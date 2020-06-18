Кто сыграет Мулявина? Белорусы и россияне снимут сериал о Песняре за 2 миллиона долларов

Частная «Первая КиноВидеоКомпания» выиграла тендер Министерства культуры на производство игрового фильма. Им станет драма из 8 44-серийных серий о лидере «Песняров». Это будет байопик - лента, основанная на реальных фактах биографии Владимира Мулявина. Бюджет проекта – 4,9 млн. рублей, из которых два поступят из республиканского бюджета (общая сумма - это около 2 миллионов долларов по курсу на середину июня).

По словам генерального продюсера «Первой КиноВидеоКомпании» Виктора Лабковича, пока еще не было кастингов – в том числе на главную роль Владимира Мулявина. Но у команды уже намечен дрим-каст – список актеров, которых хотели бы видеть на экране в роли музыкантов «Песняров» и других действующих лиц.

Такими "Песняров" узнали все! Фото: Личный архив Марины Мулявиной

- Как ни крути, а внешность у Мулявина - характерная. Кажется, не так много актеров, которые могут его воплотить с портретным сходством... – поинтересовалась у продюсера «Комсомолка».

- Конечно, мы этот критерий учитываем. И в нашем дрим-касте есть и те, кто внешне похож на Мулявина. Имена пока называть не буду, но это известные белорусские и российские артисты. Впрочем, мы не отметаем и другие кандидатуры. Главный критерий, чтобы зритель безоговорочно поверил в то, что на экране Мулявин. Над этим мы плотно поработали на этапе сценария.

Лабкович рассказал, что около года он и сценаристы работали в плотном контакте со старшей дочерью Песняра Мариной Мулявиной. Поэтому сценарий корректировался и переписывался, по словам Лабковича, трижды.

Марина Мулявина рассказала о семье в своей совместной с музыковедом Ольгой Брилон книге "Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное..."Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- На экране обещают показать нелинейное повествование, хотя обязательно будут все этапы становления Мулявина-музыканта – от юности до зенита «песняровской» славы, - говорит продюсер.

Около 80% съемок планируется провести в Беларуси. А всего на производство проекта по условиям тендера дается 15 месяцев с момента заключения договора с Минкультуры, которое ожидается на днях. Кстати, партнером белорусов из «Первой КиноВидеоКомпании», которая выпустила фильмы «Следы апостолов», «Упыри», «Внутри себя», станет российская компания в багаже которой кинохиты последних лет «Холоп», «Текст», сериал «Кухня».

Интересно, кто воплотит "Песняров" разных составов? Фото: Юрий ИВАНОВ

Виктор Лабкович добавил, что показом будущей ленты уже интересуются российский Первый канал и ряд онлайн-платформ. Также он надеется, что музыка Мулявина в картине будет переозвучена «Белорусскими песнярами».

КСТАТИ

Несколько лет назад в российских телепроектах «Точь-в-точь» и «Один в один» уже пытались добиться портретного сходства с Мулявиным. Делали это артист Юрий Гальцев, певцы Игорь Николаев и Вадим Казаченко. Оцените, как у них это получилось.

Один в один! Вадим Казаченко. Владимир Мулявин - За полчаса до весны .

Игорь Николаев. Владимир Мулявин Рушники . Точь-в-точь. Суперсезон.

Точь-в-точь - Юрий Гальцев. Владимир Мулявин - "Наши любимые".

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