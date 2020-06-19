«Мама отвлеклась на несколько минут». В какие опасные ситуации по неосторожности попадают дети и как их от этого уберечь

В одной из деревень Червенского района в среду, 17 июня, едва не погибла годовалая девочка. Днем мама с дочкой были в гостях у родственников. Пока мама малышки на пару минут отвлеклась на разговор по телефону, девочка нашла во дворе дома бочку с водой и упала туда головой вниз. Врачи «скорой» реанимировали девочку и отвезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Родители восьмилетней девочки в Могилеве тоже отвлеклись на несколько минут. За несколько минут до происшествия сестру этой девочки укусила собака - родные бросились оказывать ей первую помощь. В это время младшая дочка пошла на кухню попить, увидела там бутылку из-под минералки с прозрачной жидкостью. Девочка открыла крышку и сделала глоток, не проверив запах - оказалось, что внутри был растворитель. К счастью, все обошлось - сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Случаи, когда дети из любопытства или по ошибке выпивают химикаты, к сожалению, не редки. В прошлом году двухлетний мальчик в Кличевском районе в свой день рождения отравился бытовой химией - бутылку он нашел на кухне, мама с двумя старшими детьми в это время была в другой комнате. В Петрикове полуторогодовалая девочка выпила таблетки, которые нашла в сумке бабушки. Спасти ребенка не удалось.

10-летняя девочка утонула, пытаясь спасти подругу

Много несчастных случаев происходит и на воде. 9 июня в Гродно 13-летний мальчик вместе с еще четырьмя ребятами пошел купаться на так называемый водопад на реке Лососянка. Мальчик захлебнулся, его тело спасатели извлекли с глубины трех метров.

В Светлогорском районе две девочки 10 и 13 лет пошли к водоему, не предупредив взрослых. Первой в воду зашла 13-летняя девочка: она поскользнулась на бетонных плитах и упала в воду. Зная, что подруга не умеет плавать, 10-летняя девочка попыталась ее спасти, но утонула сама.

Ситуации, когда дети находятся возле открытых окон, каждый год приводят к печальным последствиям. В апреле девятимесячный малыш в Вилейке выпал из окна второго этажа. Мама уложила сына спать в люльку, которую поставила на стол у окна, и приоткрыла створку для проветривания. Малыш проснулся, выбрался из люльки и выпал из окна. Обошлось без серьезных травм, его жизни ничего не угрожает.

В Полоцке 4-летний мальчик выпал из окна шестого этажа. Мама отлучилась на кухню, а когда вернулась, окно в комнате уже было открыто, а с улицы слышался плач.

28 мая из окна выпали девочки-подростки. Две подружки 15 и 13 лет залезли в оконный проем на втором этаже. Старшая девочка потеряла равновесие и схватила вторую за одежду, потянув ее за собой вниз. Обе упали на бетонные основания первого этажа. Подростки попали в больницу.

БУДЬ В КУРСЕ

Советы для родителей:

1.Прячьте от детей спички, свечи, зажигалки, любые жидкости, которые могут воспламениться.

2.Научите ребенка правильно пользоваться электроприборами, не допускайте игр с розетками.

3.Лекарства, любые химические вещества, колющие и режущие предметы постарайтесь разместить так, чтобы ребенок не смог их найти.

4.На дверцах шкафчиков, в которых хранится бытовая химия и медикаменты, установите специальные запоры или замки.

5.Не подпускайте детей к открытым окнам, форточкам, балконам, ограничьте доступ к колодцам и ваннам. Пользуйтесь запорными механизмами на окнах, чтобы ребенок не смог открыть их самостоятельно.

6.Не отпускайте детей купаться одних.

7.Всю бытовую химию, включая средство для мытья посуды, порошок и даже соду, обязательно храните отдельно от продуктов и в недоступных для детей местах. Лучше всего, если это будет запирающийся шкафчик.

8.Если вам кажется, что ребенок проглотил какое-то опасное вещество, не пытайтесь вызвать рвоту или напоить ребенка водой - сразу звоните в «скорую».

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