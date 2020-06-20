Путешествие по Беларуси. Едем в Мядельский район увидеть 400-летнюю икону, пройти по болоту и сплавиться на байдарке

В этом году пандемия коронавируса оставит большинство из нас без летнего отдыха на море. Но мы предлагаем не вешать нос и попробовать найти плюсы в этой ситуации. Ведь это отличный повод для того, чтобы отыскать в Беларуси самые интересные места, где можно отлично отдохнуть. С помощью опытных гидов мы составим маршруты путешествий на один или несколько дней.

В первом выпуске - поездка в Мядельский район. Наш маршрут интересен тем, что за один день вы сможете увидеть один из самых красивых храмов Беларуси со старинной иконой, полюбоваться природой белорусских болот и сплавиться по реке на байдарке. Проведет нас по этому маршруту Евгений Апанасевич, лучший гид Беларуси-2018. Первый пункт назначения - агрогородок Будслав.

Будслав: чудотворная икона и старинный орган

- Главная достопримечательность Будслава - костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, - говорит Евгений. - Здесь находится одна из самых почитаемых католических святынь Беларуси - знаменитая икона Матери Божьей Будславской. Эта икона конца XVI века почитается и католиками, и православными.

Икону называют чудотворной.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ее получил минский воевода Ян Пац в подарок от Папы Римского Климента VIII во время паломничества в Ватикан в 1598 году.

Икону называют чудотворной. Рядом с ней можно увидеть золотые фигурки, которые оставляли верующие в благодарность за исцеление. Рассказывают, что икона не раз спасала храм. Несмотря на то, что во время Второй мировой войны через Будслав три раза проходила линия фронта, ни один снаряд не разрушил костел.

Обязательно обратите внимание на уникальный старинный орган, украшенный резьбой по дереву и позолотой, а также деревянный алтарь XVll века с многочисленными скульптурами.

Старинный алтарь украшен скульптурами.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Каждый год в начале июля здесь проходит Будславский фэст - красивый духовный праздник, собирающий множество паломников из разных стран мира. Зрелище впечатляющее: тысячи верующих идут с зажженными свечами вечером вокруг парка. В 2018 году Фэст был внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Однако в этом году из-за пандемии было принято решение перенести его на более позднее время.

Наш гид советует потратить на посещение Будслава 1,5 - 2 часа и отправиться в следующий пункт назначения - болото Габы.

Люди на болоте

- Болото Габы входит в число 25 интереснейших болот Беларуси, - рассказывает Евгений. - Несмотря на то, что оно не так популярно, как Ельня или Ольшанские болота, путешествие будет впечатляющим.

На болотах - удивительная природа. Фото: Евгений Апанасевич.

Уникальность этого места в том, что здесь можно пройти по дороге Первой мировой войны, насыпанной через болото. Здесь удивительная природа с большим разнообразием птиц, животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Продолжительность маршрута - около семи километров, экскурсия длится примерно четыре часа. По дороге вы увидите «Черный остров» с месторождениями глины, бобровые запруды и болотное озеро Ореховое.

Для прогулки по болоту туристам выдают специальные рыбацкие сапоги-забродники. Не рискуйте самостоятельно отправляться в такое путешествие - идти туда нужно с опытным гидом (см. «БУДЬ В КУРСЕ!»).

Сплав на байдарках по реке Сервечь (Сервач)

А теперь - на байдарки! От болота Габы до места сплава можно доехать всего за десять минут.

- Никакой специальной подготовки для сплава на байдарках не требуется: этот путь сможет одолеть любой новичок, - говорит наш экскурсовод. - У реки Сервечь (Сервач) очень спокойное течение, сплавляться по ней безопасно, можно брать с собой детей.

Перед сплавом туристам выдают экипировку и проводят несложный инструктаж. Сплав длится примерно полтора часа.

Сплав по реке освоит даже новичок. Фото: Евгений Апанасевич.

БУДЬ В КУРСЕ!

По маршруту «Будслав - болото Габы - река Сервечь (Сервач)» можно поехать как самостоятельно, так и в составе экскурсии.

Однодневный тур с выездом из Минска и услугой экскурсовода обойдется в 95 рублей на человека (с ужином). Выезжаете утром в 9 часов, возвращаетесь примерно в 22.00. Если до Будслава и обратно вы добираетесь самостоятельно, то цена будет меньше - 45 рублей на человека.

Если вы хотите организовать путешествие сами:

- В костеле Будслава всегда есть человек, который проведет для вас экскурсию. Если костел будет закрыт, то на дверях вы найдете его номер телефона.

- В Будславе есть агроусадьбы, которые организовывают туры на болото Габы. На группу до 10 человек экскурсия обойдется в 50 рублей (неважно, идете вы один или с компанией).

- Сплав на байдарках стоит 25 рублей на человека. Ищите агроусадьбу «Фальварак Раскоша» в деревне Полесье возле Будслава - там организуют сплав.

ГДЕ ПОЕСТЬ

Вам драники со сметаной или шашлык из баранины?

Какое же путешествие без вкусной еды! После похода по болоту или сплава по реке вам точно захочется перекусить. Конечно, можно захватить с собой и бутерброды, но куда приятнее будет заказать драники с колбасками по-деревенски, жаркое из баранины, шашлык, солянку или, например, тонкие блинчики с вареньем и сметаной и травяным чаем. Если вы найдете правильное место, ваш обед или ужин может быть ничуть не хуже, чем в хорошем ресторане.

Какое же путешествие без вкусной еды? Фото: Евгений Апанасевич.

По нашему маршруту есть несколько агроусадеб, где вам могут накрыть стол. Евгений Апанасевич советует заехать по дороге в туристический комплекс «Кветкі яблыні» возле деревни Людвиново, гостиницу «Украинский дворик» в деревне «Сосенка» или агроусадьбу «Фальварак Раскоша» в деревне Полесье. Там же можно и переночевать, если вы захотите продлить свое путешествие.

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