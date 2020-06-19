2020-06-19T18:17:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Сможет ли Виктор Бабарико продолжать предвыборную борьбу, находясь в СИЗО? Вопросы о выборах

Мы собрали простые, но важные вопросы и попытались разобраться в сложившейся ситуации
Геннадий МОЖЕЙКО
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Сможет ли Виктор Бабарико продолжать предвыборную борьбу, находясь в СИЗО?Сможет ли Виктор Бабарико продолжать предвыборную борьбу, находясь в СИЗО?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Вечером 18 июня стало известно, что претендент на президентский пост Виктор Бабарико задержан, а в отношении него возбуждено сразу несколько уголовных дел. Генпрокурор уже заявил, что «преступные деяния создали угрозу национальной безопасности», и поэтому за дальнейшее расследование взялись следственные подразделения КГБ. Очевидно, что Виктор Бабарико в ближайшее время на свободу не выйдет. «Комсомолка» выясняла, сможет ли он и его команда продолжить предвыборную борьбу.

Кто сдает собранные подписи?

Как заявила в своем видео-обращении Лидия Ермошина, собранные подписные листы сдают координаторы по району. Личного присутствия претендента в кандидаты не требуется. По данным ЦИК на 18 июня, в окружные комиссии уже сданы около 150 тысяч подписей за Бабарико. 19 июня в его штабе заявили, что всего собрали, проверили и подготовили к сдаче почти 435 тысяч подписей. Последние партии подписей передали в комиссии 19 июня.

Что нужно, чтобы Виктора Бабарико зарегистрировали кандидатом в президенты?

Дальше в течение 10 дней ЦИК будет проверять подписи. Согласно закону, с 20 июня по 4 июля претендент на пост президента должен предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации: заявление, анкету с биографическими сведениями и декларацию о доходах и имуществе (своем и своей семьи). По словам Ермошиной, если Бабарико, находясь в СИЗО, подпишет заявление о согласии баллотироваться и по доверенности передаст его в ЦИК вместе с декларацией о доходах и другими документами, он может быть зарегистрирован кандидатом в президенты. Передать подписанные бумаги Бабарико теоретически может через своих адвокатов. Однако на первоначальном этапе с их допуском к своему клиенту были сложности - адвокаты смогли увидеться с Бабарико только спустя сутки после задержания. Что будет потом - пока неизвестно. Впрочем, не исключено, что, готовясь к такому сценарию, Бабарико составил доверенность и подписал все документы заранее. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.

За что Бабарико могут снять с гонки?

- Что касается его нахождения в следственном изоляторе, то это ограничивает только его возможность участия в голосовании. Пассивное избирательное право, то есть возможность быть избранным, до приговора суда не ограничено, - цитирует Ермошину РИА Новости. - Препятствием для регистрации Бабарико кандидатом в президенты в данном случае могут стать нарушения, обнаруженные в ходе сбора подписей в его поддержку. Появятся доказательства этого - значит, будет рассматриваться вопрос по существу.

А сможет ли Бабарико вести агитацию из СИЗО?

Очевидно, нет. В то же время Ермошина пояснила, что агитацию вправе вести доверенные лица политика, которых он сможет зарегистрировать в количестве до 30 человек.

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