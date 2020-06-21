Geely на Боровой организовали автокинотеатр всего на один вечер

Пик популярности автокинотеатров пришелся на 50-е годы прошлого века. Правда, не у нас, а в Америке. А самой идее смотреть кино в своей машине еще больше, 90 лет. Совершенно неожиданно она стала актуальной у нас сейчас, в период эпидемии коронавируса.

Команда Geely на Боровой подхватила идею, которая буквально витала в воздухе и 18 июня осуществили ее на парковке у нового автоцентра «Атлант-М Боровая». Теплый томный вечер, светящийся в темноте большой экран – и вы вдвоем в машине. Этот сюжет показался довольно романтичным многим минчанам, поэтому, как только организаторы поняли, что на один сеанс они не смогут пригласить всех желающих, решили сделать еще один.

– Люди бронировали ночной сеанс с не меньшим азартом, – комментирует управляющий «Атлант-М Боровая» Дмитрий Игнатович. – Наверное, этот год заставил нас держаться на расстоянии, тем важнее, как нам кажется, поддержать друг друга и помнить, что счастливые моменты могут быть очень простыми: хорошая компания, летний вечер, доброе кино и безопасное расстояние. Ну а мы гордимся тем, что наш дилерский центр становится не только комфортным местом для покупки и обслуживания клиентов, но и зоной для общения людей с общими интересами.

Среди тех, кто решил провести вечер за просмотром фильма «1+1», были, конечно, в основном парочки. Например, артисты Тео и Ольга Рыжикова. Минские тусовщики явно соскучились по веселым мероприятиям и были рады видеть друг друга. Кто-то просто помахал рукой из открытого окна машины, кто-то вышел и отправился подкрепиться на фудкорты, а были и такие, кто приехал на маленьком грузовичке и использовал его как большую кровать на колесах – смотрел кино лежа, укрывшись пледами.

Надо заметить, что правила автокинотеатров, когда звук фильма можно словить автомагнитолой на определенной частоте, не совсем был выполнен. Организаторы решили «развязать руки» гостям и на въезде всем выдавали специальные приборчики и наушники. С ними кино можно было слушать не только авто, но и на всей территории парковки и фудкорта.

Идея, которую ставили во главу угла организаторы, проста и понятна – возможность сходить в кино и провести время на безопасном расстоянии. Добавим, что и фильм выбран не случайный - «1+1» о дружбе и поддержке двух совершенно разных людей – и социального статуса, и достатка, и физических возможностей. К слову, мероприятие прошло накануне Дня медика, и для семей медработников (для этого нужно было просто заполнить специальное поле в форме регистрации на мероприятие) были приятные сюрпризы.

Оказалось, подобные мероприятия бренд проводит не впервые. В начале весны на две недели в дилерском центре запустили безопасный планетарий на пять мест – внутри авто. Запись была строго одна семья\один гость на сеанс. В течение десяти дней посетителями необычного аттракциона стала сотня минчан. А в случае с автокинотеатром, сотня набралась всего за пару дней! Проявили большую активность в том числе клубы любителей бренда Geely.

- Очень хотелось собрать всех, потому что за время, пока были отменены все увеселительные мероприятия, мы успели соскучиться друг по другу. Судя по отзывам – гостям очень понравилось. Мы ожидали, что площадка пустовать не будет – но чтобы она была заполнена настолько, что не было ни одного свободного места, это конечно, очень приятно и радостно. Даже жаль, что проект «Кино и авто» проработает только один вечер, но мы обязательно будем делать какие-то другие мероприятия для наших партнеров и минчан. Кстати, этот вечер состоялся благодаря поддержке видео-сервису VOKA, благодаря которому мы смогли посмотреть кино. А на зоне компании «Активлизинг» гости обсуждали тонкости покупки авто в лизинг - простые, но интересные темы для автомобилистов. Так и задумано: мы хотим, чтобы площадка нашего автоцентра была не только для продаж и обслуживания автомобилей, но и для общения. Мы специально выдавали портативные устройства для прослушивания звука, чтобы можно было не только сидеть в своем автомобиле, но и передвигаться, общаться или просто сидеть на траве и смотреть фильм, – рассказала рассказала руководитель отдела маркетинга Geely, Mazda и Ford Алена Климаева.

К слову, пару человек приехали на сеанс на велосипедах, некоторые приходили пешком и садились в специальные «кинозалы» от автоцентра. Одной из «фишек» «Кино и авто» стала фотозона на фоне новинки – кросс-купе Geely FY11. Таких эксклюзивных авто в Беларуси пока всего два, продаваться в стране машина будет не ранее осени. Но в течение вечера можно было посидеть за рулем новинки, сфотографироваться и даже выиграть тест-драйв на ней. Так что мероприятие было доступно абсолютно для всех.