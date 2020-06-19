2020-06-19T11:09:42+03:00
Досуг
КП Беларусь

Во DВОРе в этот уикенд пройдет Minsk Street Gamez 2020

Во дворе бывшего здания “Минскдрева” (Кальварийская, 21) на недавно открывшейся зоне фудкорта под названием DВОР пройдёт Восьмой фестиваль уличной культуры и спорта Minsk Street Gamez 2020
Поделиться:
Изменить размер текста:

А в субботу вечером в новом месте со старыми традициями пофристайлят минские школы hip-hop, D&B.

Что вкусного в программе Minsk Street Gamez?

Два дня зрелищной программы от лучших представителей уличной культуры от команд из разных уголков Беларуси: женские, мужские и смешанные команды, а возраст участников начинается от 6 лет. На фестивале выступят и хедлайнеры с громким именем LilKillaz - чемпионы Европы и мира 2017 по брэйкингу, участники голливудского проекта World of Dance.

За два дня в MINSK STREET GAMEZ 2020 будет разыграно 46 первых мест, 43 вторых и 13 третьих мест в дисциплинах: брэйкинг, воркаут, паркур, стритбол, футбольный фристайл, панна, роллер спорт и скейтбординг. Практически все дисциплины будут проходить во DВОРе. Познакомиться с фестивальной культурой, поболеть за команды и просто хорошо и весело провести время на свежем воздухе можно с 12 дня и до позднего вечера.

Организатором проекта MINSK STREET GAMEZ является молодёжный центр уличной культуры и спорта «ProКач». Форум проходит в белорусской столице уже в восьмой раз.

- Много лет мы проводили наш форум на площадках у "Минск-Арены" и в парке на улице Столетова, к нам приезжали представители некоторых зарубежных стран, но в этом году, в связи со сложившейся обстановкой, мы делаем республиканский масштаб. Также у нас есть проблемы с проведением проекта в парке, поскольку он оказался не готов в этом году. Площадка DВОР стала спасительным кругом в это нелегкое время. Также тут очень комфортное место для наших зрителей, есть посадочные места, есть большая зона фудкортов, - сообщил организатор проекта Александр Войнов.

На закуску - субботний hip-hop во DВОРе

Дополнением фестиваля уличной культуры во DВОРе станет субботний вечерний open-air от минских школ hip-hop, D&B. Зрителей ждет позитивная атмосфера, фуд-корт, чилаут-зона и все разнообразие street music culture с 17 вечера до закрытия площадки - 23.00

Почему именно DВОР?

Большая зона фудкорта на свежем воздухе, площадью 3,5 тыс. квадратных метров открыла летний сезон в минувшие выходные концертом AKUTE. Локация насчитывает 21 деревянный фуд-поинт, расположенный по кругу, а в центре под шатром - площадка со столиками, качелями и пианино. Отсюда хорошо видна сцена в виде ангара с экраном. Рядом - уличная зона чилаута с барными точками, зеленым газоном и уютными гамаками. Есть несколько локаций для детей с игровыми столиками, а также мини-футбол. Среди фуд-поинтов много интересных заведений с необычными блюдами разных кухонь народов мира. Вход во DВОР всегда свободный.

БУДЬ В КУРСЕ

Программа во DВОРе на выходные:

ДАТА: 20-21 ИЮНЯ 2020

МЕСТО: Фудкорт DВОР

АДРЕС: ул.Кальварийская, 21

ВРЕМЯ: 12:00 - 21:00

ВХОД для ЗРИТЕЛЕЙ: СВОБОДНЫЙ

***

20 июня, суббота:

11.00 – регистрация и разминка/раскатка

12.00 – старт контестов

- брэйкинг

- стритбол

- роллер спорт

- скейтборд

- футбольный фристайл

- паркур (на ул. Уральская, 41)

17.00 – Dj сет

18.00 – рэп-фестиваль

21.00 – D&B Dj сет

***

21 июня воскресенье:

11.00 – регистрация и разминка/раскатка

12.00 – старт контестов

- брэйкинг

- стритбол

- роллер спорт

- панна

- воркаут

20.00 – награждение

Генеральный партнёр - Gorilla Energy Drink

При поддержке:

