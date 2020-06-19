2020-06-19T23:18:14+03:00
Политика
КП Беларусь

«Людьми зваться». В Гомеле сотни человек устроили цепь солидарности

ОМОН массово не задерживал, больше часа бойцы ходили шеренгой и рассеивали собравшихся, а те продолжали хлопать [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле ОМОН больше часа рассеивал собравшихсяВ Гомеле ОМОН больше часа рассеивал собравшихсяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

После первой стихийной акции солидарности с заключенными политиками и активистами в Минске, кто-то бросил кличь собраться возле цирка в Гомеле в пятницу. В назначенный час на площадке было всего около трех десятков десятков человек. Вдруг появились сборщики подписей за выдвижение Валерия Цепкало. Выстроилась очередь, но тоже небольшая - максимум человек 30.

В Гомеле сотни человек устроили цепь солидарности Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле сотни человек устроили цепь солидарностиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Однако постепенно прохожие стали выстраиваться у ограды проезжей части улицы Советской - просто отдыхали в теньке. Считанные проезжающие мимо машины сигналили, некоторые в ответ острожно похлопывали. Понемногу цепочка, казалось бы, никак между собой не связанных людей удлинялась, машины начинали сигналить чаще.

Вдруг появились милиционеры в форме и в рупор стали объявлять, что люди создают опасность для движения, находясь у края дороги. Но тротуар и проезжую часть разделяла ограда. Многие стали возмущаться и в ответ хлопали, утверждали, что ничего не нарушают и могут стоять, где хотят.

Милиция сначала предупреждала об опасности для дорожного движения Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Милиция сначала предупреждала об опасности для дорожного движенияФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Идите посмотрите, сколько на проспекте Победы людей у края проезжей части! Туда свезли профсоюзы для сбора подписей за Лукашенко! - крикнула симпатичная девушка.

Негодование людей росло, они начали хлопать чаще, машины сигналили уже через одну. Цепочка выросла метров на 200. Милиционеры появились вновь и заявили уже о незаконности собрания людей: пикет по сбору подписей завершился, все должны разойтись.

Большинство не закрывали лиц и не боялись фотографироваться Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Большинство не закрывали лиц и не боялись фотографироватьсяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- А где можно подписаться? - вдруг спросила у нас бабушка. Мы объяснили, что она опоздала.

- Как жалко! Специально из Ветки ехала! (соседний райцентр — ред.) Хотели с дочкой за Тихановских подписаться. Потому что хотим людьми зваться! Найти свое место почестное меж народами. Хотим жить вольно, годно. Чтобы над народом перестали издеваться.

Вскоре дочь бабушки снова к нам подошла и показала протокол - оказалось, что когда семья уезжала, решили посигналить в поддержку цепи солидарности:

- Гаишники оштрафовали, их там человек шесть сразу стоит, еще там был человек в штатском и сказал, что знает меня и не даст мне спокойно жить. Такое беззаконие!

Сельчанку оштрафовало ГАИ за сигнал Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сельчанку оштрафовало ГАИ за сигналФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А цепочка тем временем росла и достигла областной филармонии - от площади Восстания. Вдоль улицы стояли уже сотни людей, причем, самых разных возрастов, многие активно хлопали, машины сигналили всем потоком. Такого в Гомеле еще никогда не было.

И вот появился автобус с ОМОНом. Правда, задержали бойцы сначала только одного человека - несостоявшегося претендента в кандидаты, фельдшера скорой помощи Елену Давыдову. А затем стали ходить шеренгой вдоль ул. Советской и рассеивать людей, настойчиво просили расходиться.

Елена Давыдова долго не сдавалась и продолжала хлопать Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Елена Давыдова долго не сдавалась и продолжала хлопатьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие из собравшихся вели себя очень смело, спорили с ОМОНом, доказывали, что имеют право стоять, где хотят. В итоге милиционерам приходилось отступать. Около часа бойцы ходили по улице туда-обратно, на дороге появлялся автозак, который люди освистали. Многие продолжали хлопать. Нескольких человек в итоге задержали.

Цепь растянулась на сотни метров Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Цепь растянулась на сотни метровФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые пришли семьями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые пришли семьямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Было, как в Минске: люди хлопали, машины сигналили Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Было, как в Минске: люди хлопали, машины сигналилиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле сотни человек устроили цепь солидарности Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле сотни человек устроили цепь солидарностиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Цепочка протянулась по центру города, люди стояли напротив областного управления СК Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Цепочка протянулась по центру города, люди стояли напротив областного управления СКФото: Павел МИЦКЕВИЧ

ОМОН рассеивал людей н улице Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

ОМОН рассеивал людей н улицеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие не уступали бойцам и доказывали свою правоту Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие не уступали бойцам и доказывали свою правотуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

ОМОН шел шеренгой вдоль улицы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

ОМОН шел шеренгой вдоль улицыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Впервые гомельчане увидели на улице автозак Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Впервые гомельчане увидели на улице автозакФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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