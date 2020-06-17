В Минске аквапарк «Дримлэнд» открыл сезон: в первый же день поплавать пришли больше 1 000 человек

Развлекательный комплекс под открытым небом по улице Орловской зависел от погоды, и как только стрелки термометров подползли к 30 градусам, руководство решило - пора открывать. С 17 июня на территории аквапарка заработали детская акватория, большой волновой бассейн и фудкорт. «Ленивую» реку пустят с июля. Когда запустят горки и запустят ли их вообще в этом сезоне, пока вопрос - на горках сложнее всего соблюсти дистанцию, без которой слишком велик риск заразиться коронавирусом. Но минчане, соскучившиеся по жаре, морю и курортам, похоже, вполне довольны тем, что уже работает. Билет для взрослого на весь день стоит 15 рублей, для ребенка - 10.

Открылся новый сезон купания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Освежающий отдых в центре Минска.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На территории аквапарка можно гулять, отдыхать и заниматься спортом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Июнь старается радовать нас теплыми солнечными днями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отдыхающие пришли за свежими эмоциями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хорошее настроение обеспечено!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В аквапарке каждый найдёт себе занятие по душе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть бассейны для взрослых и детей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие купального сезона 2020 в аквапарке «Дримлэнд».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие посетило около 1000 человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пришло время сделать прекрасные снимки отдыха.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Настроение поднялосьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Отдыхающие у бассейна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Под палящим солнцем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пора уже обновлять фотографии в соцсетях!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Устали – можно и поспать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Освежающий отдых в аквапарке «Дримлэнд».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В бассейне отдыхающие получают кайф.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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