Как VIP, но бесплатно. Пенсионеров в Беларуси ждут привилегии

О том, как люди почтенного возраста могут экономить, используя банковскую карточку, рассказал директор департамента сети продаж Банка Дабрабыт Денис Олива.

С чего стоит начать, чтобы статус пенсионера стал приносить выгоду?

Первым делом, необходимо оформить платежную банковскую карту. Почему именно её? Во-первых, это удобно. Экономит много времени как на этапе получения пенсии, так и во время расчетов в повседневной жизни. Во-вторых – просто выгодно. В Беларуси банковские карты для пенсионеров сами по себе предлагают такое большое количество бонусов и преимуществ, что их по статусу можно считать VIP-картами. При этом, чаще всего они бесплатные, в то время как за привилегии VIP обычно нужно платить.

Почему так получилось?

Долгое время пенсию в Беларуси имели право выдавать только 5 банков. Это создавало множество неудобств в первую очередь для самих получателей социальных выплат. Особенно для тех, кто долгое время обслуживался в одном банке, где их все устраивало. А для получения пенсии им внезапно нужно было обращаться в другой… К счастью, с осени прошлого года и Министерство труда и соцзащиты начало наделять таким правом и остальные. Разумеется, многие банки принялись наперебой предлагать привлекательные условия, чтобы завоевать или удержать эту категорию клиентов. А там, где есть конкуренция, появляются и интересные предложения. Так сложилась ситуация, выгодная для пожилых людей. Кстати, Банк Дабрабыт начал бороться за это право еще с 2017 года.

Директор департамента сети продаж Банка Дабрабыт Денис Олива.

Сколько белорусских банков могут сегодня выдавать пенсии?

В настоящий момент – около десятка. Наш банк присоединился к этому процессу в начале апреля.

Каким конкретно образом банковское обслуживание позволяет пенсионерам экономить?

Давайте я расскажу на примере пакета услуг «Пенсионный», который предлагает Банк Дабрабыт. То, что мы приступили к выдаче пенсий отнюдь не первыми, дало нам ряд преимуществ. У нас было время для того, чтобы внимательно изучить предложения конкурентов. Мы разработали такое решение, которое вобрало в себя максимальное разнообразие бонусов и выгод, характерных для белорусских пенсионных банковских карт. Оформив у нас такую, люди почтенного возраста смогут снимать с нее денежные средства в банкоматах других банков без взимания комиссии. В конце каждого месяца на сумму остатка на счету будет начисляться дополнительный доход в размере 3% годовых. Кроме того, пенсионерам осуществляется манибэк 2% при расчете в аптеках, покупке транспортных билетов, в развлекательных учреждениях и местах отдыха. Для держателей пакета «Пенсионный» также предусмотрены специальные условия при открытии депозитов. Так, во вкладе «Шчодры» для них действует максимальная ставка – до 13,5% при открытии депозита в белорусских рублях.

Сейчас многие банки развивают сеть партнеров, у которых их клиенты могут воспользоваться скидками…

Да, у нас тоже есть программа лояльности в ряде организаций-партнеров. Она дает возможность получателям пенсий покупать со скидками до 20% цифровую технику, обувь, кухонную посуду, автомобильные аксессуары. Особенно полезной может быть экономия при оплате услуг за исследования в медицинских центрах Invitro, где скидка по карте может достигать 15%. При посещении пиццерий можно экономить и вовсе до 50%. Список партнеров постоянно пополняется, со временем их будет еще больше. Стоит отметить, что в рамках пакета «Пенсионный» выдается международная карта Mastercard. Она позволяет не только делать покупки за рубежом, но и дает возможность пользоваться акциями, что предусмотрены для держателей Mastercard. Например, по ним сейчас действуют скидки на оплату поездок на такси и заказов в сети ресторанов Burger King.

Как пенсионеры могут контролировать свои расходы через банковскую карту?

Это можно делать несколькими способами. Во-первых, через SMS-оповещение, которое в рамках пенсионного пакета у нас подключается бесплатно. Оно информирует клиента о каждой операции по счету, совершенной с использованием карточки или ее реквизитов. Проще говоря, после каждого платежа будет приходить SMS с указанием: сколько денег было оплачено и в какой организации. Точно так же будет приходить оповещение о поступлении пенсии. Во-вторых, клиентам пенсионной карты мы предоставляем бесплатный доступ к интернет-приложению «Дабрабыт онлайн». Там можно просматривать историю платежей. И заодно – оплачивать коммунальные услуги, домашний интернет и услуги мобильной связи, не выходя из дома. Что, согласитесь, также очень удобно и экономит как минимум время. Не нужно для этого идти на почту или в отделение банка. Ну и в-третьих, у нас можно заказать выписку по текущему счету, которая будет приходить ежемесячно на указанный электронный адрес.

Какие советы вы бы дали пожилым людям, которые никогда не имели дело с банковскими картами, но хотят попробовать?

Чаще всего страх перед банковскими картами возникает из-за того, что люди боятся потерять деньги. Когда ты физически их держишь в руках, оно как-то психологически ощущается более спокойно и привычно. Но на самом деле, на карте деньги находятся куда в большей безопасности. Главное, следовать нескольким простым принципам. И самое главное правило – никогда, никому и ни при каких условиях нельзя сообщать свой ПИН-код. Даже сотрудникам банка и людям, которые ими представляются. Для успешного функционирования карты им просто не нужна эта информация. Также перед проведением операций через банкомат необходимо в первую очередь осмотреться по сторонам и убедиться, что никто не пытается подсмотреть. При вводе ПИН-кода на кассе магазина лучше повернуть терминал в свою сторону, чтобы никто не мог увидеть вводимые цифры. А проводя финансовые операции в первый раз желательно делать это вместе со своими родными, которым вы доверяете и которые разбираются в онлайн-платежах, чтобы они могли подсказать, как нужно проводить их правильно.

Что нужно сделать для того, чтобы оформить пенсионную банковскую карту?

Для этого достаточно обратиться в офис банка с паспортом и пенсионным удостоверением. После подписания заявления о перечислении пенсии соответствующую информацию передадут в управление по труду. Чаще всего уже в тот же день можно будет забирать карточку и пользоваться ее бонусами и преимуществами, находясь на заслуженном отдыхе. В Банке Дабрабыт такая карта выпускается и обслуживается полностью бесплатно.