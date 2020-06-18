2020-06-18T17:22:27+03:00
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Каникулы: отдыхаем, читаем, развиваемся!

Детские издания от «Комсомолки» помогут провести каникулы с пользой
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Лето - время, когда можно весь день кататься на велосипеде, купаться, загорать и смотреть мультфильмы! Так видят каникулы дети.

Развивать кругозор, читать книги, повторять таблицу умножения и решать задачки на логику! А это идеальные каникулы глазами родителей.

«Комсомолка» поможет найти золотую середину! Для яркого летнего досуга «Комсомолка» выпускает детские журналы с веселыми историями, комиксами и заданиями на логику с героями из любимых мультфильмов.

Разгадывать головоломки - одно из любимых занятий и детей. Для самых маленьких у «Комсомолки» выходят познавательные журналы «Фиксики» с веселыми заданиями, наклейками и настольной игрой внутри.

«Фиксики»

«Фиксики»

Журнал «Фиксики» Спецприложение №1 июнь - август 2020 «Нолик»

Возрастная категория: 0+

Объем: 24 страницы

Розничная цена: от 3,40 руб

«Фиксики против кработов. Изобретательная история»

«Фиксики против кработов. Изобретательная история»

Книга «Фиксики против кработов. Изобретательная история» Возрастная категория: 6+

Объем: 128 страниц

Розничная цена: мягкий переплет от 9,32 руб., тв. переплет от 13,37 руб.

«Фиксики против кработов. Изобретательная история. Комиксы»

«Фиксики против кработов. Изобретательная история. Комиксы»

Книга «Фиксики против кработов. Изобретательная история. Комиксы»

Возрастная категория: 6+

Объем: 128 страниц

Розничная цена: от 10,06 руб.

Для ребят постарше у «Комсомолки» есть издания с увлекательными историями по мотивам диснеевских мультфильмов.

«Мулан»

«Мулан»

Журнал «Мулан». Внутри - история, задания и наклейки.

Возрастная категория: 12+

Объем: 64 страницы

Розничная цена: от 6,25 руб.

«Холодное сердце 2»

«Холодное сердце 2»

Журнал с наклейками «Холодное сердце 2»

Возрастная категория: 6+

Объем: 32 страницы

Розничная цена: от 4,35 руб.

«Малифисента / Спящая красавица»

«Малифисента / Спящая красавица»

«Малифисента/Спящая красавица». История-перевертыш.

Возрастная категория: 6+

Объем: 32 страницы

Розничная цена: от 4,50 руб.

Погрузиться в сказочные истории помогут герои мультфильмов «Царевны - Юные волшебницы», «Лео и Тиг» и «Сказочный патруль».

«Спящая царевна»

«Спящая царевна»

«Царевны - Юные волшебницы». История «Спящая царевна»

Возрастная категория: 6+

Объем: 30 страницы

Розничная цена: от 3,80 руб.

«Лео и Тиг. Красный олень + Лео и Тиг. Таинственная пещера»

«Лео и Тиг. Красный олень + Лео и Тиг. Таинственная пещера»

Комплект журналов «Лео и Тиг. Красный олень (комиксы) + Лео и Тиг. Таинственная пещера» (задания и раскраски, наклейки)

Возрастная категория: 6+

Объем: 30 страницы

Розничная цена: от 4,35 руб. за два журнала

«Сказочный патруль. Комиксы + Сказочный патруль. Задания»

«Сказочный патруль. Комиксы + Сказочный патруль. Задания»

Комплект журналов «Сказочный патруль. Комиксы + Сказочный патруль. Задания»

Возрастная категория: 6+

Объем: 64 страницы

Розничная цена: от 4,35 руб. за два журнала

Если ваш ребенок обожает мультфильм «Три кота» и просто без ума от комиксов, почитайте вместе с ним новый журнал «Три кота. Потерянный друг». Внутри - веселые приключения Коржика, Компота и Карамельки в комиксах и задания на логику по ходу сюжета.

«Три кота»

«Три кота»

Возрастная категория: 0+

Объем: 32 страницы

Розничная цена: от 3,80 руб.

ГДЕ КУПИТЬ?

- в киосках «Союзпечать» вашего города

- в магазинах сети GREEN, БЕЛМАРКЕТ, ГИППО, ЕВРООПТ.

Тел. 8 (029) 125-92-60 (с 8.30 до 17.00). Звоните, поможем определиться с выбором, отправим заказ наложенным платежом.

БУДЬ В КУРСЕ!

У «Комсомолки» до 30 июня действует акция: при заказе детских книг и журналов на сумму от 35 рублей (включительно) - БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА наложенным платежом до вашего почтового отделения в любую точку Беларуси.

ПОДАРКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, которые сделают заказ на сумму от 35 рублей, - БЛОКНОТ Васи Ложкина и ОТКРЫТКА с теплыми словами заботы о близких, например «Любимому сыну» или «Любимой дочке». А также ПОДПИСКА на месяц на «толстушку». Если вы и так ее выписываете, мы подарим подписку вашим родным или друзьям - просто сообщите их адрес.

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