«Проверяют нас со всех сторон». Санстанция закрыла цех, где шили футболки с принтом «Психо3%»

Вечером 12 июня у курьера магазина symbal.by Максима Близнюковича сотрудники милиции изъяли 419 футболок с надписью «ПсихоЗ%». Курьер вез их с производства в магазин. Как пояснил сотрудник ГАИ, автомобиль, на котором перевозится продукция и сувениры, был похож на красный «Пежо», скрывшийся с места ДТП в Мядельском районе. Курьер вместе с сотрудниками ГАИ проехал в РУВД Советского района Минска. Там милиционеры сообщили, что футболки изымают для проверки, составили протокол изъятия.

Дальше события развивались стремительно: 15 июня в магазин пришел сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и четыре налоговых инспектора. Осмотр и проверка бухгалтерии, в ходе которой были изъяты некоторые документы, длились четыре часа.

А 17 июня производственный цех symbal.by, который находится на проспекте Машерова в одном из корпусов «Горизонта», посетили санитарные врачи Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района Минска. Они провели «изучение и оценку факторов среды обитания». И вынесли требование приостановить производственную деятельность за «нарушения законодательства, создающие угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения».

В документе за подписью главного государственного санитарного врача Центрального района Минска Александра Середича эти нарушения перечисляются. Так, отмечено, что на производстве «не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов», работодатель «не организовал прохождение работающими обязательных медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством», а сами сотрудники при этом работают без средств индивидуальной защиты. Есть и другие упущения: спецодежду не стирают централизованно, не заземлен раскройный стол, кроме того, не предоставлены документы, «удостоверяющие качество и безопасность в соответствии с законодательством Республики Беларусь на поступающее сырье, материалы и изделия», а в производственных помещениях «не поддерживается чистота».

«Комсомолка» связалась с санитарным врачом Александром Середичем, чтобы узнать, каким образом эти нарушения несут угрозу национальной безопасности.

- Я руководствуюсь тем алгоритмом, который у меня утвержден. Все комментарии - через пресс-службу Минздрава. Я просто не могу ничего комментировать, - ответил специалист.

В пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что документа с требованием о приостановления не видели, поэтому комментировать его содержание и формулировки не могут и порекомендовали направить официальный запрос в комитет по здравоохранению Мингорисполкома, который рассмотрят в установленный законом срок.

«Проверяют нас со всех сторон»

Директору symbal.by Павлу Белоусу представители санстанции тоже не пояснили, каким образом его бизнес угрожает национальной безопасности.

- Ни когда забирали 419 маек, ни когда проводили проверку в бухгалтерии, нам не выдали ни одного официального документа, - отметил Павел. - Показывали протоколы, но в руки их не давали. Говорят: проводится административная проверка, никакого дела не заведено. Что касается угрозы национальной безопасности, то эта формулировка меня удивила. Но бывшие сотрудники санстанции (а нас поддерживают не только они, но и бывшие работники налоговых инспекций - все предлагают свою помощь) сказали, что это стандартная формулировка - с нее начинают, а дальше прописывают нарушения. Тут другой вопрос: они пришли, походили в течение двух часов, а спустя пару часов выдают официальную бумагу: вам нельзя с завтрашнего дня работать. Могли бы дать какой-то срок, скажем, десять дней, чтобы устранить нарушения, но, увы, итог проверки - радикальное требование. Проверяют нас со всех сторон. Возникли и неожиданные проблемы: второй день специалисты ЖЭУ №2 Советского района не могут восстановить электричество в нашем магазине. В электрощитовой кто-то достал плавкую вставку предохранителя. Вместо того чтобы устранить проблему, от нас требуют то договора на электроснабжение, то еще какие-то документы. Мы говорим: мы сами приведем частного электрика, вы пустите нас в электрощитовую? В ответ: нет, сначала привезите бумаги, что собственник вашего помещения имеет на это право. Но магазин работает: кассы мы смогли подключить.

Свой пошивочный цех symbal.by запустил около полугода назад. Сейчас цех простаивает.

- У нас большое количество партнеров, с которыми мы работаем на протяжении уже шести лет. Если мы что-то не успеваем произвести, напечатать или пошить, то это сделают они, - заметил Павел Белоус. - Пока мы убрали с сайта продукцию с «Психозом»: у нас более 2000 уже принятых заказов, надо сначала их выдать. Знаете, что еще обидно: наша организация за последние три месяца пошила и бесплатно передала в пятьдесят государственных медицинских учреждений около пятнадцати тысяч масок. И вот такое, скажем, своеобразное «спасибо» получаем от государства.