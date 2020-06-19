Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 июня 2020 года: худшие опасения ВОЗ, тесты в поликлиниках и перенос тестов для выпускников

В мире сейчас официально подтверждено уже почти 8,5 миллионов случаев коронавируса. При этом 4,1 млн человек уже выздоровели. Увы, инфекция также унесла жизни более 450 тысяч человек. На первом месте по количеству заболевших по-прежнему США, затем идут Бразилия и Россия.

В Беларуси снова каждый день насчитывают все меньше инфицированных. По последним официальным данным, положительный тест у 625 человек за сутки, общее же число инфицированных - 56 657 человек. Продолжают проводить тесты, за сутки сделано еще 21,5 тысячи исследований, всего с начала пандемии их уже 800 435.

Выздоровели и выписаны 34 тысячи 23 человек, это плюс 1288 человек за сутки. К сожалению, выросла и трагическая статистика: еще 7 умерших. За весь период распространения инфекции В Беларуси скончался 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

ВОЗ: «Нам следует готовиться к худшему - к возвращению коронавируса»

Эпидемия еще никуда не делась. И ВОЗ обеспокоена, что новый виток COVID-19 будет особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями.

- Эпидемия по-прежнему в активной фазе во многих странах, - заявили доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ во время онлайн-брифинга. - Важно, чтоб госорганы вкладывали средства и силы в создание эпиднадзора, чтобы избежать введения нового карантина, связанного с большими финансовыми расходами. Уже есть тревожные сигналы - в нескольких странах открытие школ после карантина привело к локальным скачкам числа случаев ковида. Надо сохранять бдительность и подходить к снятию ограничений с осторожностью.

Эксперты ВОЗ признали преимущество ПЦР-диагностики (мазок из носоглотки) перед экспресс-тестами (по крови).

- ПЦР - это единственный тест, который пока дает достоверные результаты, - сказала Катрин Смолвуд, старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ.

ВОЗ обеспокоен тем, что из-за коронавируса ушли на второй план хронические неинфекционные заболевания. По словам доктора Клюга, 1,7 млрд человек (22% населения Земли) живет как минимум с одним сопутствующим заболеванием, которое при добавлении к нему COVID-19 может привести к тяжелым последствиям.

- В нескольких странах была приостановлена работа программ скрининга рака. На 60% сократились показатели выявления туберкулеза, в некоторых странах была прервана иммунизация населения, - рассказал Ханс Клюге.

Доктор напомнил о необходимости прививок от гриппа.

- Вакцинация людей, подвергающихся высокому риску тяжелого течения гриппа, и медработников, позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Подготовка к осени - приоритетная задача для Европейского регионального бюро ВОЗ, - заявил директор бюро. - Кризис еще не преодолен. Общий карантин и меры социального дистанцирования позволили нам выиграть время. Нам следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему - а именно, к вероятному возвращению ковида, который может охватить страны, регионы, города и отдельные районы.

Подробнее о брифинге читайте здесь.

«В день берем только 30 человек. Звонят нам со всего города»

Мы узнали, как минские поликлиники делают платные тесты на коронавирус.

Появилась радостная новость для минчан: в столичных поликлиниках проводят платные тесты на антитела к СOVID-19. Цена от 17 до 24 рублей. Правда, желающих так много, что тесты быстро заканчиваются. Так, в 21-ой поликлинике тестов больше нет. Когда появятся - неизвестно.

- У нас делают тесты на антитела. Тесты есть, но на 19 июня ничего нет, - говорят в 33 поликлинике. - В день берем только 30 человек. Звонят нам со всего города. Сегодня мы сделали, наверное, 50 тестов с лишним. Результат сообщаем через 15 - 20 минут.

В 14-й центральной районной поликлинике Партизанского района делают тесты, но их в минувшую среду было меньше, чем желающих.

- Их осталось меньше 20, а людей очень много. В пятницу попробуйте набрать - может, останется что-то. Или появится партия новая, - рассказывают в поликлинике.

На сайте 15-ой городской поликлиники есть объявление, что здесь платно проводят экспресс-тест «на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 тест-системой для определения антител к SARS-CoV-2 (Китай)». Стоимость теста для белорусов - 18, 19 рублей.

Мы решили проверить, большая ли очередь на запись для проведения теста в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Здесь можно провериться на коронавирус, чтобы получить справку для выезда за границу. Проверяют методом ПЦР-диагностики. Сегодня у вас взяли мазок, а завтра отдали результат.

- Когда вы улетаете? Если улетаете 3 июля, то тогда вам надо записываться на 1 июля. Одно место осталось - на 9.25. Можно записать на это время двух человек - вас с мужем... Есть дни очень полные, есть дни вообще пустые. Тут не предсказать. Некоторые уже записываются на август, - рассказали нам в центре.

Подробнее читайте здесь.

Из-за смещения ЦТ документы в вузы начнут принимать 25 июля

Раньше Централизованное тестирование начиналось в первой половине июня. Первый тест в этом году пройдет 25 июня. Из-за этого и даты приема документов перенесли.

- Прием на уровень высшего образования планируется начать с 25 июля на бюджетную и платную форму. Зачисление на уровень высшего образования на бюджетную форму планируется завершить 11 августа, - рассказал начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович. - Прием на платную форму будет продолжаться по 15 августа, а по 17 августа будет идти зачисление на платную форму.

Внутренние вступительные испытания запланированы на 1-6 августа.

Кому с 17 июня можно въезжать в Литву из Беларуси

С 17 июня Литва сняла карантин, частично откроют границу с Беларусью, но простым туристам пока ехать нельзя. Посольство Литвы рассказало, кого решено впускать из Беларуси.

Это иностранные граждане с видом на жительство в Литве; те, у кого есть национальная литовская виза; члены семьи граждан Литвы и иностранных граждан с видом на жительство в Литве; международные дальнобойщики; медработники (для оказания профильных услуг); деятели искусств (с разрешения Министра культуры Литвы для участия в мероприятиях), а также обслуживающий их персонал; журналисты (с разрешения МИД Литвы); те, кто следует через территорию Литвы транзитом.

После приезда обязательна регистрация в течение 48 часов в Национальном центре общественного здравоохранения. Въезжающим рекомендуют самоизоляцию на 14 дней, но если есть симптомы - это сделано обязательно.

У Нурсалтана Назарбаева диагностировали коронавирус

У первого президента Казахстана в четверг, 18 июня, диагностирована коронавирусная инфекция.

- Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно, - уточнили в пресс-службе лидера Казахстана. О протекании коронавируса у 79-летнего политика обещали информировать.

Напомним, что ранее коронавирус нашли у жены президента Украины Елены Зеленской. Сейчас она продолжает лечение в стационаре киевской больницы. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное. Владимир Зеленский и дети здоровы, им предстоит сдавать очередные ПЦР-тесты 19 июня.

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