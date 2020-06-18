2020-06-18T19:18:18+03:00
Минск
КП Беларусь

Врачей 6-ой больницы Минска поздравили с Днем медработника и передали им помощь для борьбы с covid-19

Накануне профессионального праздника медиков, компания «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа», резидент Парка высоких технологий, поблагодарила врачей за их бесценный вклад в борьбу с заразой
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Врачей 6-й больницы поздравили с Днем медика.Врачей 6-й больницы поздравили с Днем медика.
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В медицинское учреждение было доставлено 1602 праздничных набора и столько же индивидуальных подарков от компании для всех сотрудников больницы. Они будут вручены лично каждому в знак благодарности за их нелегкий труд и безграничную заботу.

- В медицине нет случайных людей, сюда приходят работать те, кто, прежде всего, умеет сопереживать и помогать. Поэтому в канун нашего профессионального праздника, во-первых, хочу поздравить коллег и поблагодарить их за работу. Многие из них выполняют ее героически. Во-вторых, я хотел бы также поблагодарить и наших партнеров - компанию «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа» - за помощь и внимание, которое не менее ценно в наше непростое время», - отметил главный врач 6-ой городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич.

В медицинское учреждение было доставлено 1602 праздничных набора и столько же индивидуальных подарков от компании для всех сотрудников больницы.

В медицинское учреждение было доставлено 1602 праздничных набора и столько же индивидуальных подарков от компании для всех сотрудников больницы.

Компания «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа» дополнительно передала больнице специальную защитную одежду (комбинезоны, головные уборы, нарукавники) и питьевую воду.

В ближайшее время ожидаются поставки специальных наборов для определения антител IgG/IgM к коронавирусу, которые были ранее заказаны для персонала больницы.

- Очень часто мы осознаем ценность здоровья только тогда, когда у нас с ним возникают проблемы. Сейчас мы как никогда понимаем важность жизни и тех, кто помогает их спасать. Именно врачи сегодня неустанно заботятся о нашем здоровье, а в текущих условиях – ведут самоотверженную борьбу за наши жизни и жизни близких нам людей. И от имени всех сотрудников нашей компании мы хотим отдать частичку своей доброты врачам, выразить им наши слова поддержки и сказать спасибо всем медицинским работникам за их труд, чуткость и внимательность! А в преддверии Дня медицинского работника еще и поздравить их с профессиональным праздником, и подарить всему медперсоналу 6-ой городской клинической больницы подарки в знак нашей признательности, - прокомментировала директор компании «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа» Наталья Рыженкова. - Также передавая сегодня защитные костюмы, головные уборы, нарукавники и тесты мы рады внести свой вклад в помощь врачам в борьбе с коронавирусом. Ведь успех этой борьбы зависит от каждого из нас.

директор компании «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа» Наталья Рыженкова передавала защитные костюмы, головные уборы, нарукавники и тесты 6-й городской клинической больнице.

директор компании «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа» Наталья Рыженкова передавала защитные костюмы, головные уборы, нарукавники и тесты 6-й городской клинической больнице.

Ранее компания перевела деньги на счет Министерства здравоохранения Республики Беларусь, которые были направлены на борьбу и предупреждение коронавирусной инфекции. Всего компанией была оказана помощь на сумму около 320 000 рублей.

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