«Превышение концентрации железа в три-пять раз». Экологи рассказали о причине мора рыбы на Немане

О плавающей в Немане кверху брюхом рыбе 12 июня сообщила группа ВКонтакте «Рыбалка в Гродно». «Невозможно ловить, плавает вверх брюхом по всей реке, под ногами. Судаки по килограмму, крупная плотва, окунь», - написали местные рыбаки. А кто-то снял видео, как в воде лежит мертвый бобер.

- Специалисты провели обследование территорий вокруг сельскохозяйственных предприятий, сахарного завода, свинофермы. Источников загрязнения выявлено не было. Пробы воды были взяты в восьми точках, как ниже, так и выше мест гибели рыбы, явных источников загрязнения обнаружено не было, - рассказал начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Николай Свидинский. - Результаты токсикологической экспертизы показали, что превышений по мышьяку, ртути, свинцу нет. Говорить о химическом загрязнении воды в результате умышленных действий не приходится. Нет оснований полагать, что загрязнения могли возникнуть по вине промышленных предприятий. Вместе с тем и первичные и вторичные анализы показали значительное снижение показателя растворенного кислорода в воде - до уровня 6 и меньше миллиграмм на кубический дециметр. Кроме того, при проведении лабораторных исследований почти во всех пробах воды обнаружено превышение концентрации железа, растворенного в воде, в три-пять раз.

Специалисты считают, что источником повышенного содержания железа стали поверхностные болотные воды. В этом месте площадь болотистых мест - около 4 гектаров.

- Там вырабатывался оксид железа, а дождь смыл все это в реку. Это стечение обстоятельств, наложение совокупности неблагоприятных метеорологических факторов, - считает начальник отдела биологического разнообразия Минприроды Александр Гиряев. - Во-первых, высокая температура воздуха, что повлекло за собой повышение температуры воды до 20 - 22 градусов. Это автоматически снизило содержание кислорода в воде. Во-вторых, были грозы, давление упало, кислород стал уходить из воды в воздух. Последняя капля - болотные воды, которые попали в реку. Они бедны кислородом, но богаты железом. Они окислили воду, снизили концентрацию кислорода в ней почти до нулевой отметки. И в результате произошел мор рыбы. Замор был не на всей территории реки, он шел пятнами. Отмечу также, что гибель рыбы наступила за 10 - 12 дней до того, как она всплыла и была обнаружена. Пурпурная пленка - это результат окисления в воде железа, а обнаруженные пятна на береговой полосе - также локализованное коагулировавшее железо. Белесая дымка над водой - места сбора сероводорода. Практически это комплексная реакция. Что касается того, что пострадали земноводные и бобры не соответствуют действительности.

Специалисты отметили, что на протяжении 10 - 12 дней в Неман будут вносить хлорную известь, а кроме того собирать и утилизировать погибшую рыбу.

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