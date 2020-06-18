Виктора Бабарико с сыном вызвали на допрос в ДФР, обыск проходит в доме экс-банкира

Вечером 17 июня счет Виктора Бабарико в Беларусбанке, на котором находятся 100 тысяч рублей его избирательного фонда, оказался заблокирован. Представители штаба заявили, что никаких оснований для ареста расходных операций по счету нет – и никто не предоставил документы, по которым наложены ограничения. Представители штаба Виктора Бабарико пояснили, что это не помешает им работать, но, конечно, все удивлены неправомерностью запрета. Ведь в Избирательном кодексе предусмотрена блокировка счетов лишь уже зарегистрированного кандидата в президенты. Да и для этого нужны очень веские причины. Штаб кандидата готовит жалобы. Между тем инициативные группы и волонтеры продолжают собирать подписи, чтобы предоставить их в избирательные комиссии.

А утром 18 июня появилась информация: Виктора Бабарико и его сына Эдуарда доставили в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов. Мол, все происходит в рамках уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком.

- Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей собранных вами, - сообщает телеграм-канал штаба Бабарико. - Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает.

В пятницу в 19:00 штаб обещает провести стрим в интернете.

- Мы давно готовились и сделаем важное заявление по поводу наших дальнейших действий вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами.

Информация о происшествии появилась и в телеграмм-канале АТН – это новостное агентство белорусского телевидения:

- Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. Основная цель «визита» - проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку. При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания, - сообщает канал.

Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико не допустили со ссылкой на то, в здании ДФР проходят «учения». То есть они дают показания без адвокатов.

В доме Бабарико под Минском проходит обыск

Обыски проходят в доме Виктора Бабарико, сообщает агентство «Спутник». Особняк экс-банкира расположен недалеко от Минска. Сейчас там находятся служебные машины, территорию охраняют мужчины с автоматами, на спинах которых написано «Милиция». Обстановка в целом спокойная.

Дом находится в деревне Мочаны Логойского района - недалеко от водохранилища Вяча. Кстати, в двух километрах от дома находится президентская резиденция в Острошицком городке.

Официальной информации КГК о процессуальном статусе Виктора и Эдуарда Бабарико пока нет.

Арестованная Светлана Купреева - друг семьи Бабарико и член его инициативной группы - подозревается в уклонении от уплаты налогов: ущерб почти 4 миллионам долларов

Штаб Виктора Бабарико связался с Татьяной Николаевной Гаврис — матерью арестованной Светланы Купреевой. Выяснилось, что у Татьяны Николаевны в квартире после описи имущества 15 июня 2020 года осталось постановление ДФР, в котором указано, что ее дочь, Светлана Купреева, подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК («Уклонении от уплаты налогов»), сопряженного с причинением ущерба на сумму не менее 8 950 222,89 рублей, то есть в эквиваленте почти $4.000.000. При этом арестованная в связи с участием в избирательной компании Светлана Купреева проживает с престарелой матерью, которой 81 год, в старой «хрущевке», которая принадлежит матери. Ценного имущества у семьи нет.

Напомним, Светлана Купреева не являлась сотрудником Белгазпромбанка и не работала ни в одной из фирм, в которых прошли обыски. Она была просто подругой семьи Виктора Бабарико и членом его инициативной группы, сообщается на сайте Виктора Бабарико.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Необходимое количество подписей пока сдали только группы Лукашенко и Бабарико

Утром в четверг на официальном портале, посвященном предстоящим президентским выборам, появилось видеообращение Лидии Ермошиной, в котором она рассказала о том, кто сколько подписей сдал в ЦИК:

Александр Лукашенко: 364 тысячи

Виктор Бабарико: около 150 тысяч

Светлана Тихановская и Валерий Цепкало: чуть более 43 тысяч подписей

Сергей Черечень: менее 10 тысяч

Анна Канопацкая: несколько сотен подписей

Андрей Дмитриев: 62 подписи

Разумеется, подписи еще будут сдаваться, а это значит, что их число еще возрастет. Вот цифры избирательных штабов по количеству собранных подписей:

Александр Лукашенко: 1.500.000

Виктор Бабарико: 425.000

Валерий Цепкало: 200.000

Анна Канопацкая: 110.000

Светлана Тихановская: 100.000

Андрей Дмитриев: 90.000

Сергей Черечень: больше 75.000

Информация о том, сколько кандидатов смогли преодолеть планку в 100 тысяч подписей, появится на сайте ЦИК 20 июня. В течение 10 дней эти подписи будут проверяться. Регистрация кандидатов в президенты будет происходить с 5 по 14 июля.