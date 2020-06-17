2020-06-17T22:28:45+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске аквапарк «Дримлэнд» открыл сезон: в первый же день поплавать пришли больше 1 000 человек

Билет на весь день стоит 15 рублей [много фото]
Поделиться:
Аквапарк «Дримлэнд» открыл купальный сезон.Аквапарк «Дримлэнд» открыл купальный сезон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Развлекательный комплекс под открытым небом по улице Орловской зависел от погоды, и как только стрелки термометров подползли к 30 градусам, руководство решило - пора открывать. С 17 июня на территории аквапарка заработали детская акватория, большой волновой бассейн и фудкорт. «Ленивую» реку пустят с июля. Когда запустят горки и запустят ли их вообще в этом сезоне, пока вопрос - на горках сложнее всего соблюсти дистанцию, без которой слишком велик риск заразиться коронавирусом. Но минчане, соскучившиеся по жаре, морю и курортам, похоже, вполне довольны тем, что уже работает. Билет для взрослого на весь день стоит 15 рублей, для ребенка - 10.

Открылся новый сезон купания. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открылся новый сезон купания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Освежающий отдых в центре Минска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Освежающий отдых в центре Минска.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На территории аквапарка можно гулять, отдыхать и заниматься спортом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На территории аквапарка можно гулять, отдыхать и заниматься спортом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Июнь старается радовать нас теплыми солнечными днями. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Июнь старается радовать нас теплыми солнечными днями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отдыхающие пришли за свежими эмоциями. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отдыхающие пришли за свежими эмоциями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хорошее настроение обеспечено! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хорошее настроение обеспечено!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В аквапарке каждый найдёт себе занятие по душе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В аквапарке каждый найдёт себе занятие по душе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть бассейны для взрослых и детей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть бассейны для взрослых и детей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие купального сезона 2020 в аквапарке «Дримлэнд». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие купального сезона 2020 в аквапарке «Дримлэнд».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие посетило около 1000 человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие посетило около 1000 человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пришло время сделать прекрасные снимки отдыха. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пришло время сделать прекрасные снимки отдыха.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Настроение поднялось Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Настроение поднялосьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Отдыхающие у бассейна. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отдыхающие у бассейна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Под палящим солнцем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Под палящим солнцем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пора уже обновлять фотографии в соцсетях! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пора уже обновлять фотографии в соцсетях!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Устали – можно и поспать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Устали – можно и поспать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Освежающий отдых в аквапарке «Дримлэнд». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Освежающий отдых в аквапарке «Дримлэнд».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В бассейне отдыхающие получают кайф. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В бассейне отдыхающие получают кайф.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новинки минских пляжей и водохранилищ в 2020 году: детский паровозик, лесная мебель и металлические беседки

Наступила по-настоящему теплая погода и минчане традиционно отправятся на пляжи водохранилищ (подробно)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«За 12 часов с правоохранительными органами рассказал об искусстве». Куратор коллекции Белгазпромбанка о выставке без картин и проверке, что не нашла нарушений
После того как 150 картин из коллекции «приобщили к делу», в галерее «Арт-Беларусь» открылась выставка с виртуальными работами
«Не веру, што прыйду ў гімназію, а яны - не!» : как 11-классники прощаются со школой, когда отменили выпускные
10 и 11 июня в белорусских школах и гимназиях должны были пройти выпускные, но из-за пандемии вместо этого ребятам вручают аттестаты в торжественной обстановке
«Людям надоело бояться»: покупатели в Минске возвращаются в торговые центры, их в два раза больше и они без масок
Магазины завлекают посетителей дополнительными мерами безопасности. Тем временем сами уставшие от пандемии минчане выбираются на шоппинг, не принимая особых мер
Новости 24
Гродненчанка думала что продает эпилятор, но с нее «удержали» 450 рублей
Минздрав разработал временные рекомендации по профилактике коронавируса для санаторно-курортных организаций
В Брестской областной клинической больнице от коронавируса лечатся 376 пациентов
Счет избирательного фонда Виктора Бабарико арестован
Продлено на четверг: на 18 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Парацетамол и Кларитромецин. Стало известно, какие лекарства будут бесплатно выдавать больным коронавирусом
В Минске директор фирмы ритуальных услуг обвиняется в мошенничестве на 60 тысяч рублей
Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Беларусью
«Жаль что не увижу Моргенштерна и Оксимирона - жизнь боль»: Viva Braslav отменили из-за коронавируса
Посол России в Беларуси Мезенцев: «Москва перечислит Минску десятки миллионов долларов»