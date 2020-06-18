В Беларусь приехал новый Geely FY11: он похож на BMW X4, а стоить будет $30 000

В Минске появились первые экземпляры нового кросс-купе от Geely - оно называется FY11. Впервые в нашей стране новинка засветилась в апреле этого года. Некоторое время потребовалось на сертификацию - и теперь у журналистов появилась возможность испытать новинку в деле. Всего в страну завезли два экземпляра - один из них находится в «Geely Атлант-М Боровая» - этот автомобиль испытала «Комсомолка».

Всего в страну завезли два экземпляра - один из них испытала «Комсомолка».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Модель вышла на рынок год назад - продажи в Китае стартовали в мае 2019 года (цены там - от 20 до 32 тысяч долларов), и больше новинка пока нигде не продается. Забегая вперед: дата начала продаж в Беларуси пока тоже не определена - говорят, что, возможно, это будет осень. Цена тоже неизвестна, по слухам, около $30 000.

Кросс-купе Geely FY11 построено на базе кроссовера Volvo XC40.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Итак, кросс-купе Geely FY11 построено на базе кроссовера Volvo XC40. По сути, FY11 стал первым автомобилем бренда Geely, выпущенным на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которая создана китайцами вместе с Volvo (напомним, уже десять лет шведская марка принадлежит Geely). Под капотом у кросс-купе - двухлитровый бензиновый турбомотор Volvo, который выдает 238 лошадиных сил. Коробка-автомат - восьмиступенчатая, японской фирмы Aisin - такие тоже ставятся на Volvo. Впрочем, под капот тут заглядывать бесполезно - как и на многих современных автомобилях тут все закрыто пластиковым «покрывалом».

Под капот заглядывать бесполезно - как и на многих современных автомобилях тут все закрыто пластиковым «покрывалом».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рассмотрим новинку подробнее. Внешне машину сравнивают с BMW X4 или Mercedes GLC Coupe. Тут удивляться нечему: кросс-купе не может быть похоже, например, на седан-универсал. А значит, такие сравнения неизбежны. Правда, немецкие кросс-купе стоят сильно дороже: цены на X4 начинаются от 108 тысяч рублей, GLC Coupe - от 124 тысяч рублей.

В конкурентах у Geely FY11 - Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Mazda CX-5 и малоизвестный у нас Haval F7x.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Длина составляет 4605 мм, ширина равна 1878 мм, высота - 1643 мм, а размер колесной базы равен 2700 мм. Если сравнивать по габаритам, то конкуренты у Geely FY11 - это Volkswagen Tiguan (от 58 800 рублей), Toyota RAV4 (от 65.500), Mazda CX-5 (от 65 700) и малоизвестный у нас Haval F7x (от 61 300).

Длина составляет 4605 мм, ширина равна 1878 мм, высота - 1643 мм, а размер колесной базы равен 2700 мм.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Салон FY11 чем-то напоминает салон «младшего брата» - Coolray (хотя формально «братьями» их назвать нельзя - машины сделаны на разных платформах). По крайне мере совершенно одинаковые рули и общий дизайн.

Салон FY11 чем-то напоминает салон «младшего брата» - Coolray.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но есть и отличия: например, панель приборов у FY11 несимметричная, а немного развернутая в сторону водителя - так любят делать инженеры BMW.

Но есть и отличия: например, панель приборов у FY11 несимметричная, а немного развернутая в сторону водителя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В дизайне интерьера тут и там встречается фирменная фишка новых Geely - орнамент, состоящий из буквы G. Он встречается в уголках окон, на панели приборов, и центральной консоли, и много где еще.

В дизайне интерьера тут и там встречается фирменная фишка новых Geely - орнамент, состоящий из буквы G.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судя по всему, комплектация у двух привезенных в Беларусь экземпляров средняя. Это понятно по большому количеству заглушек для кнопок. А заглушка перед лобовым стеклом намекает на то, что в топовой комплектации будет проектор на стекло. Тем не менее многие опции тут уже есть: бесключевой доступ, подсветка ручек, подогрев и вентиляция кресел, круговой обзор камер, адаптивный круиз-контроль, пять режимов коробки, система удержания полосы, функция автоматического торможения, определения автомобилей в мертвой зоне и панорамная крыша.

