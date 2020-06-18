«Заказали гроб по каталогу, а привезли другой, дешевку»: директор ритуальной фирмы обманула клиентов на 60 тысяч рублей

В Минске перед судом предстанет 49-летняя директор ритуальной фирмы, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере. На протяжении четырех лет - с июля 2014 года по сентябрь 2018 года, она завладела деньгами 22 граждан и 2 юридических лиц на сумму более 60 тысяч рублей.

Толкнуло женщину на преступление плохое финансовое положение фирмы и подконтрольных ей юрлиц.

- Директор заключала договоры на оказание ритуальных услуг по погребению, изготовлению и установке памятников и колумбариев. Женщина получала предоплату, но распоряжалась этими деньгами на свое усмотрение - тратила на себя, а какие-то суммы возвращала другим потерпевшим. При этом заказанную продукцию клиенты не получали, - сообщает официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. - Поняв, что их обманули, потерпевшие (жители Минска и Минской области) обратились в милицию.

Как считает следствие, обвиняемая не имела реальной возможности исполнять свои обязательства перед клиентами. Да и не собиралась этого делать. К слову, женщина не раз под предлогом развития бизнеса брала в долг деньги у своих знакомых.

В интернете есть совсем нелестные отзывы о работе обвиняемой. Так, в прошлом году

Наталья оставила такой отзыв:

“Обратились в предприятие в апреле 2019 г. за помощью в похоронах бабушки. Заказали гроб по каталогу, привезли другой, дешевку, стыдно было перед людьми за гроб и все остальное. Финансовых документов, подтверждающих выполнение работ, до сих пор не увидели...".

А в 2017 году кто-то написал и вовсе очень грустный отзыв: "Очень прошу всех, не обращайтесь к этой женщине! У нас умер ребенок, и она больше двух месяцев просто своими поступками издевалась над нами (я не буду здесь расписывать все подробности). Мы обратились к ней, чтобы она нам помогла и облегчила нашу боль, но по итогу мы всем занимались сами. Переносила дату захоронения младенца несколько раз, а потом просто отказалась выполнять свои услуги, и мы сами с мужем все делали сами".

К слову, потерпевшим возмещен ущерб на общую сумму более 23 тысяч рублей.

- Во время предварительного следствия женщина раскаялась в совершенном преступлении, - уточняет Екатерина Гарлинская. - В отношении обвиняемой избрана такая мера пресечения, как личное поручительство.

Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Минимальное наказание по этой части статьи три года лишения свободы, максимальное - до десяти лет. Также ей грозит штраф.