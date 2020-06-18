Несмотря на ливень и град. Пикет солидарности в Минске растянулся на 5 километров

Вечером 18 июня возле филармонии оказалось многолюдно - к шести вечера сюда подтянулись пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов в президенты.

«Интернет разбудил»

- Я пришла сегодня, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Я считаю, что к людям нельзя так относиться, нельзя задерживать и сажать только за то, что они хотят участвовать в выборах. Это политзаключенные. Я пришла сюда, чтобы быть солидарной с этими людьми. Я не могу молчать, когда в стране происходит такое беззаконие, - говорит пенсионерка Валентина.

И добавляет, что в прошлые годы она на пикеты не ходила, а сейчас «интернет разбудил».

- Стала читать, стала видеть все. Меня задела несправедливость, будто мы не люди, будто мы стадо баранов, которыми можно управлять. Ковид многое проявил. Очень много моих знакомых и друзей потеряли своих близких. Они лежали дома по 10 дней. И никто их не забирал, потому что больницы забиты.

Рядом с Валентиной стоит Алексей. Говорит, что прийти сюда его толкнуло сегодняшнее задержание потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Люди сказали, что пришли сюда в знак солидарности с теми, кто находится сейчас в тюрьмеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Уже второго потенциального кандидата закрыли. Я не помню такого, чтобы на этом этапе закрывали людей. Пришел поддержать кандидатов, которые сейчас сидят за решеткой, испытывают давление и которым сейчас крайне нелегко.

С 96-го года Алексей был наблюдателем на выборах, ходил на все политические мероприятия, но последние лет пять снизил политическую активность.

- А сейчас мне показалось, что изменилось отношение народа. Людям надоело быть расходным материалом совершенно без прав с одними обязанностями. Может, действительно проснулся белорусский народ? Все соседи говорят про эти выборы, хотя всегда были совершенно аполитичны. Поэтому забрезжила надежда на перемены, - поясняет он свою позицию.

Пикет собрал сотни самых разных людейФото: Святослав ЗОРКИЙ

За пределами добра и зла

Пока мы беседуем, собравшиеся у филармонии выстраиваются в цепь. За несколько минут она растягивается на сотни метров, а люди все продолжают подходить.

- Условия, в которых содержатся люди на Окрестино, переходят все пределы добра и зла, поэтому я сегодня здесь. Я хочу показать свою солидарность с этими людьми, - говорит девушка Карина. - Я не могу судить о результатах, но просто сидеть и ничего не делать в такой ситуации невозможно.

Она говорит, что ее друзья и знакомые опасаются ходить на подобные акции, но она не боится, с грустной улыбкой замечает: «А толку?».

Тем временем очередь продолжает расти. Все новые люди разных возрастов приходят и становятся в цепь рядом друг с другом. Машины в знак поддержки сигналят стоящим в очереди.

Часть пришедших на пикет сказали, что их подтолкнули на это задержание Виктора БабарикоФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А как по-другому можно? - отвечает вопросом на вопрос дама среднего возраста. - Только приходить и своими действиями показывать, что нам не безразлично, что творится беспредел. Я думаю, что это приведет к результату только тогда, когда люди всей массой, в единстве, начнут понимать, что если не мы, то никто за нас ничего не сделает. Почему мы должны сидеть на кухне и говорить об этом и не можем в своей стране потребовать то, что должно быть по праву? Почему нам не могут просто обеспечить честные выборы?

Очередь растет и растет, и уже меньше чем через час достигает перекрестка Независимости и улицы Козлова и продолжает увеличиваться.

- Мы очень аполитичные люди. Но в этом году появились кандидаты, которые действительно заинтересовали, - рассказывает парень по имени Виктор, который пришел на пикет со своей девушкой. - Мы отдали свои подписи за двух кандидатов. Раньше не ходили на пикеты, но сегодняшние события (задержание Виктора Бабарико. - Авт.) переходят все границы разумного, поэтому мы решили прийти и хоть таким образом выразить свою солидарность.

Люди сказали, что пришли сюда в знак солидарности с теми, кто находится сейчас в тюрьмеФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я хочу жить в свободной стране»

Ближе к семи часам небо темнеет, сверкает молния и начинается дождь, стремительно превращаясь в сильный ливень, но и это не заставляет людей уйти. Кто-то достает зонты и кутается в куртки, а кто-то просто стоит, даже не пытаясь укрыться. Начинается град. Острые куски града режут ноги и бьют по голове, но промокшие насквозь люди продолжают стоять. Местами цепь из людей редеет, но не распадается. Работники ювелирного магазина выдают дрожащим от холода людям зонты, ветер пытается вырвать их из рук, заламывая в разные стороны, но и это не заставляет людей разойтись. Один из таких стойких солдатиков - Илья. Насквозь мокрый и дрожащий от холода он не уходит, на вопрос: «Почему?», отвечает не задумываясь:

- Потому что я хочу жить в свободной стране. Меня толкнула сюда прийти жажда свободы, и я уверен, что это принесет результат.

Очередь растянулась от Филармонии до Площади НезависимостиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом с ним под дождем без всякого зонта стоит пенсионер Анатолий, говорит, что пришел сюда «не от хорошей жизни».

- Вот мой отец вернулся с войны раненый. Ему полжелудка отрезали от ранения. Он тоже боялся немцев. Мне стыдно бояться. Мне стыдно, что внучка моя, которой сейчас шесть лет, вырастет и спросит меня: «Дедушка, почему ты ничего не делал?». И что я ей скажу?

Вскоре дождь ослабевает, и цепь с поразительной скоростью прирастает новыми людьми: к десяти часам количество желающих оставить подпись за альтернативных кандидатов и выразить солидарность с политическими заключенными и к 23 часам достигла ул. Бобруйской.

Дождь и град не заставили людей разойтисьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники пикета говорят, что хотят честных выборовФото: Святослав ЗОРКИЙ

На пикете собрались люди самых разных возрастовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Цепь солидарности растянулась по всему центру МинскаФото: Святослав ЗОРКИЙ

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