Каникулы: отдыхаем, читаем, развиваемся!

Лето - время, когда можно весь день кататься на велосипеде, купаться, загорать и смотреть мультфильмы! Так видят каникулы дети.

Развивать кругозор, читать книги, повторять таблицу умножения и решать задачки на логику! А это идеальные каникулы глазами родителей.

«Комсомолка» поможет найти золотую середину! Для яркого летнего досуга «Комсомолка» выпускает детские журналы с веселыми историями, комиксами и заданиями на логику с героями из любимых мультфильмов.

Разгадывать головоломки - одно из любимых занятий и детей. Для самых маленьких у «Комсомолки» выходят познавательные журналы «Фиксики» с веселыми заданиями, наклейками и настольной игрой внутри.

«Фиксики»

Журнал «Фиксики» Спецприложение №1 июнь - август 2020 «Нолик»

Возрастная категория: 0+

Объем: 24 страницы

Розничная цена: от 3,40 руб

«Фиксики против кработов. Изобретательная история»

Книга «Фиксики против кработов. Изобретательная история» Возрастная категория: 6+

Объем: 128 страниц

Розничная цена: мягкий переплет от 9,32 руб., тв. переплет от 13,37 руб.

«Фиксики против кработов. Изобретательная история. Комиксы»

Книга «Фиксики против кработов. Изобретательная история. Комиксы»

Возрастная категория: 6+

Объем: 128 страниц

Розничная цена: от 10,06 руб.

Для ребят постарше у «Комсомолки» есть издания с увлекательными историями по мотивам диснеевских мультфильмов.

«Мулан»

Журнал «Мулан». Внутри - история, задания и наклейки.

Возрастная категория: 12+

Объем: 64 страницы

Розничная цена: от 6,25 руб.

«Холодное сердце 2»

Журнал с наклейками «Холодное сердце 2»

Возрастная категория: 6+

Объем: 32 страницы

Розничная цена: от 4,35 руб.

«Малифисента / Спящая красавица»

«Малифисента/Спящая красавица». История-перевертыш.

Возрастная категория: 6+

Объем: 32 страницы

Розничная цена: от 4,50 руб.

Погрузиться в сказочные истории помогут герои мультфильмов «Царевны - Юные волшебницы», «Лео и Тиг» и «Сказочный патруль».

«Спящая царевна»

«Царевны - Юные волшебницы». История «Спящая царевна»

Возрастная категория: 6+

Объем: 30 страницы

Розничная цена: от 3,80 руб.

«Лео и Тиг. Красный олень + Лео и Тиг. Таинственная пещера»

Комплект журналов «Лео и Тиг. Красный олень (комиксы) + Лео и Тиг. Таинственная пещера» (задания и раскраски, наклейки)

Возрастная категория: 6+

Объем: 30 страницы

Розничная цена: от 4,35 руб. за два журнала

«Сказочный патруль. Комиксы + Сказочный патруль. Задания»

Комплект журналов «Сказочный патруль. Комиксы + Сказочный патруль. Задания»

Возрастная категория: 6+

Объем: 64 страницы

Розничная цена: от 4,35 руб. за два журнала

Если ваш ребенок обожает мультфильм «Три кота» и просто без ума от комиксов, почитайте вместе с ним новый журнал «Три кота. Потерянный друг». Внутри - веселые приключения Коржика, Компота и Карамельки в комиксах и задания на логику по ходу сюжета.

«Три кота»

Возрастная категория: 0+

Объем: 32 страницы

Розничная цена: от 3,80 руб.

ГДЕ КУПИТЬ?

- в киосках «Союзпечать» вашего города

- в магазинах сети GREEN, БЕЛМАРКЕТ, ГИППО, ЕВРООПТ.

Тел. 8 (029) 125-92-60 (с 8.30 до 17.00). Звоните, поможем определиться с выбором, отправим заказ наложенным платежом.

БУДЬ В КУРСЕ!

У «Комсомолки» до 30 июня действует акция: при заказе детских книг и журналов на сумму от 35 рублей (включительно) - БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА наложенным платежом до вашего почтового отделения в любую точку Беларуси.

ПОДАРКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, которые сделают заказ на сумму от 35 рублей, - БЛОКНОТ Васи Ложкина и ОТКРЫТКА с теплыми словами заботы о близких, например «Любимому сыну» или «Любимой дочке». А также ПОДПИСКА на месяц на «толстушку». Если вы и так ее выписываете, мы подарим подписку вашим родным или друзьям - просто сообщите их адрес.

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