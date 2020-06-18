2020-06-18T18:07:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Специалисты ВОЗ: «Нам следует готовиться к худшему - к возвращению коронавируса»

ВОЗ обеспокоена, что COVID-19 будет особенно опасен для людей с запущенными хроническими заболеваниями. И сейчас ПЦР - единственный тест с достоверными результатами
Раиса ЮДИНА
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ПЦР-тест на коронавирус считается золотым стандартом.ПЦР-тест на коронавирус считается золотым стандартом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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- Эпидемия ковида по-прежнему находится в активной фазе во многих странах, - заявили доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ во время онлайн-брифинга 18 июня. - Важно, чтоб государственные органы вкладывали все средства и силы в создание эпиднадзора, помогающего выявлять случаи заболевания, проводить тестирование и отслеживать контакты инфицированных лиц, чтобы избежать необходимости введения в ближайшее время нового карантина, связанного с большими финансовыми расходами. Уже есть тревожные сигналы - в нескольких странах открытие школ после карантина привело к локальным скачкам числа случаев ковида. А значит, надо сохранять бдительность и подходить к снятию ограничений с осторожностью. Риск остается высоким во всех странах.

ВОЗ рекомендует ставить диагноз COVID-19 на основании ПЦР

Доктор Клюге перечислил страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом растет: Северная Македония, Армения, Азербайджан, Израиль. На основании каких методов ставится диагноз COVID-19, специалисты ВОЗ не уточнили, но при этом признали преимущество ПЦР-диагностики (мазок из носоглотки) перед экспресс-тестами (по крови).

- Всемирная организация здравоохранения рекомендует ставить диагноз COVID-19 на основании ПЦР, - сказала Катрин Смолвуд, старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ. - ПЦР - это единственный тест, который пока нам дает достоверные результаты на COVID-19.

Специалист ВОЗ не исключает, что могут появиться новые тесты, позволяющие выявлять вирус, избегая большого количества ложноположительных и ложноотрицательных результатов, но пока ПЦР - это золотой стандарт.

«Нам следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему - к вероятному возвращению ковида»

ВОЗ обеспокоен тем, что из-за пандемии коронавируса ушли на второй план хронические неинфекционные заболевания. При этом, по словам доктора Клюга, 1,7 млрд человек (или 22% населения земного шара) живет как минимум с одним сопутствующим заболеванием, которое в случае инфицирования COVID-19 может привести к тяжелым последствиям.

- В европейском регионе было частично или полностью прервано предоставление 68% услуг по ведению пациентов с артериальной гипертензией, 58% услуг по ведению пациентов, страдающих диабетом или его осложнениями. В нескольких странах была приостановлена работа программ скрининга рака. На 60% сократились показатели выявления туберкулеза, что приводит к позднему началу лечения и росту смертности от этого заболевания. В некоторых странах было прервано оказание услуг по иммунизации населения, - рассказал Ханс Клюге.

Доктор напомнил, в частности, о необходимости прививок от гриппа, к началу сезона которого мы приблизимся уже в конце лета. А также о том, что в 2018 - 2019 годах от гриппа скончались около 152 тыс. человек.

Над созданием вакцины работают ученые 12 стран. Фото pixabay.com

Над созданием вакцины работают ученые 12 стран. Фото pixabay.com

- Вакцинация людей, подвергающихся высокому риску тяжелого течения гриппа, и медработников, позволит уменьшить в некоторой степени нагрузку на систему здравоохранения, которая также должна оказывать помощь пациентам с COVID-19. Подготовка к осени - приоритетная задача для Европейского регионального бюро ВОЗ, - заявил директор бюро. - Кризис еще не преодолен. Общий карантин и меры социального дистанцирования позволили нам выиграть время. Нам следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему - а именно, к вероятному возвращению ковида, который может охватить страны, регионы, города и отдельные районы.

«Надо чтобы не только богатые могли воспользоваться вакциной»

Над вакциной от коронавируса работают ученые и медики в 12 странах мира. Специалисты ВОЗ отмечают, что вакцина, которая появится в результате совместных усилий, должна быть не только эффективной и безопасной, но и доступной.

- Надо обеспечить доступ к вакцине, чтобы не только счастливые богатые могли ею воспользоваться. Над этим сейчас работает ВОЗ - чтобы у людей был равноправный доступ к вакцинам, - заметила Катрин Смолвуд. - Нужно принять во внимание и дополнительные вопросы - чтобы на местах были возможности производства вакцин.

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