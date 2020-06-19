2020-06-21T10:29:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Семья с двумя птенцами на 30-метровой сосне. В Беларуси впервые за 10 лет нашли гнездо орла-беркута

Почему беркут стал в Беларуси исчезающим видом, ученые гадают до сих пор – то ли с пищей что-то не так, то ли коллекционеры растащили яйца [фото]
Наталья ПАРТОЛИНА
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Это птенцы орла-беркута. Скоро они станут взрослыми и улетят из гнезда. Фото: Денис КИТЕЛЬ, АПБ.Это птенцы орла-беркута. Скоро они станут взрослыми и улетят из гнезда. Фото: Денис КИТЕЛЬ, АПБ.
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Белорусские орнитологи ликуют: впервые с 2011 года в Беларуси нашли гнездо беркута с птенцами! Обнаружили его в Витебской области. Конкретнее месторасположение гнезда Денис Китель и Юрий Янкевич, которые и нашли его, вам не выдадут даже после допроса с пристрастием. Потому, что орел-беркут – редчайшая птица. По последней официальной оценке, на территории страны может находиться от нуля до пяти пар. Беспокоить семейство ни в коем случае нельзя!

- Случайно нарушить покой беркутов ни у кого и не получится, гнездо находится на 30-метровой высоте. Человека, который просто будет прогуливаться по лесу даже под той самой сосной, где они живут, птицы просто не заметят. А вот фотоанималисты могут в погоне за трофеем подобраться поближе. Фото орла-беркута хотели бы заполучить многие! – объясняет орнитолог Денис Китель. – Мы окольцевали птенцов, поставили вокруг гнезда фотоловушки. Если кто-то попытается потревожить птиц, они зафиксируют нарушителя.

Гнездо редкой птицы- на 30-метровой сосне. А где, вам никто не скажет, беспокоить птиц нельзя. Фото: Денис КИТЕЛЬ, АПБ.

Гнездо редкой птицы- на 30-метровой сосне. А где, вам никто не скажет, беспокоить птиц нельзя. Фото: Денис КИТЕЛЬ, АПБ.

Впрочем, скоро фотоохотникам будет и не за чем охотиться: беркутята в гнезде уже почти взрослые. Через неделю-другую они опробуют свои крылья, а когда совсем повзрослеют, родители прогонят их и из гнезда, и со своей охотничьей территории. Родительские чувства у этих птиц сохраняются, пока дети нуждаются в опеке. А потом, если сын или дочь залетит в охотничьи угодья родителей, они могут получить знатную трепку.

-Скорее всего, птенцы в найденном гнезде – мальчик и девочка, - рассказывает Денис Китель. – У беркутов самцы меньше, чем самки. Разница в размерах птенцов уже немного заметна. Кстати, гнездо с двумя птенцами для беркутов редкость. Как правило, они воспитывают только одного. На этой же территории выводки из двух птенцов были замечены еще дважды – в 1985 и 2005 годах.

Беркуты, которых нашли Китель и Янкевич, живут в гнезде, которое построили сами. Но на белорусских болотах установлены и искусственные гнезда для этих птиц. Чтобы помочь популяции беркутов восстановиться, их долгие годы делал и устанавливал известный орнитолог Владимир Ивановский.

Почему такая крупная и сильная птица, как орел-беркут, практически исчезла в Беларуси? У ученых нет на этот счет единого мнения. Возможно, у хищных птиц не было возможности прокормиться. А возможно, к исчезновению беркутов приложили руку коллекционеры. В свое время было очень популярно коллекционирование птичьих яиц, и яйца беркутов из Беларуси находились в коллекциях по всему Советскому Союзу.

Как правило, беркуты воспитывают одного птенца. Если выживают оба, значит, с кормовой базой у этих птиц все в порядке. Фото: Денис КИТЕЛЬ, АПБ.

Как правило, беркуты воспитывают одного птенца. Если выживают оба, значит, с кормовой базой у этих птиц все в порядке. Фото: Денис КИТЕЛЬ, АПБ.

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