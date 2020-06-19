Надежда Ермакова о работе в Белгазпромбанке: «Газпром и Газпромбанк отказались от совместной деятельности с временной администрацией»

Надежда Ермакова в должности главы временной администрации Белгазпромбанка - с 12 июня 2020 года. После недели работы она ответила на некоторые вопросы "КП":

- Надежда Андреевна, для начала все же хочется понять - зачем в Белгазпромбанке вообще нужно было вводить временную администрацию? Ведь такую меру применяют в отношении банков, которые имеют финансовые проблемы. А Белгазпромбанк - один из самых успешных коммерческих банков.

- Решение о введении временной администрации принято Национальным банком Республики Беларусь для того, чтобы обеспечить устойчивое функционирование, непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами на период формирования нового состава исполнительного органа - правления, поскольку из предыдущего состава при исполнении должностных обязанностей осталось три члена правления.

- Кроме вас в составе временной администрации восемь человек. Откуда эта команда - из Беларусбанка, который вы много лет возглавляли, из Нацбанка? Вы сами ее подбирали?

- Команда временной администрации подбиралась мной по согласованию с Национальным банком. Это работники Беларусбанка и Белагропромбанка.

- Каково текущее финансово-экономическое состояние банка? Есть ли у его клиентов основания волноваться?

- Финансовое положение Белгазпромбанка стабильное, активы и пассивы банка соответствуют необходимым показателям. Клиенты могут быть уверены в функционировании инфраструктуры банка и в надежности сбережений.

- 12 июня «Газпром» и Газпромбанк сделали совместное заявление в отношении ситуации с Белгазпромбанком. Тогда мажоритарные акционеры заявили о том, что введение временной администрации нарушает законы Республики Беларусь. И они намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами. Как вы лично оцениваете эту ситуацию?

- Акционеры отказались от совместной деятельности с временной администрацией. Официальных претензий к работе временной администрации не высказано.

- У банкоматов Белгазпромбанка мы видим сейчас очереди - люди снимают наличность. А что с вкладами? Много ли депозитов было закрыто за неделю работы временной администрации?

- Цифры по количеству и сумме депозитов меняются. Национальный банк осуществляет мониторинг по всей банковской системе и регулярно обновляет информацию, которую вы можете найти на сайте Нацбанка, в том числе и по Белгазпромбанку.

- С чем была связана временная приостановка валютных операций в ночь с 16 на 17 июня?

- Это объясняется техническим сбоем, который был устранен. Уже утром, 17 июня, все операции снова были доступны клиентам.

- Банку принадлежит коллекция картин на сумму 20 миллионов долларов. Сейчас она приобщена к уголовному делу. Какая у нее может быть дальнейшая судьба?

- Вопрос будет решаться в установленном законодательством порядке.