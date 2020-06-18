2020-06-19T18:17:10+03:00
Общество
КП Беларусь

В «клубничной столице Беларуси» ягоду закупают по 1,5 рубля, в Минске продают по 5,5. Будет ли дешевле?

Сейчас самый разгар клубничного сезона. Мы пообщались с теми, кто выращивает и продает ягоду
Оксана БРОВАЧ
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На Полесье разгар клубничного сезона.На Полесье разгар клубничного сезона.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Рынок вовсю работает, как и в прошлом году! - говорит Игорь Прокопович, директор рынка во Дворце в Лунинецком районе, клубничной столице Беларуси, где закупают ягоду. - Ягода уже пошла. Красивая и вкусная! Чуть раньше был период, когда из-за неподходящей погоды выросла клубника некрасивая и несладкая. Сейчас она поправляется - вкусную, красивую ягоду закупают по цене до полутора рублей. Вся ягода в основном расходится по Беларуси.

В четверг, 18 июня, на рынке во Дворце потребсоюз принимал у фермеров и местных жителей клубнику по 1,5 рубля. Частные закупщики, которые развозят ягоды по стране - по 1 руб. 20 коп. - 1 руб. 30 коп. Мелкую и перезревшую клубнику сдают в бочки по 30 копеек.

Клубнику с рынка во Дворце, которую выращивают фермеры и местные жители, развозят потом по всей стране. Фото: Оксана БРОВАЧ

Клубнику с рынка во Дворце, которую выращивают фермеры и местные жители, развозят потом по всей стране.Фото: Оксана БРОВАЧ

В Минске цены на клубнику пока остановилась на отметке 3 - 8 рублей. А еще на днях жители столицы возмущались ценой в 7 - 10 рублей за кило ягоды на рынке. И это в разгар сезона! Сейчас совсем мелкую продают за 3 - 3,5 рубля, чуть получше - за 4,5 рубля, крупную - по 5,5 рублей. Это на рынке, а в лотках на улицах и на местных рынках вроде Западного – по 4-9 рублей.

На рынке в Бресте продают свою, местную клубнику – из Брестского, Каменецкого районов. Неделю назад ягоды стоили 7-8 рублей, но уже подешевели до 3 рублей за кило. По такой цене отдают среднего размера крепкие ароматные ягоды. Совсем огромную клубнику, размером с половинку яблока, продают за 5 рублей, но популярностью она не пользуется:

- Она большая, но в штуках ее мало - мы слишком быстро съедим! - шутят покупатели.

В Бресте клубника стоит 3 рубля, в Минске - в два раза больше. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Бресте клубника стоит 3 рубля, в Минске - в два раза больше.Фото: Оксана БРОВАЧ

Кстати, клубничный рынок во Дворце проверяли санитарные врачи. Они предписали въезжать на рынок в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого коронавирус повлиял и на экономику клубничного рынка.

- По моим оценкам, в этом году лунинецкий рынок клубники упал на 20 - 30% по сравнению с прошлым годом, - говорит директор Игорь Прокопович. - Думаю, это связано с общей экономической ситуацией. Потребители ягод - это в основном жители городов, а там упало потребление из-за коронавируса. Как следствие, снизилось и предложение. Но ягод хватит на всех, желающие без клубники в этом году все равно не останутся.

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