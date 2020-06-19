Во DВОРе в этот уикенд пройдет Minsk Street Gamez 2020

А в субботу вечером в новом месте со старыми традициями пофристайлят минские школы hip-hop, D&B.

Что вкусного в программе Minsk Street Gamez?

Два дня зрелищной программы от лучших представителей уличной культуры от команд из разных уголков Беларуси: женские, мужские и смешанные команды, а возраст участников начинается от 6 лет. На фестивале выступят и хедлайнеры с громким именем LilKillaz - чемпионы Европы и мира 2017 по брэйкингу, участники голливудского проекта World of Dance.

За два дня в MINSK STREET GAMEZ 2020 будет разыграно 46 первых мест, 43 вторых и 13 третьих мест в дисциплинах: брэйкинг, воркаут, паркур, стритбол, футбольный фристайл, панна, роллер спорт и скейтбординг. Практически все дисциплины будут проходить во DВОРе. Познакомиться с фестивальной культурой, поболеть за команды и просто хорошо и весело провести время на свежем воздухе можно с 12 дня и до позднего вечера.

Организатором проекта MINSK STREET GAMEZ является молодёжный центр уличной культуры и спорта «ProКач». Форум проходит в белорусской столице уже в восьмой раз.

- Много лет мы проводили наш форум на площадках у "Минск-Арены" и в парке на улице Столетова, к нам приезжали представители некоторых зарубежных стран, но в этом году, в связи со сложившейся обстановкой, мы делаем республиканский масштаб. Также у нас есть проблемы с проведением проекта в парке, поскольку он оказался не готов в этом году. Площадка DВОР стала спасительным кругом в это нелегкое время. Также тут очень комфортное место для наших зрителей, есть посадочные места, есть большая зона фудкортов, - сообщил организатор проекта Александр Войнов.

На закуску - субботний hip-hop во DВОРе

Дополнением фестиваля уличной культуры во DВОРе станет субботний вечерний open-air от минских школ hip-hop, D&B. Зрителей ждет позитивная атмосфера, фуд-корт, чилаут-зона и все разнообразие street music culture с 17 вечера до закрытия площадки - 23.00

Почему именно DВОР?

Большая зона фудкорта на свежем воздухе, площадью 3,5 тыс. квадратных метров открыла летний сезон в минувшие выходные концертом AKUTE. Локация насчитывает 21 деревянный фуд-поинт, расположенный по кругу, а в центре под шатром - площадка со столиками, качелями и пианино. Отсюда хорошо видна сцена в виде ангара с экраном. Рядом - уличная зона чилаута с барными точками, зеленым газоном и уютными гамаками. Есть несколько локаций для детей с игровыми столиками, а также мини-футбол. Среди фуд-поинтов много интересных заведений с необычными блюдами разных кухонь народов мира. Вход во DВОР всегда свободный.

БУДЬ В КУРСЕ

Программа во DВОРе на выходные:

ДАТА: 20-21 ИЮНЯ 2020

МЕСТО: Фудкорт DВОР

АДРЕС: ул.Кальварийская, 21

ВРЕМЯ: 12:00 - 21:00

ВХОД для ЗРИТЕЛЕЙ: СВОБОДНЫЙ

***

20 июня, суббота:

11.00 – регистрация и разминка/раскатка

12.00 – старт контестов

- брэйкинг

- стритбол

- роллер спорт

- скейтборд

- футбольный фристайл

- паркур (на ул. Уральская, 41)

17.00 – Dj сет

18.00 – рэп-фестиваль

21.00 – D&B Dj сет

***

21 июня воскресенье:

11.00 – регистрация и разминка/раскатка

12.00 – старт контестов

- брэйкинг

- стритбол

- роллер спорт

- панна

- воркаут

20.00 – награждение

Генеральный партнёр - Gorilla Energy Drink

При поддержке:

- Парк активного отдыха 0.67

- Барбершоп Beardclub

- спортивный бренд Peak

- Магазина уличной одежды Freestyle

- РМОО «Белорусская федерация брейк-данса»

ДО ВСТРЕЧИ #воDВОРе