- Парк активного отдыха 0.67

- Барбершоп Beardclub

- спортивный бренд Peak

- Магазина уличной одежды Freestyle

- РМОО «Белорусская федерация брейк-данса»

ДО ВСТРЕЧИ #воDВОРе

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
В Минске открывается автокинотеатр с «живым» звуком и изображением
Сеть кинотеатров Silver Screen продолжает радовать новыми проектами любителей кино, которые заскучали без премьерных показов и ищут способы разнообразить свой досуг, соблюдая необходимое социальное дистанцирование
Хиты четырех десятилетий – в четырех онлайн-концертах VOKA Party
Видеосервис VOKA предлагает своим зрителям новый формат летних концертов и вечеринок: пока традиционные фестивали отменяются, повеселиться под любимую музыку каждый сможет прямо у себя дома благодаря серии тематических онлайн-концертов VOKA Party
Рок и классика онлайн: Президентский оркестр выступит в прямом эфире
30 апреля состоится большой концерт Президентского оркестра Республики Беларусь. Бесплатная онлайн-трансляция начнется в 19:00 и будет доступна не только из любой точки Беларуси, но и за ее пределами
Хакатон Global Hack против коронавируса - зарегистрируйтесь сейчас, чтобы присоединиться к борьбе
Европейский Союз и инициатива EU4Digital поддерживают Global Hack - онлайн-хакатон, предназначенный для обмена и быстрой разработки идей для срочно необходимых решений в рамках нынешней пандемии коронавируса
Новости 24
Лукашенко выразил недовольство коммерческими банками: «Никаких бонусов и премий - там бедных нет»
«На трибунах будет вместе со своими сыновьями» Эйсмонт рассказала, об участии Лукашенко в московском параде
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 июня 2020 года: более 57 тысяч инфицированных коронавирусом и еще 6 умерших
В Кремле прокомментировали дело Белгазпромбанка и задержание Виктора Бабарико
Лукашенко и Путин поговорили по телефону
В Минске социальную помощь получат работники, которых наниматели отправили в отпуск за свой счет во время пандемии COVID-19
Институт социологии НАН: «В апреле уровень доверия Лукашенко в Минске составлял 24%»
Видеофакт. «Маски сорваны с кукол и кукловодов»: Лукашенко прокомментировал последние события в Беларуси
Алесь Таболич снимается с президентской гонки: «Я тапіў за Беларусь і далей буду гэта рабіць!»
Генпрокурор о деле «Белгазромбанка»: Преступная деятельность сотрудников создала реальную угрозу национальной безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров приезжает 19 июня в Минск с рабочим визитом. В планах - встреча с Лукашенко и Макеем
«Репрессии - не метод при проведении выборов». Европарламент обратился к властям Беларуси
Последствия непогоды: в Минске упало 51 дерево, повреждены 9 машин
Команда Бабарико: собрано 434 985 подписей
Зачем послов стран ЕС и США вызывали в МИД?
В Пинском районе спасатели искали всю ночь 76-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу
Последний день: 19 июня завершается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в президенты
ДТП в Минске: автомобиль не смог перестроиться во время движения и врезался в ограждение
В Нацбанке освобожден от должности заместитель Председателя Правления. Он ушел в отставку
Взял в лизинг машину и… продал. Брагинец сдал лизинговую Audi на запчасти
«Поели шашлычков». Минчанка получила ожоги при розжиге мангала
В Минске проходит пикет солидарности с задержанными в ходе предвыборной кампании
Глава КГК Иван Тертель заявил, что «Бабарико пытается поиграть в благородство»
Мужчина из Слуцка решил подружиться с лягушками: посмотрите, чем все это закончилось!
Гомельские пограничники обнаружили и изъяли «наркобукет»
«Организатор преступной схемы». Виктор Бабарико задержан
Что вывозят? Рейс «Аэрофлота» привезет из Москвы в Минск людей, а обратно улетит с неким грузом
В МВД опровергли информацию о том, что Павел Северинец порезал себя в карцере
Лидские Сид и Нэнси: Жена и муж сбежали, когда открылось преступление, совершенное женщиной