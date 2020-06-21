«Снимаю домик на той стороне, где цивилизация». Как живет поселок Сураж, разделенный рекой без моста

Суражский паром - своего рода достопримечательность этого небольшого городского поселка в Витебской области. В северо-восточной части страны это единственная подобная переправа. Паром регулярно дает новостные поводы. Последний раз в Сураж корреспондент «Комсомолки» ездила года два назад - тогда у паромщиков были перебои с топливом, и жители поселка, чтобы переправиться на другую сторону, вынуждены были отливать понемногу бензина из баков своих авто. А недавно пришла хорошая новость: паром в Сураже обновили. Стал он больше, сильнее и симпатичнее.

Поехали кататься на пароме - и обломались. В тот день паром стоял на приколе на левом берегу, а между берегами реки шнырял небольшой катер по имени «Титаник».

- Сломался паром, - объяснил «капитан» катера Александр Тишкин. Он же управляет паромом, когда тот в порядке.

Походили по новому парому - действительно, большой!

- А куда дели старый?

- Да тут он, - объясняют рабочие. - Паром не полностью новый, его реконструировали, увеличив вдвое.

На «Титанике» рассаживаются пассажиры, и катер шустро переплывает Двину. Девушки с яркими волосами, женщина с сумками, двое мужчин. На правом берегу - тоже Сураж. 90 местных жителей (всего в Сураже живет 930 человек), дачи, магазин, цех деревообработки. Магазин временно не работает.

- Цивилизация вся здесь, на левом берегу. Магазин, почта, школа, банк, сельсовет, парикмахерская, дом культуры, - рассказывают суражане.

Паром - не корабль, он хоть и плавает, но к берегу все время привязан тросами.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Галина работает продавцом на левом берегу. Дом у нее - на правом. Уже пятый год женщина снимает жилье здесь, на «цивилизованной» стороне. Так удобнее и безопаснее. Ведь зимой ни паром, ни катер не ходят, люди перебираются через реку по льду. Если ехать в объезд, до ближайшего моста, это влетит в копеечку и займет много времени -крюк получается километров в восемьдесят.

- Сколько себя помню, так было, - рассказывает Галина. - Зимой ходят по льду, проваливаются часто, страшно.

Первые упоминания о Сураже относятся к середине XVI века, о суражском пароме известно с девятнадцатого века, когда поселок имел статус города. В начале двадцатого века мост через Двину был, он нарисован на картах тридцатых годов. А после войны снова пришло время парома.

На том берегу - 90 жителей, на этом - 840 и "вся цивилизация".Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Вначале паром деревянным был, небольшим, приводили его в движение мускульной силой. Рабочие перехватывали руками специальный трос, и паром плыл, - рассказывает председатель сельского исполкома Александр Велитченко.

Сейчас паром приводит в движение трактор. МТЗ-82 без колес закреплен на платформе, его двигатель и тащит огромный паром. Через реку он переплывает за 8 - 10 минут. Если река неспокойна или поднимается сильный ветер, это время может увеличиться до 20 минут. Поэтому некоторые жители предпочитают все-таки катер.

- У меня муж работает на той стороне. На катере быстрее и удобнее, - говорит Светлана. - А паром медленно ползет, и ломается постоянно.

- Поломки - явление временное, - объясняет председатель сельисполкома. - Реконструированный паром еще проходит обкатку, скоро все установится.

Через пару дней из Суража и правда пришли вести - паром починили, работает.

На большом пароме одновременно предполагается перевозить 26 человек - это с учетом социальной дистанции. А всего он может переправить на тот берег до 120 тонн - сельскохозяйственную технику, груженые лесовозы.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Как покататься на суражской достопримечательности? Абсолютно бесплатно! Ходит он раз в полчаса. Переплывает реку, полчаса стоит там, собирая пассажиров, и отправляется обратно. И так с 7.30 до 22.30. Если вы на машине, покатать на пароме можете и свое авто. И не только легковушку, а хоть груженый лесовоз! Паром длиной в 43 метра и шириной 24 метра может перевезти через реку 120 тонн.

Ночью паром тоже работает, но уже не по расписанию. Паромщики дежурят, чтобы в случае необходимости переправить на другой берег экстренные службы - скорую, милицию, пожарных.

На пароме есть все, что нужно.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Трактор без колес приводит паром в движение. А когда-то это делали люди - тянули трос, и паром плыл.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Галина живет на правом берегу. Всю жизнь практически ежедневно перебиралась на левый - плавала на пароме, переходила по льду. Пять лет назад сняла жилье на "цивилизованной" стороне, так удобнее и безопаснее.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Светлана считает, что катер удобнее парома, быстрее плавает и реже ломается.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА