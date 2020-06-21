О Сутине выдумывали, что он рисовал голышом, а Цадкин отравился в газовой атаке: как сложились судьбы художников Парижской школы родом из Беларуси

В этом году - 120 лет с того времени, когда в мировом искусстве начало формироваться явление Парижской школы. К нему причастны и уроженцы Беларуси. Вот только имена и произведения этих художников, известные в мире, едва знакомы белорусам. «Комсомолка» обсудила парадоксы, связанные с Парижской школой, с искусствоведом Юрием Абдурахмановым.

- Парижской школой искусствоведы назвали не конкретное направление в искусстве (хотя многие примыкающие к ней - «мягкие» экспрессионисты), а большую группу творцов, которые на десятилетия вперед определили развитие искусства ХХ века. Их объединяет время - 1910 - -1930-е годы - и место: Париж - Монпарнас и комплекс студий-мастерских «Улей». У истоков этого феномена стояли всемирно известные в будущем Пабло Пикассо и Фернан Леже. Но в основном речь о 20 - 30-летних эмигрантах, приехавших покорять Париж. У них были таланты разной силы, они отличались подходами, почерками, формальными поисками, но все-таки ощущается внутреннее единство этой плеяды и взаимные влияния.

- Среди этих эмигрантов - много выходцев с белорусских земель. Почему так вышло?

- Париж на то время - мировая столица искусства. В 1910-х сюда стекаются сотни художников со всего мира - даже из Латинской Америки и Японии. Но порядка 80% были выходцами из Восточной Европы и конкретно из наших краев. С белорусских земель выехало около 20 молодых художников-евреев. Предпосылкой стало то, что по империи прокатилась волна погромов. Для евреев были ограничения по поступлению в вузы двух столиц, на Академию художеств в Петербурге им рассчитывать не приходилось. Потому после рисовальной школы они оправлялись в Париж - каждый своей дорогой. Причем эти люди были из семей с разным достатком. Отцы одних - зажиточный банковский служащий, купец, педагог, других - ремесленник, лавочник, кузнец. Были и сироты, как Лев Инденбаум, которого воспитывал дед, и сыновья раввинов, как Яков Балглей.

Квартиры-студии художников в парижском «Улье» стали центром художественной революции начала ХХ века. Фото: Wikipedia.org

- Кстати, а есть ли какие-то места в Беларуси, откуда вышло особенно много наших художников-парижан?

- Хаим Сутин и Шрага Царфин родом из Смиловичей под Минском. А Марк Шагал, Осип Цадкин и Оскар Мещанинов мало того, что жили в Витебске, так еще и занимались в студии у одного педагога - Юделя Пэна. Вообще, в биографиях художников Парижской школы есть все регионы современной Беларуси. Думаю, это повод гордиться своими знаменитыми земляками и иметь в коллекциях их работы. С Гомелем и Минском связаны белорусские страницы биографии Михаила Кикоина, с Брестом - Якова Балглея, с Могилевщиной - Роберта Генина и Жака Милькина. А с Гродненщины родом Пинхус Кремень, Израиль Левин и Осип Любич. Кстати, Любич настоял на том, чтобы его дочь Дина выучила русский язык, а в 1970-х отправил ее на языковую стажировку в Минск. Правда, в Гродно, родной город отца, советские власти ее не пустили - она побывала там лишь в 2014-м...

В Париже есть улица и памятник Сутину, а Шагалу - только планируется

- Вы говорите о 20 именах, но большинство из нас знает разве что Шагала и с недавних пор Сутина…

- Во-первых, не все интересные художники и скульпторы стали мировыми величинами. Во-вторых, кто-то не состоялся в профессии. Плюс в СССР долгое время ко всем уехавшим государство относилось как к врагам и предателям. О том же Шагале десятилетиями нельзя было и упоминать! В БССР даже после его триумфальной выставки в Москве официальный негатив еще долго сохранялся. А вот другая причина. Скажем, Жак Липшиц родился в местечке Витебской губернии, которое теперь - в Латвии. А Эугениуш Зак, близкий к первому ряду мастеров Парижской школы, жил в Беларуси только до семи лет. При этом Зак на Западе - исключительно польский художник, а в недавно вышедшей французской книге я прочел о Липшице «белорусский художник». Но мы ведь за эти имена, связанные с разными странами, особо и не цепляемся…

Картина «Влюбленные» Шагала, покорившего Париж лишь со второй попытки, недавно продана с аукциона почти за $28,5 млн.

- Тем не менее, Марк Шагал - самое известное для нас имя в Парижской школе.

- Он у нас прозвучал, прожив долгую жизнь и приехав в СССР в 1973-м на открытие своей большой выставки, - это было событие для интеллигенции. Прекрасный колорист, Шагал может шокировать выкрутасами на полотнах, однако рассматривать их интересно - он понятен многим. Сознательно или бессознательно, его живопись с юных лет густо замешана на лубке - искусстве для неграмотных людей с нравоучительными текстами. При этом потрясающие картины Шагала, написанные в Витебске, Москве и Петербурге в 1910 - 1920-х, можно смело назвать гениальными. Вот только на самых масштабных выставках каждый год-полтора долгое время показывают буквально одни и те же полтора десятка работ этого периода, которые одалживают в Русском музее, Третьяковке или французском Центре Помпиду. А ведь, казалось бы, Шагал прожил под сотню лет и написал тысячи полотен...

- В мировом масштабе Шагал - тоже культовый художник?

- Три знаковых имени среди всех художников Парижской школы из Восточной Европы - выходцы из Беларуси: Хаим Сутин, Осип Цадкин и Марк Шагал. Именно в таком порядке их воспринимают на Западе. Дело в том, что, по мнению критиков, после войны работы Шагала стали слабее и слащавее. Вдобавок творчество прожившего долгую жизнь и обладавшего феноменальной работоспособностью мастера стало хорошим коммерческим проектом, который продолжили дочь, а потом и внучки художника через Шагаловский комитет. Продвижением Сутина и Цадкина никто не занимается: детей у них не было, а работы после их смерти получило французское государство. Однако для любого крупного музея иметь скульптуру Цадкина или живопись Сутина - дело чести.

Кстати, интерес к Сутину, умершему в 1943-м, возродился в оправившейся от военной разрухи Франции. Но в 1960-х Нью-Йорк, как мировая столица искусства и победоносный марш абстракционизма, подкрепленный финансами американских галеристов, отодвинул Парижскую школу, Сутина и фигуративное искусство в целом. Но к концу 1980-х - началу 1990-х о нем снова заговорили. Не в последнюю очередь потому, что самые яркие абстракционисты ХХ века - Поллок, Ротко, Бэкон, Де Кунинг - стали говорить, что считают себя последователями Сутина. Хотя общие мотивы даже искусствоведам найти сложно…

И еще нюанс. Улицы и аллеи Сутина есть в Париже и добром десятке французских городов. Несколько улиц названо и в честь Цадкина. Именем же Шагала лишь планируют назвать парижскую улицу. Это итог работы наследников, недовольных названным выше ранжиром. Добавлю, что 7 скульптур Цадкина украшают улицы Парижа, а его муниципальный музей - бесплатный. А Сутин - единственный художник Парижской школы, которому на одной из площадей Монпарнаса установлен памятник. Его автор - выходец из Литвы Арбит Блатас, а патронировал процесс министр культуры Франции Анри Мальро.

Хаим Сутин из Смиловичей первые 10 лет в Париже прозябал в бедности, а теперь там стоит памятник художнику. Фото: Laruche-artistes.fr, Wikipedia.org

Еврейское происхождение Любича выдал его сосед

- Детали биографий многих художников Парижской школы сродни сюжетам кино. Это касается и выходцев из Беларуси?

- Конечно! Например, Сутин и Модильяни становились героями часто невероятных легенд о «проклятых художниках». Особенно много их появилось в 1950 - 1960-х, когда многим хотелось показать близость к Сутину. Например, коль десять лет художник прозябал в нищете, утверждалось: Сутин работал голым, чтобы сберечь одежду. Правда, то же рассказывал о себе Шагал, приукрашая свою биографию. В полицейском досье в Париже на Михаила Кикоина, активно участвовавшего в деятельности еврейской партии Бунд, было записано: «Большевик, но не опасный». Собственно, родители оплатили ему поездку в Париж, чтобы отвести от революционеров.

А какие разворачивались семейные драмы! В 1939-м, после начала Второй мировой войны, жена Пинхуса Кременя, шведка Биргит, и их 15-летний сын Фред уезжают в Швецию. Похоже, больше супруги не виделись: в 1945 году они развелись. Супруга Якова Балглея Алиса Керфер из зажиточной буржуазной семьи пошла наперекор родным, выйдя замуж за еврея, да еще и художника. Но со временем Балглей, проводивший много времени в синагоге, ради нее отказывается от своих религиозных убеждений.

Оставили след в биографиях художников войны. Осип Цадкин, бывший по матери из рода обрусевших шотландцев-кораблестроителей, - участник Первой мировой, где отравился газами. В годы Второй мировой Михаил Кикоин и Шрага Царфин прятались от немецких оккупантов на юге Франции. А Лев Инденбаум (кстати, он был первым покупателем картины своего друга Сутина) и Осип Любич оставались в оккупированном Париже, скрывая еврейское происхождение. Правда, Любича выдал сосед: после доноса он попал в концлагерь, откуда смог бежать…

Одна из шести авторских копий «Посланника» Осипа Цадкина - на минской улице Притыцкого. На фото сверху - оригинал с парижской набережной д’Орсе. Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ (справа)Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

- Вы говорили о ранжире художников Парижской школы на западе. А как их работы оценивают на аукционах?

- В последние годы - рекорды продаж Сутина. На аукционе Christie’s в 2013-м «Маленький кондитер» ушел с молотка за $18 млн. Самой дорогой картиной Сутина стала проданная в 2015-м одна из «Бычьих туш» - более $28 млн. Поздние работы художника стоят от $400 тыс. до $2 - 3 млн.

Печатная графика Шагала доступна за $120 - 300. Оригиналы стоят десятки тысяч. Живопись оценивается в $250 тыс. - 2 млн в зависимости от времени создания. Особенно ценятся картины 1910 - 1920-х. «Влюбленные» (1928) - самая дорогая картина художника на сегодня: в ноябре 2017-го на Sotheby’s ее продали за $28 млн 453 тыс.

Акварели, гуаши и графика Цадкина стоят от $20 до 40 тыс., малые скульптуры - $80 - 300 тыс. Цены на живопись Кикоина или Кременя в основном - $3 - 15 тыс., Царфина - $6 - 10 тыс. До $6 тыс. обойдется картина Осипа Любича. Цена работ практически забытого Якова Балглея - $300 - 500 за графику и $1 - 3 тыс. за картины маслом. А вот созданный Львом Инденбаумом мраморный барельеф «Музыканты и антилопы» в 2004 году был продан на Christie’s в Нью-Йорке за $3,6 млн - рекорд для декоративно-прикладного искусства ХХ века. Хотя небольшие скульптуры автора стоят $10 - 30 тысяч…

- Много ли работ уроженцев Беларуси из плеяды Парижской школы в нашей стране? И есть ли среди них шедевры?

- В государственных и частных коллекциях находятся примерно полторы сотни работ. И последние выставки, связанные с художниками Парижской школы, показали: интересных работ как раз в частных собраниях немало, и многие никогда не выставлялись. Только Царфина, которым я занимаюсь плотнее всего, в стране около 70 работ. Наверное, он так популярен, поскольку в нем есть то, что находит отклик у белорусов в данный момент, и его художественный почерк им понятнее, чем у Сутина или Шагала. Известно с десяток картин Кикоина в различных собраниях, пять-шесть - Кременя и понемногу всех остальных.

