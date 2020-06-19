Немигу в Минске снова затопило. Почему не справляется новый коллектор?

Вечером 18 июня после проливного дождя Немига снова стала похожа на Венецию: проезжая часть покрылась водой, троллейбусы встали. Год назад на улице установили новый коллектор, который должен был решить проблему. Почему она снова всплыла, «Комсомолке» пояснили в «Горремливнесток»:

- По факту, улица была не затоплена. Да, была остановка троллейбусного движения на 15 минут, но весь остальной транспорт ходил. Просто троллейбусы выполняли инструкцию. Шел интенсивный дождь, в это время асфальт может быть покрыт водой - он же не губка, чтобы ее впитать. Когда делали новый коллектор, сделали расчет и сказали, что подтопления полностью не уйдут, но они не будут подниматься выше уровня борта. Пешеходы же спокойно ходили по улице, магазины остались сухие, на пешеходном переходе воды не было, так что задача, в принципе, выполнена. Ничего страшного на Немиге точно не было.

Собеседник отметил, что летние дожди чаще всего ливневые, и вода просто не успевает сходить в ливневки. Однако в среднем они выпадают в июле-августе всего два-три раза в месяц, поэтому, по его словам, проблему нельзя назвать острой.

КСТАТИ

18 июня непогода принесла массу проблем по всей Беларуси. Ветер повалил 70 деревьев по всей стране, а они повредили 10 автомобилей, 9 из них - в Минске. Кроме того, в столице из-за сильного дождя в различных районах подтопило 7 участков дорог, остановилось движение 30 троллейбусных, четырех автобусных и трех трамвайных маршрутов. Самый большой перерыв в движении составил 41 минуту.