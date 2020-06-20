Из найденных солдат Второй мировой удается установить имена только каждого четвертого

Начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн ВС РБ Сергей Воронович напомнил, что существует госпрограмма на 2015 - 2020 годы по увековечению памяти погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн. Так, в 2019-м на эти цели было израсходовано более 4 млн рублей. Сюда вошли расходы и на ремонт памятников.

На сайте Минобороны (mil.by) в тестовом режиме работает автоматизированный банк данных «Книга памяти» Республики Беларусь, по которому можно найти погибших солдат. На данный момент там есть сведения о 13 тысячах 478 военнослужащих погибших и пропавших без вести.

Каждый год 52-й отдельный специализированный поисковый батальон и общественные отряды обследуют более сотни захоронений. Например, в 2019-м их было 117. - В результате работ для перезахоронения местным властям были переданы останки 1940 погибших. Обнаружено 6 наград, 25 медальонов. Установлены сведения о 156 погибших, - сообщил полковник Сергей Воронович.

Самым крупным объектом, которое исследовали, было брестское гетто, где нашли останки 1214 узников. В Ветковском районе извлечены останки 138 военнослужащих РККА, в Витебском районе - 93, Светлогорском - 76… Страшный счет, который будет продолжаться еще очень долго. За 5 месяцев этого года в «Книгу памяти» внесены данные о 5672 погибших.

На 1 июня в нашей стране установлено 7812 воинских захоронений, в которых покоятся останки более 2 млн 95 тысяч погибших. К сожалению, сведения установлены только о 528 884 из них.

Находят не только бойцов РККА. Так в мае на территории Брестской крепости обнаружили останки польского военнослужащего, погибшего в 1939 году, а в Добруше - итальянского.

Мы уже писали, что в столичном микрорайоне Масюковщина обнаружено захоронение военнопленных. Нашли останки 81 погибшего. При этом обнаружили лишь 8 медальонов. По ним установили имена двух солдат, которые раньше числились без вести: Ивана Анисимова из Псковского района и Павла Трошина из Саратовской области. Удалось даже найти внуков Трошина.

В Жлобине завершились поисковые работы на месте падения штурмовика Ил-2, сбитого ,предположительно, в конце 1943 - начале 1944 г. Обнаружены останки двух летчиков. Возможно, когда исследуют фрагменты самолета, удастся установить их имена. Похожая ситуация и в Ивацевичском районе, где нашли обломки бомбардировщика ТБ-3 и останки двух членов экипажа.