Прибалтийская логистическая компания Balti Logistika открывает первый филиал в Минске

Представительство в Минске поможет белорусским предприятиям сделать международные логистические решения еще более эффективными.

Balti Logistika является официальным партнёром UPS Supply Chain Solutions – крупнейшего игрока на рынке логистики, который эффективно обслуживает более 200 стран и территорий. Белорусские компании получат практически неограниченные возможности для экспорта и импорта грузов по всеми миру. Доставка грузов по этим направлениям будет доступна и для предприятий из Беларуси.

«Наша компания хорошо себя зарекомендовали странах Балтии – предприятие показывает стабильный рост, и за последние четыре года наш оборот увеличился в два раза. Мы считаем, что сейчас самое время расширить границы своей деятельности за пределы Прибалтики», – поясняет Лейли Гулиева, генеральный директор минского офиса Balti Logistika.

Благодаря накопленному за 15 лет опыту работы и физическому присутствию в Балтийском регионе, Balti Logistika поможет предприятиям оптимизировать цепочки поставок. Компания имеет многолетний опыт в организации авиа-, морских и железнодорожных перевозок на дальние расстояния, а также предлагает транспортные решения по направлениям Северная Америка и Азия.

Лейли уверена, что ключевую роль в белорусском транзитном бизнесе играет железнодорожный транспорт. «Контейнерные поезда, курсирующие между Китаем и Беларусью, позволяют добиться синергии в грузоперевозках между Азией и странами Балтии и предлагать более гибкие транспортные решения нашим клиентам», – рассказала генеральный директор минского офиса Balti Logistika, добавив, что в последние годы Китай значительно инвестировал в развитие железнодорожной инфраструктуры, в связи с этим роль железнодорожного транспорта в азиатском направлении существенно возросла, и тенденция роста будет продолжаться.

О Balti Logistika:

Balti Logistika – это компания, которая предлагает транспортно-экспедиторские услуги и управление цепочками поставок в Эстонии, Латвии и Литве , а с июня 2020 года и в Беларуси. Balti Logistika сертифицирована как агент по грузовым перевозкам Международной организации воздушного транспорта (IATA). Balti Logistika предлагает услуги доставки «от двери до двери» в более чем 185 странах, услуги как быстрой, так и экономичной доставки, а также услуги эффективного консолидирования грузов из США и Китая.