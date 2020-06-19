Во DВОРе в этот уикенд пройдет Minsk Street Gamez 2020
А в субботу вечером в новом месте со старыми традициями пофристайлят минские школы hip-hop, D&B.
Что вкусного в программе Minsk Street Gamez?
Два дня зрелищной программы от лучших представителей уличной культуры от команд из разных уголков Беларуси: женские, мужские и смешанные команды, а возраст участников начинается от 6 лет. На фестивале выступят и хедлайнеры с громким именем LilKillaz - чемпионы Европы и мира 2017 по брэйкингу, участники голливудского проекта World of Dance.
За два дня в MINSK STREET GAMEZ 2020 будет разыграно 46 первых мест, 43 вторых и 13 третьих мест в дисциплинах: брэйкинг, воркаут, паркур, стритбол, футбольный фристайл, панна, роллер спорт и скейтбординг. Практически все дисциплины будут проходить во DВОРе. Познакомиться с фестивальной культурой, поболеть за команды и просто хорошо и весело провести время на свежем воздухе можно с 12 дня и до позднего вечера.
Организатором проекта MINSK STREET GAMEZ является молодёжный центр уличной культуры и спорта «ProКач». Форум проходит в белорусской столице уже в восьмой раз.
- Много лет мы проводили наш форум на площадках у "Минск-Арены" и в парке на улице Столетова, к нам приезжали представители некоторых зарубежных стран, но в этом году, в связи со сложившейся обстановкой, мы делаем республиканский масштаб. Также у нас есть проблемы с проведением проекта в парке, поскольку он оказался не готов в этом году. Площадка DВОР стала спасительным кругом в это нелегкое время. Также тут очень комфортное место для наших зрителей, есть посадочные места, есть большая зона фудкортов, - сообщил организатор проекта Александр Войнов.
На закуску - субботний hip-hop во DВОРе
Дополнением фестиваля уличной культуры во DВОРе станет субботний вечерний open-air от минских школ hip-hop, D&B. Зрителей ждет позитивная атмосфера, фуд-корт, чилаут-зона и все разнообразие street music culture с 17 вечера до закрытия площадки - 23.00
Почему именно DВОР?
Большая зона фудкорта на свежем воздухе, площадью 3,5 тыс. квадратных метров открыла летний сезон в минувшие выходные концертом AKUTE. Локация насчитывает 21 деревянный фуд-поинт, расположенный по кругу, а в центре под шатром - площадка со столиками, качелями и пианино. Отсюда хорошо видна сцена в виде ангара с экраном. Рядом - уличная зона чилаута с барными точками, зеленым газоном и уютными гамаками. Есть несколько локаций для детей с игровыми столиками, а также мини-футбол. Среди фуд-поинтов много интересных заведений с необычными блюдами разных кухонь народов мира. Вход во DВОР всегда свободный.
БУДЬ В КУРСЕ
Программа во DВОРе на выходные:
ДАТА: 20-21 ИЮНЯ 2020
МЕСТО: Фудкорт DВОР
АДРЕС: ул.Кальварийская, 21
ВРЕМЯ: 12:00 - 21:00
ВХОД для ЗРИТЕЛЕЙ: СВОБОДНЫЙ
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20 июня, суббота:
11.00 – регистрация и разминка/раскатка
12.00 – старт контестов
- брэйкинг
- стритбол
- роллер спорт
- скейтборд
- футбольный фристайл
- паркур (на ул. Уральская, 41)
17.00 – Dj сет
18.00 – рэп-фестиваль
21.00 – D&B Dj сет
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21 июня воскресенье:
11.00 – регистрация и разминка/раскатка
12.00 – старт контестов
- брэйкинг
- стритбол
- роллер спорт
- панна
- воркаут
20.00 – награждение
Генеральный партнёр - Gorilla Energy Drink
При поддержке:
- Парк активного отдыха 0.67
- Барбершоп Beardclub
- спортивный бренд Peak
- Магазина уличной одежды Freestyle
- РМОО «Белорусская федерация брейк-данса»
ДО ВСТРЕЧИ #воDВОРе