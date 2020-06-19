2020-06-19T18:17:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Страховка и самоизоляция: на каких условиях белорусам можно выехать в Литву и Украину

У наших соседей, которые почти три месяца назад ввели карантин из-за коронавируса, идет спад заболеваемости. Страны открывают границы, хоть и не для всех
Оксана БРОВАЧ
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В Украину можно въезжать, но при условии соблюдать карантин. dpsu.gov.uaВ Украину можно въезжать, но при условии соблюдать карантин. dpsu.gov.ua
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Украина: Беларусь – в списке неблагополучных стран

Украина закрыла границы с 27 марта и снова открыла в понедельник 15 июня. С условием, что приезжающие из стран, где все еще много заболевших, будут соблюдать карантин. Контролировать их будут с помощью приложения на смартфон, в котором просят прислать селфи и подтвердить свое местоположение. Освобождаются от карантина дипломаты, представители международных миссий и организаций, водители и подобные категории граждан.

Минздрав Украины опубликовал список стран, которые условно поделили на «красные» и «зеленые» - в зависимости от показателей заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения.

- Из красной зоны люди будут отправляться на обсервацию (самоизоляцию) на 14 дней после пересечения границы. Из зеленой зоны – смогут не проходить самоизоляцию, - прокомментировал решение заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Беларусь оказалась в красной зоне – на 14 июня зафиксировано 252 случая на 100 тысяч населения. Вместе с нами Россия, Молдова, Азербайджан, всего 50 стран. Безопасными украинский Минздрав посчитал Польшу, Казахстан, Чехию, Болгарию и другие страны, где меньше 40 случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Желающим въехать в Украину нужно знать про два нюанса. Во-первых, будет приниматься во внимание и страна, из которой человек приехал, но и страна, гражданином которой он является. Например, если белорус приедет в Украину из Беларуси, его обяжут соблюдать двухнедельный карантин. Если же он въедет в Украину из Польши и сможет подтвердить, что последние две недели находился там (например, на работе, учебе) – его освободят от карантина, так как Польша считается благополучной по заболеваемости страной. И во-вторых, все въезжающие в Украину обязаны иметь медицинскую страховку.

Литва: туристов пока не ждут

Литва находилась на карантине и ограничила въезд в страну для иностранцев с 16 марта. Границы наша соседка открывала постепенно: сначала – со странами Балтии, потом с Польшей и некоторыми другими государствами. Наконец, 17 июня дошла очередь и до Беларуси. Но есть серьезные ограничения.

Посольство Литвы в Беларуси уточняет, кто может пересечь границу:

- те, у кого есть вид на жительство,

- владельцы национальной литовской визы,

- члены семьи граждан Литвы или тех, у кого есть вид на жительство,

- медработники, если едут на работу,

- водители-международники,

- деятели искусств (с разрешения Минкульта) и журналисты (с разрешения МИД),

- те, кто едет транзитом.

Туристы попасть в Литву пока не могут.

Минздрав Литвы тоже подготовил список неблагополучных в плане заболеваемости коронавирусом стран, но более строгий, чем в Украине. Небезопасной страной Литва считает ту, где COVID-19 болеет более 25 человек на 100 тысяч населения. В Беларуси (и еще 45 странах) как раз такая ситуация. Поэтому белорусам придется соблюдать 14-дневный карантин в Литве. Также нужно будет в течение двух суток с даты въезда зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения. Это можно сделать онлайн или в письменной форме на границе. Ехать можно через Бенякони, Каменный Лог и Привалку.

Польша, Латвия и Россия пока не впускают

Власти Польши о скором открытии границы с Беларусью ничего не заявляли. Требования остаются прежними: могут въехать те, у кого есть вид на жительство, разрешение на работу или карта поляка – с условием соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Латвия готова принимать только водителей-международников.

Правительство России частично ослабило ограничения с 6 июня. Можно приезжать на лечение и для ухода за больным родственником.

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