Что касается шедевров… Скажем, в Краковский художественный музей многие едут специально, чтобы посмотреть «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи - жемчужину богатой коллекции. Будут ли ехать к нам ради имеющихся в стране работ художников Парижской школы? Вряд ли. Хотя нельзя не отметить иллюстрации Шагала к «Мертвым душам» Гоголя 1930-х, где уездный российский городок художник превратил в еврейское местечко. Этот цикл печатной графики хранится в витебском Музее Шагала. Обе работы Сутина, которые есть в стране, - в коллекции Белгазпромбанка и часто выставляются в галерее «Арт-Беларусь». Для нашей и даже соседних стран «Большие луга в Шартре» (ее купили в 2012 году за $400 тыс. на аукционе Christie’s) можно называть шедевром. Портрет «Ева» послабее, но она куплена торгах Sotheby’s за $1 805 000. Конечно, шедевр и скульптура «Посланник» Цадкина, который стоит перед офисом банка, - это авторская копия, одна из шести в мире (оригинал стоит на набережной д’Орсэ в Париже) и самая доступная работа мастера Парижской школы в Беларуси. А повод съездить в Брест - две блестящие работы Якова Балглея (также его произведения есть в собрании Белгазпромбанка), которые почетный консул Франции Леонид Стаецкий подарил музею истории Бреста.

Трагично сложилась судьба семьи Пинхуса Кременя.

- Многим кажется, что понимать искусство художников Парижской школы непросто…

- В своем искусстве эти художники пытались передать не только увиденное, но и свое эмоциональное состояние. Сейчас не принято так откровенно, экспрессивно выражать чувства в искусстве. Так что при взгляде на эти произведения зрителю надо не пытаться понять - похоже ли, правильно ли нарисовано, а пробовать перенести экспрессию на себя. А в работах Любича, Генина, Царфина внутренняя работа художника над собой как над человеком требует, чтобы зритель был соучастником, все пропускал через себя. Неважно, сможет он уловить одну волну с художником или нет - главное попытаться.

КСТАТИ

Несколько художников Парижской школы из Беларуси погибли в концлагерях

- Во время Второй мировой войны ряд художников Парижской школы погибли в нацистских концлагерях. Были среди них и наши соотечественники, говорит Юрий Абдурахманов.

Речь, в частности, об Израиле Левине (1904 - 1943) из Василишек нынешнего Щучинского района. В 1921-м он эмигрировал из Советской России. Жил в Польше, Германии, Бельгии, Франции. С 1925-го стал парижанином, в 1929-м участвовал в Осеннем салоне. Арестованный во время оккупации, он попал сначала в лагерь Дранси, а затем в Майданек, где и погиб.

А родившийся в Могилеве Янкель-Меер (Жак) Милькин (1877 - 1944) стал одним из немногих евреев, кто поступил в Академию художеств в Санкт-Петербурге к самому Илье Репину и окончил ее в 1909-м, получив звание художника. А с 1928-го он жил в Париже: писал портреты и собрал богатую коллекцию русской живописи. В годы нацистской оккупации смог выбраться из лагеря Компьень, - врач выдал художнику фальшивую справку о тяжелой болезни. Но в марте 1944-го Милькина вновь арестовали и депортировали в Освенцим, где он и погиб.

НА ЗАМЕТКУ

Юрий Абдурахманов говорит, что даже когда Парижская школа прекратила свое существование (прежде всего в связи с уходом из жизни художников), это явление осталось единым целым в истории искусства. Это видно и по их биографиям. «Комсомолка» подготовила карточки с краткой биографией художников Парижской школы и примерами их работ. Мы их сделали в виде емких карточек.

Рассказываем о Сутине.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рассказываем о Цадкине.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рассказываем о Шагале.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рассказываем о Кикоине.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рассказываем о Кремене.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

рассказываем о Балглее.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рассказываем о Заке.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рассказываем об Инденбауме.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рассказываем об Мещанинове.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рассказываем об Любиче.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рассказываем о Генине.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Рассказываем о Царфине.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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