В Geely FY11 есть панорамная крыша.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Корреспондент "Комсомолки" ростом 192 сантиметра за рулем нового Geely FY11...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

... и на заднем ряду (не меняя положения водительского кресла).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Селектор режимов коробки передач - это даже не селектор, а джойстик, на котором дополнительно расположена кнопка стояночного тормоза, нажав которую коробка переключается в режим «паркинг».

Селектор режимов коробки передач - это даже не селектор, а джойстик, на котором дополнительно расположена кнопка стояночного тормоза.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом расположено колесико выбора режимов движения. Всего их пять: «Спорт», «Эко», «Комфорт», «Глубокий снег» и «Бездорожье» - в машине подключаемый полный привод. Панель приборов полностью цифровая, и в каждом режиме она «проявляет» собственный дизайн и окрашивается в разные тона.

Панель приборов полностью цифровая, и в каждом режиме она «проявляет» собственный дизайн и окрашивается в разные тона.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Например, «Спорт» - в красный, «Эко» в синий и так далее. По мнению «Комсомолки», высоким людям, сидя за рулем, какие-то части приборной панели будет заслонять руль - но это - дело привычки.

Geely FY11 похожа на BMW X4.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А в середине на панели есть экран для мультимедиа, под которой есть кнопочка «3D». Это забавная игрушка - можно крутить виртуальную камеру вокруг машины. Это чем-то похоже на игру GTA, но на самом деле призвано облегчить парковку.

В середине на панели есть экран для мультимедиа, под которой есть кнопочка «3D». Это забавная игрушка - можно крутить виртуальную камеру вокруг машины.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Машина сама крутит руль за водителя, удерживаясь в полосе

Еще одна прикольная функция - мини-автопилот. То есть адаптивный круиз контроль плюс система удержания в полосе. Круиз-контроль включается кнопкой на руле. Он «цепляется» за впереди идущую машину (если она есть). И если дистанция до нее сокращается, машина сбрасывает газ и притормаживает. Если машина впереди разгоняется - разгоняется и FY11 (до установленной на круиз-контроле скорости). Также машина «цепляется» за разметку, и пытается в буквальном смысле подкручивать руль, удерживаясь в полосе. Это непривычно: ты небрежно положил руку на руль, и тут где-то внутри за тебя его кто-то постоянно подкручивает. Система работает, если разметка простая и хорошая. На перекрестках, или в местах, где разметка плохая, машина теряет разметку, и крутить руль нужно самому. Мы испытали эту функцию на трассе - в целом работает, но доверять ей, конечно, нельзя - отвлекшись, можно оказаться в кювете. Если не держаться за руль несколько минут, система начинает напоминать - мол, дружок, хорошо бы, что бы ты немного порулил сам.

Если не держаться за руль несколько минут, система начинает напоминать - мол, дружок, хорошо бы, что бы ты немного порулил сам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В движении машина ведет себя достаточно бодро. Правда, иногда кажется, что заявленные 238 лошадей должны разгонять машину быстрее. Кстати, коробка запоминает стиль вождения водителя, и если несколько раз разогнаться в режиме «педаль в пол», кажется, что коробка «привыкает» и становится резвее.

Geely FY11 похожа на BMW X4.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВЫВОД «КП»

Geely снова показала интересную и современную машину. Напомним, Atlas сейчас вышел на четвертое место по продажам, а первую партию новых Coolray раскупили чуть ли не за день. Откровенно слабых мест у нового кросс-купе от Geely нет. Правда, цена - около 30 тысяч долларов, а это будет самая дорогая машина в линейке Geely. Еще неизвестно, будет ли на эту машину сладкий кредит - как на Altas. Тем интереснее будет посмотреть на первые результаты продаж. Оценят ли наши покупатели новинку, или же будут продолжать верить в постулат, что «все китайское должно быть дешевым»? Осень покажет. Ну а пока любой желающий может самостоятельно провести тест-драйв нового Geely FY11 в автоцентре «Атлант-М Боровая».

Спереди машина имеет фирменный стиль Geely.Фото: Святослав ЗОРКИЙ