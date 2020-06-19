«Ближайшие 20 лет будут похожи на реальность, в которой мы живем сейчас»: белорусский астролог о коронавирусе, экономике и политике

«Границы европейских стран откроются на полтора-два месяца»

В инстаграме астролога Татьяне Калининой, директора школы астрологии «Ашвини» еще 4 марта я прочитала ее прогноз о распространении коронавируса в разных странах. Когда заболевших в Беларуси было шесть человек (см. КАК ЭТО БЫЛО), она рассказывала о том, что эпидемия до 23 апреля точно случится, о том, что некоторые районы страны будут чуть ли не изолированы, а европейские страны вообще закроют границы. Мои друзья на этот счет похихикали - мол, астрологам вечно надо что-то нагнетать. А потом, когда именно в 20-х числах апреля количество положительных тестов на коронавирус в день начало расти как снежный ком: 400, 500, 700, - стало не до смеха.

- Татьяна, меня впечатлил ваш мартовский прогноз по пандемии. Но как можно составлять гороскоп для стран?! С человеком все понятно - место, точное время рождения. А здесь от чего отталкиваться?

- Для Беларуси я использую как минимум два основных варианта: начало независимости страны и дата принятия Конституции. Что касается того прогноза, то мои друзья, мягко говоря, не восприняли его всерьез. А клиенты из Германии писали: «Что такое должно произойти, что наша страна перекроет границы?» Но четко в день, как звезды сказали, они их закрыли.

В марте никто и подумать не мог, что коронавирус так ограничит наши передвижения. Фото pixabay.com

- Что дальше? Когда все это закончится?

- Нескоро. Значительные улучшения здоровья людей и экономик, полноценное функционирование без ограничений внутри стран и снаружи наступит в феврале 2022-го. До этого будут закрываться еще Украина, Китай, Италия. Люди еще будут болеть. Это совпадает с предостережениями ученых, потому что пандемии, как правило, длятся не меньше полутора лет. Пока все не переболеют. А у нас болеют…

- Все ждут открытия границ - мы уже привыкли путешествовать, многие учатся и работают в других странах, создают семьи интернациональные. Слишком много всего переплетено, чтобы это было нам безразлично.

- Границы европейских стран откроются примерно в июле на полтора-два месяца. А к сентябрю-октябрю снова начнут закрываться. По гороскопам стран весь 2021 год границы то открывают, то закрывают. Будет и вторая волна коронавируса, и третья. У нас еще очень интересное лето будет в Беларуси. Будет скандал капитальный.

«Ближайшие 20 лет, скорее всего, будут похожи на реальность, в которой мы сейчас живем»

- Да, «веселенький» выдался год: и зима – не зима, и весна так себе, и коронавирус все планы рушит…

- Да, 2020 год вообще не задался. Дело в том, что этой весной на небе произошло очень важное событие: соединение двух самых больших видимых планет - Юпитера и Сатурна, что происходит раз в 20 лет. Оно открывает новый этап витка развития цивилизации. И пока это соединение происходит, перераспределяется энергия Вселенной, и обитатели Земли начинают немножко сходить с ума, скажем так. Это время глобальных земных перемен и больших трудностей на всех уровнях - здоровье, политика, климат. Это соединение еще не полностью отыгралось и долго будет действовать на нас в ближайшие 2 - 3 года. В этом году еще будут природные катастрофы.

Новая эпоха - ближайшие 20 лет, скорее всего - будет похожа на реальность, в которой мы сейчас живем: ограничения свобод, жесткий контроль, тоталитарное общество, угасание капитализма, переход собственности в руки государства.

И еще. Напомню, что глобальные перемены в обществе происходят после затмений. Официально ученые подтверждают эту закономерность. Если это объяснить упрощенно, то выглядит все так: Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, из-за чего происходят гравитационные сдвиги в земной коре, в атмосфере, которые потом эту накопленную энергию отдают в виде каких-то катастроф. Напомню, что ближайшее затмение - солнечное - произойдет 21 июня.

КАК ЭТО БЫЛО

С 23 апреля пошел резкий рост выявленных случаев коронавируса

Первый случай инфицирования коронавирусом в Беларуси был подтвержден 27 февраля. На 4 марта было шесть случаев коронавируса и ни одной смерти. Ровно через месяц, 4 апреля - всего 440 инфицированных и 5 смертей у людей с коронавирусной инфекцией. Еще через месяц, 4 мая – 17 489 подтвержденных случаев коронавируса и 63 смерти. А 4 июня – уже 45 981 случай.

В двадцатых числах апреля действительно произошел скачок в количестве выявленных новых случаев коронавируса за день. Сначала прирост был плавный, примерно до сотни в день, а ровно 23 апреля была озвучена цифра 741, что по сравнению с данными на 22 апреля - 558 случаев - было шоком.

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