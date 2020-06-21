«Если бы молодой участковый врач не выслушал у меня пневмонию – могла бы не выкарабкаться до сих пор»

Если бы молодой участковый врач из 22-й поликлиники не выслушал у меня пневмонию, я могла бы выкарабкиваться до сих пор. Поэтому спасибо вам за мое спасенное здоровье, Василий Игоревич Радюкевич! И простите, что не восприняла вас сразу всерьез. Дело было так. В середине февраля заболела. Были все признаки коронавируса, с которым в то время в Беларуси еще никто не сталкивался. Дождалась врача. «Вот, думаю, не повезло - прислали самого молодого, может, даже интерн еще. Небось, отделается сейчас больничным. А мне плохо так, как никогда в жизни не было!..» А он говорит: «Я слышу пневмонию у вас. Но надо сделать флюорографию, чтобы убедиться, а потом - в больницу». На снимке подтверждается диагноз, меня тут же направляют в больницу, где, увы, пневмонию заметили не с первого раза… Молодой доктор оказался внимательнее опытных коллег! 22-й поликлинике всегда везло на хороших врачей. С праздником поздравляю весь коллектив! Удачи вам, здоровья и благополучия!

Раиса Иосифовна.

К счастью, к помощи медиков по серьезным поводам обращаться не довелось. Но человек, которого можно поздравить с профессиональным праздником - Днем медицинского работника, есть - это наша мама, Крыжевич Елена Андреевна. Много лет до пенсии и еще немножко после выхода на нее мама работала медсестрой, большая часть трудового стажа пришлась на Городскую больницу №1 им. Семашко г. Орши. Через ее заботливые профессиональные руки прошли сотни пациентов - и для каждого имелись слова поддержки и индивидуальный подход. Несмотря на тяжелую, отнимающую много сил и времени работу, мама никогда не забывала про семью - она до сих пор буквально создает погоду в доме и разводит руками любые тучи. Ну и, конечно, всегда стоит на страже семейного здоровья. Так что наши счастливые детство, отрочество, юность и вся последующая жизнь - в большой степени ее заслуга.

От всей души поздравляем маму - Медика с большой буквы - с профессиональным праздником! Спасибо тебе за твой труд! Будь всегда здорова, не теряй оптимизма и бодрости духа!

С любовью, твои дочки Ира и Наташа.

С Днем медика поздравляем врача-терапевта отделения дневного пребывания Рогачевской ЦРБ Степаненко Веру Ивановну. Наши искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма и позитива по жизни, Божьего благоволения и простого человеческого счастья замечательному врачу, доброму и отзывчивому человеку!

Семьи Иваненко, Богославцев, Межениных, Булановых из Рогачева.

Дорогие медработники! Поздравляю вас с Днем медика! Особую благодарность хочу высказать врачу-педиатру Вороновской ЦРБ Рубель В.В. Вместе с ней мы через многое прошли и пережили. Она помогла поставить на ноги моего сына, у которого с детства ДЦП. В 16 лет он ходит, разговаривает, ездит на велосипеде и сам за собой ухаживает. Здоровья вам крепкого, счастья и терпения в теперешней ситуации по всему миру!

С уважением Юралевич. Т.Т.

Поздравляю с днем рождения и Днем медработника заведующего торакальным отделением Витебского областного онкологического диспансера Виталия Алексеевича Сычевича. Спасибо вам за доброе сердце и золотые руки.

Лидия Никитична, г. Витебск.

С Днем медика поздравляю Щербак Ирину Евгеньевну - врача-терапевта городской поликлиники №1 г. Пинска! Она помогает в трудные минуты, когда очень плохо со здоровьем. Это отзывчивый и сострадательный человек, грамотный специалист. Спасибо ей за ее нелегкий труд!

С уважением, Лончук Анжела Михайловна.

Поздравляю с профессиональным праздником отличного специалиста и просто хорошего человека - Елену Ивановну Корженевич, заведующую оториноларингологическим отделением для взрослых МОДКБ, где я периодически прохожу лечение. И мне очень повезло, что судьба свела меня с Еленой Ивановной. Несмотря на свою занятость, она сама старается посмотреть каждого больного. А еще она передает свои знания и огромный опыт молодым специалистам. Желаю всему коллективу крепкого здоровья и всех благ.

Зоя Ивановна Могилина, г. Копыль.

Я очень благодарна детскому врачу-аллергологу, профессору Жерносеку Владимиру Федоровичу. Если бы не он, мой сын страдал бы сейчас астмой. Лечение длилось довольно долго, но доктор, только когда убедился, что все в порядке, поздравил нас с выздоровлением и рассказал, какая беда нас подстерегала. Несколько лет прошло со дня безвременной скоропостижной смерти этого прекрасного врача. Очень жаль. Знаю, что его супруга Зубкова Татьяна Петровна тоже замечательный врач. Здоровья ей и ее сыну. С профессиональным праздником!

Бровикова Наталья Леонидовна.

С Днем медика поздравляем специалистов Могилевской городской больницы №1 - заведующего ортопедическим отделением Сарнацкого Олега Фабиановича, врача инфекциониста детского отделения Самусеву Ирину Александровну, заведующего отделением оперативной гинекологии Королевича А.П, а также врача общей практики Могилевской поликлиники №8 Пляскину Л.А.

Семья Турбинских, г. Могилев.

Поздравляю с Днем медика и выражаю благодарность врачам, у которых мне пришлось лечиться: Ильевой Валентине Николаевне, участковому врачу 21-й поликлиники г. Минска, опытному специалисту высокой квалификации, внимательному и уважительному к пациентам; Картель Ирине Дмитриевне, врачу кабинета УЗИ военной поликлиники г. Минска - человеку, который любит свою профессию, постоянно в ней совершенствуется.

Моя особая благодарность Дегтяревой Ольге Владимировне, врачу отделения ревматологии больницы №2 г. Минска. Восемь лет я болею артрозом коленных суставов. Лечился во многих лечебных учреждениях. Иногда наступала незначительная ремиссия, а в целом состояние здоровья ухудшалось. В марте этого года ноги мои отказали полностью. Ольга Владимировна внимательно ознакомилась с моей историей болезни, назначила новые препараты для инъекций, и через полтора месяца мне стало лучше. Снова стал на ноги, уже могу ходить по квартире, и с каждым днем все лучше и лучше. Большое вам спасибо, доктор! Здоровья, счастья вам и долгих лет жизни!

Подполковник в отставке Калмыков Вячеслав Михайлович.

В 2011 году я почувствовала резкое падение остроты зрения. На обследовании обнаружили глаукому и катаракту. Было рекомендовано лечение, которое я прохожу под контролем врача-окулиста Ванькович Ольги Вячеславовны, зав. офтальмологическим отделением 21-й центральной районной поликлиники г. Минска. Два раза в год прохожу полное сложное обследование под контролем Войцеховской Марии Владимировны, врача офтальмологического консультативно-диагностического отделения 10-й городской клинической больницы г. Минска. От всей души поздравляю всех этих врачей с праздником, благодарю их и желаю счастья и благополучия!

Томаль Светлана Степановна.

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