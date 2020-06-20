«Врач взялся лечить меня от лейкоза со словами: «Надежда умирает последней». С этими словами живу уже 20 лет»

В 59 лет мне поставили диагноз «острый лейкоз». Я попала в областную больницу г. Могилева, и ситуация была такая, что моего мужа и дочь вызвали попрощаться со мной. А через некоторое время в мою палату зашел молодой врач. Представился: «Колбаско Леонид Викторович, заведующий отделением. Я буду вас лечить». Назначил химиотерапию, по несколько раз в день навещал меня в палате. Лечилась я долго, но всегда помнила его слова: «Надежда умирает последней». И вот с этими словами живу уже 20 лет. Знаю, что сейчас он работает в Минске гематологом. Хочу поблагодарить этого замечательного доктора и сказать людям, чтобы не боялись своей болезни, лечились и жили с надеждой.

Шайкова Галина Устиновна.

«Я просто люблю людей!» - казалось бы, такая обычная фраза, но когда ее произносит врач, она сразу становится бесценной. Даже золотой. Эти слова я услышала от главврача 3-й минской клинической больницы Натальи Саевич, и они четко передают все то, чему посвятила себя Наталья Ивановна. Чуткая, внимательная, профессионал своего дела, она умеет слышать и слушать пациентов. Как жаль, что наших медиков мы возвышаем только по праздникам. Последние месяцы показали - вот они, настоящие герои нашего времени. Низкий поклон, Наталья Ивановна, вам и вашей команде! Легких будней, и пусть, наконец, настанет время, когда вы сможете немного расслабиться. Здоровья вам, дорогие врачи!

Катерина Борисевич, Минск

В этом году в связи с эпидемией коронавируса многим врачам пришлось переквалифицироваться, а отделения больниц - перепрофилировать. Поэтому я с ковидной двухсторонней пневмонией попала в гинекологическое отделение 3-й больницы г. Минска. И мне очень повезло - таких классных врачей, как Станислав Вячеславович Соловей и Эль Сахмарани Файсал Ахмадович, я еще никогда не встречала. Это настоящие профессионалы - у меня ни разу не возникло мысли, что сейчас они занимаются больными не по своему профилю. И это замечательные люди, умеющие поддержать каждого пациента своим вниманием, добрым словом, шуткой. Атмосфера доброжелательности, человеческого тепла здесь присутствует во всем отделении, поэтому я говорю огромное спасибо всему персоналу, благодаря которому я смогла отойти от шока от встречи с тяжелой болезнью и не упасть духом. Низкий поклон и главврачу больницы Наталье Ивановна Саевич - это благодаря ей мне удалось попасть на КТ, которое показало пневмонию, незамеченную тремя рентгенами. Все плохое у меня позади. Пусть и у вас, мои спасители, впереди будет как можно больше хорошего! С праздником вас!

Ирина Варанкевич.

Мне 74 года, я инвалид II группы после инфаркта. В августе 2019 г. у меня резко снизился вес, появилась слабость из-за развивающегося воспаления легких, которое в поликлинике по месту жительства не смогли обнаружить. А так как у меня вдобавок начал болеть желудок, назначили обезболивающий препарат. Он не помог, более того, по скорой я попала с этими болями в 3-ю больницу г. Минска. Там на обследовании выяснилось, что у меня воспалена левая нижняя доля легкого, что и вызывало у меня боль. Отделение пульмонологии на тот момент было перегружено, из другой больницы я ушла ни с чем… Мое хождение по мукам закончилось, когда я попала уже с запущенным плевритом в РНПЦ пульмонологии в Новинках. Консультация кандидата медицинских наук Мановицкой Натальи Валентиновны все расставила по своим местам - диагноз подтвердился. Собрали консилиум, назначили хороший препарат. Наталья Валентиновна долечила меня до полного выздоровления. Я безмерно ей благодарна. Это Профессионал с большой буквы. Человек, который любит свою профессию и с уважением относится к пациентам. Желаю ей успехов в ее благородной профессии и жизни! Чтобы были всегда здоровы ее родители и дети и чтобы вокруг была только любовь и уважение!

С уважением, Надежда Коралева.

Мой муж 28 января был госпитализирован в 4-ю городскую клиническую больницу г. Минска. У него был выявлен облиотерирующий атеросклероз БЦА - инсульт мог произойти в любой момент. После обследования было принято решение провести операцию. Проходила она под руководством заведующего отделением сосудистой хирургии Климчука Ивана Петровича. Муж хорошо перенес операцию, быстро пошел на поправку. Недавнее повторное УЗИ БЦА подтвердило правильность принятого решения.

Спасибо вам большое, Иван Петрович. Благодаря вашему умелому руководству и золотым рукам вы спасаете человеческие жизни! Дай вам бог здоровья! Большое спасибо лечащим врачам и медицинскому персоналу отделения сосудистой хирургии.

С уважением, Громова А.С.

Поздравляю с Днем медика врача-терапевта 22-й поликлиники г. Минска Рунову Наталью Викторовну. Настоящий профессионализм - это талант, который дается свыше. Его наличие подтвердят десятки пациентов, которые несут в своих сердцах благодарность вам, Наталья Викторовна! Крепкого здоровья вам и новых высот!

Маковец Ирина Николаевна, Бекетов Анатолий Анатольевич.

У гэты складаны час пандэміі, як ніколі больш, мы можам яшчэ раз упэўніцца ў тым, што нездарма медыцынсікія работнікі ў свой час далі зарок служыць аддана і сумленна. Віншую са святам свайго ўчастковага ўрача-тэрапеўта Сялецкую Кацярыну Аляксандраўну і яе бездакорную памочніцу Алену Уладзіміраўну Гапоненка, што працуюць у Хойніцкай раённай бальніцы. Неаднаразова прыходзілі яны на дапамогу ў самы цяжкі момант. Адрасую ім і іх калегам некалькі вершаваных радкоў:

Дзякуй, доктар, табе, што ратуеш ад згубы,

што ты, родны, ніяк не шкадуеш сябе!

Самы шчодры, чуллівы, мой любы,

дзякуй, доктар, табе!

З павагай, Лілія Уладзіміраўна Краўчанка, г. Хойнікі, Гомельская вобласць.

От всего сердца поздравляю Врачей с большой буквы, настоящих профессионалов своего дела, понимающих и тактичных людей - заведующего травматологическим отделением 1-й больницы г. Гомеля Кравцова Александра Константиновича и врача-анестезиолога Бердникова Ивана Ивановича с замечательным праздником! Самых ярких красок жизнелюбия во всех проявлениях, гармонии и стрессоустойчивости, взаимопонимания, душевной гармонии и простого человеческого счастья!

С уважением, Стрелков Алексей Константинович, г. Рогачев.

Большое спасибо говорю коллективу 8-й гинекологической больницы г. Минска, где в августе минувшего года мне делали сложную операцию. Завотделением Гончаров Олег Юрьевич, зав. приемным отдалением Елинская Наталья Александровна, оперирующие и палатные врачи - это настоящая команда, все нацелены помочь женщине выйти из ее проблем. Мои особые благодарности хирургу, который меня оперировал, а потом и вел. Это прекрасный специалист и очень душевный человек Татьяна Ивановна Чесак. В моем случае не все шло гладко. После выписки через 10 дней я снова попала в эту же больницу с осложнениями, потому что мой организм неправильно себя повел. Татьяна Ивановна занималась мной в общей сложности месяц. И на контрольный осмотр через пару недель после выписки позвала, и проконсультировала. Вспоминаю ее всегда с благодарностью и желаю ей успехов и здоровья!

Оксана Щурко.

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