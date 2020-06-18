«Соседка услышала слабый крик о помощи»: 80-летняя женщина упала в колодец и оказалась по плечи в воде

- Это чудо, что к Анне Михайловне решила зайти проведать женщина, которая помогает ей по хозяйству, - говорит Зоя Константиновна. Она живет в деревне Омельно Рогачевского района и в спасении односельчанки из колодца тоже принимала участие.

Женщине, которая упала в колодец, недавно исполнилось 80 лет, она живет одна.

- Аня долго лежала в больнице, просилась в дом престарелых, но там сказали, что из-за коронавируса лучше повременить. У нее почти никого не осталось из родственников - муж и сын умерли, а она нуждается в помощи каждый день. В последнее время она плохо себя чувствовала, пила много таблеток. Что с ней произошло, я не знаю, но ей ничего не было интересно, Аня говорила, что у нее депрессия...

По хозяйству Анне Михайловне помогает односельчанка, она приходит каждый день. В то утро она принесла ей воды из того самого колодца, а через какое-то время решила снова зайти.

- Двери были открыты, в доме никого не было, хотя обычно она на улицу не выходит, у нее слабые ноги. Соседка услышала слабый звук из колодца: «Вытащите меня, мне холодно». Колодец у нее во дворе, недалеко от дома. Обычно он прикрыт деревянной крышкой - она лежала рядом.

Глубина колодца внушительная - 8 метров, наполовину он заполнен водой. Учитывая, что женщину нашли по плечи в воде, можно предположить, что она упала вниз, выплыла на поверхность воды, оперлась спиной и ногами о стенки колодца и смогла удержаться в таком положении до приезда спасателей. Сколько времени она провела в воде, женщина рассказать спасателям не смогла.

- Соседка позвонила мне, я как раз была в Жлобине - прямо оттуда и вызвала МЧС. Они ее спасли, укутали одеялами. Сейчас Анна в больнице. Недавно звонил ее брат - говорит, у сестры переохлаждение, но, к счастью, нет воспаления легких.

Как рассказали нам в Гомельском областном управлении МЧС, когда на место приехали спасатели, женщина уже не могла просить о помощи.

- Она долго находилась в воде, наступило переохлаждение. Оттуда доносились только стоны, - рассказывает Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС. - При помощи пожарного пояса и веревки один из наших сотрудников спустился вниз и практически на руках вынес эту женщину. Ее укутали одеялами и передали бригаде медиков с предварительным диагнозом «переохлаждение».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пока мама перевязывала рану дочке, которую укусила собака, вторая дочь выпила растворитель. Он был в бутылке из-под питьевой воды

Жизни сестер сейчас ничего не угрожает (Читать далее)