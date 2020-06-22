2020-06-22T21:40:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«Теперь пациенты относятся с большим доверием и быстрее выздоравливают». Врач переболела коронавирусом и вернулась его лечить

Медик рассказала, как из-за коронавируса изменилось отношение к врачам и стоит ли надеяться, что ситуация стабилизируется
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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В апреле врач-пульмонолог Ольга переболела коронавирусом Фото: личный архив героя публикацииВ апреле врач-пульмонолог Ольга переболела коронавирусом Фото: личный архив героя публикации
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Ольга Решетняк работает врачом-пульмонологом в Больнице скорой помощи в Минске. В апреле врач стала понимать пациентов чуть лучше, потому что сама оказалась на их месте. Ольга переболела коронавирусом и больше трех недель провела на больничном. А когда вернулась, отделение, в котором она работает, перепрофилировали под работу с ковидом.

- Когда сама побывала на больничной койке с коронавирусной инфекцией, пациента проще успокоить, дать ему больше информации, потому что все ощущения пациента известны, а советы сильнее приближены к реальности, - делится мыслями Ольга Решетняк. - Да и пациенты относятся с большим доверием: ты уже пережил то же, что они, для тебя это не ново.

Первое чувство, которое возникает у пациентов, заболевших коронавирусом, говорит Ольга, это чувство страха.

- Объективно оценить ситуацию может только доктор. А когда лечит доктор, который переболел сам, рассказывает, как это было и что нужно делать, пациенты выздоравливают быстрее, потому что доверия больше, - говорит врач. - И когда пациент видит, что перед ними стоит доктор, который переболел и выздоровел, чувство страха уменьшается.

Симптомы у Ольги были стандартными: потеря обоняния, вкуса, повышение температура, резкий кашель и изменения в анализах.

- У медиков симптомы ничем не отличаются от симптомов других людей, - улыбается Ольга. - Когда они появились, я поняла, что это коронавирус. Мы ведем журнал учета состояния, я сразу сообщила заведующему и старшей сестре. Меня изолировали, сделали мазок - он подтвердил, что у меня коронавирусная инфекция.

Фото: личный архив героя публикации

Фото: личный архив героя публикации

«За пару месяцев отношение к медикам очень изменилось»

Ольга провела в больнице больше трех недель - лежала в инфекционке, в боксовом изоляторе. Ее муж и дочка в это время находились на самоизоляции.

- К ним приходили из поликлиники, брали мазки, проверял участковый милиционер, - рассказывает о семье Ольга. - Контактировать мы не могли, общались только по телефону. Психологически для семьи это было, наверное, тяжелее, чем для меня. Я как медик понимала ситуацию, могла оценить свое состояние, понимала, в какой момент мне нужно измерить, например, сатурацию. Близкие - не медики, конечно, они волновались.

Когда Ольга вернулась после больничного, отделение перепрофилировали под работу с коронавирусом, и весь май оно работало в новом режиме.

- Я хорошо помнила свои ощущения, и это мне помогало работать, потому что я понимала, в какой момент нужно добавить кислород, кого показать доктору-реаниматологу…

Сейчас отделение, в котором работает Ольга, вернулось к обычному режиму - пациенты кардиологического профиля.

- Ситуация понемногу стабилизируется, но тем не менее дистанцирование и масочный режим надо соблюдать. Все рекомендации медиков и ВОЗ остаются актуальными. Мы не должны быть беспечными.

Когда Ольга заболела, ей перечислили материальную помощь.

- Мы очень благодарны профсоюзам, что не оставили нас в этой ситуации. Как только мы попали в больницу, профсоюзы нашей больницы сразу же перечислили на карточку материальную помощь, а позже - и городской профсоюзный комитет, - благодарит врач.

Ольга говорит, что за последние несколько месяцев отношение к врачам очень изменилось.

- Очень приятно было, что наше население настолько прониклось. У нас хватало средств защиты, но волонтеры привозили маски и респираторы, говорили: даже если есть, возьмите! - делится эмоциями Ольга. - И то, что кормили нас обедами, тоже очень приятно. Мне позвонили все знакомые и спросили, не нужна ли помощь. За эти несколько месяцев мы очень ощутили, как изменилось отношение к врачам. Незнакомые люди, когда узнают, что ты медик, говорят спасибо. Раньше такого не было, мы могли услышать критику в наш адрес. Сейчас совершенно по-другому. Это до слез трогает. И мы тоже хотим сказать спасибо за такое отношение и понимание этой ситуации.

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