкало на 15 июня за него было собрано 180 тысяч подписей.

Канопацкая заявила, что уже сдала треть подписей

Экс-депутат Анна Канопацкая заявила, что собрала свыше 110 тыс. подписей в свою поддержку. Было сообщение и том, что она сдала в комиссии 35 тысяч подписей. К слову, в инициативной группе Канопацкой больше тысячи человек. Но вот координаторов мало - всего 12. На днях она в очередной раз эмоционально высказалась о потенциальных соперниках.

- Я не брутальный олень, который потрясает россыпью сотен тысяч подписей на ветвистых рогах, пытаясь запугать ими еще более матерого, - написала Анна на своей странице в Фейсбуке.

О том, что собрано минимум 100 тысяч подписей, объявил и Андрей Дмитриев. Напомним, он дважды был руководителем инициативных групп: на выборах 2010 у кандидата Владимира Некляева, а в 2015 - у Татьяны Короткевич.

Бабарико уже сдал 168 тысяч подписей

Подписи, собранные за выдвижение кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико, начали сдавать в избирательные комиссии еще 13 июня. По данным на вечер среды уже сдано 168 тысяч. При этом сам Виктор Бабарико в некоторых городах сдает подписи лично - вчера был в Солигорске. Штаб Бабарико говорит о том, что в его поддержку уже собрано 368 тысяч подписей. Всего в инициативной группе 77 координаторов - нескольких за эту неделю задержали.

- В истории белорусских выборов еще не было такого, чтобы не зарегистрировали кандидата, который набрал 100 тысяч. Мы набрали и будем подавать больше 300 тысяч, - рассказал 17 июня в интервью радиостанции «Эхо Москвы» потенциальный кандидат.

Последние данные о собранных подписях за Сергея Череченя на его сайте остановились на отметке 75 тысяч.

- Собрали вроде как уже с запасом, считаем. Много подписей из регионов, - утверждают в штабе потенциального кандидата. Напомним, в его команде 31 координатор, обладающий правом сдавать подписные листы, руководитель группы и он сам. В команде утверждают, что до вечера 19-го успеют их сдать.