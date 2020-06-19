2020-06-19T19:14:27+03:00
Экономика
КП Беларусь

Добились своего. Министр экономики вступился за арендаторов

Почти два месяца бизнесмены добивались существенной скидки по аренде у владельца бывших цехов завода «Горизонт», но разрешить ситуацию не удавалось
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Во время встречи министр пообещал, что аренду здесь снизят до 2,5 евро за квадратный метр.Во время встречи министр пообещал, что аренду здесь снизят до 2,5 евро за квадратный метр.Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ
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Министр экономики Александр Червяков 18 июня встретился с одним из арендаторов площадей бывших цехов «Горизонта» Юрием Алейником, владельцем игрового пространства «Кувалда». По его словам, вмешательства министра удалось добиться благодаря активности арендаторов, которые писали обращения в разные инстанции. Во время встречи министр пообещал, что аренду здесь снизят до 2,5 евро за квадратный метр. И это в два раза ниже, чем минимальная арендная ставка сейчас. На какой срок и на каких условиях предоставляют скидку арендаторам, они не знают сами - новые договоры пока не подписаны.

- Конечно, в данной ситуации нас бы скидка 50% устроила, но другой вопрос - это выселение. Мне и другим нескольким арендаторам уже пришли документы на расторжение договоров. На меня уже подали в суд, который назначен на 29 июня. Как оказалось, министр об этом не знал, - поясняет Юрий Алейник. - Мы видим такое решение: садимся за стол переговоров и решаем вопрос по срокам, по ставкам и по расторжению договоров. Они отзывают исковое заявление на меня, снимают ограничение по счетам, и мы заключаем новый договор - тогда ситуация может разрешиться. Это было бы логично и правильно.

Юрий Алейник удивляется тому, что для разрешения этого частного вопроса нужно привлекать министра экономики, ведь скидки, которую, как оказалось, реально сделать, арендаторы добиваются уже почти два месяца, из-за чего понесли существенные потери.

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